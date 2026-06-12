Сурхондарёда чўмилишга борган уч нафар ўсмир кучли оқим оқибатида чўкиб вафот этди

·17·Жамият
Сурхондарёда чўмилишга борган уч нафар ўсмир кучли оқим оқибатида чўкиб вафот этди

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон туманида чўмилиш учун дарёга тушган ўсмирлар билан боғлиқ фожиа содир бўлди.

Маълум қилинишича, 2008 йилда туғилган олти нафар ўсмир Сурхондарё дарёси бўйига борган. Улардан бири сувга тушмаган, қолган беш нафари эса чўмилиш учун дарёга кирган.

Кучли оқим оқибатида уч нафар ўсмирни сув оқизиб кетган. Икки нафар йигит атрофдагилар ёрдамида қутқариб қолинган.

Қутқарувчилар икки ўсмирнинг жасадини сувдан олиб чиққан. Ҳозирда яна бир ўсмирни қидириш ишлари давом этмоқда.

СурхондарёЖарқўрғон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузган “Spark” аниқландиТошкент вилоятида 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузган “Spark” аниқландиБугун, 12:35Андижонда олтинни киприк бўёғи идиши, атир ва ручка ичида олиб киришга уриниш фош этилдиАндижонда олтинни киприк бўёғи идиши, атир ва ручка ичида олиб киришга уриниш фош этилдиБугун, 12:22Бухорода уйида ёввойи тўнғиз боққан фуқаро жаримага тортилдиБухорода уйида ёввойи тўнғиз боққан фуқаро жаримага тортилдиБугун, 12:04Самарқандда ҳайратли воқеа: тез ёрдам машинасида чақалоқ дунёга келдиСамарқандда ҳайратли воқеа: тез ёрдам машинасида чақалоқ дунёга келдиБугун, 10:55МИБ: Кўчмас мулк кредит қарзи сабабли аукционга чиқарилдиМИБ: Кўчмас мулк кредит қарзи сабабли аукционга чиқарилдиБугун, 10:37Фарзандларнинг моддий таъминоти масаласи ҳал этилдиФарзандларнинг моддий таъминоти масаласи ҳал этилдиБугун, 10:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди