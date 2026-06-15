Юнусободда газ таъминоти ходими пора билан қўлга тушди

·9·Жамият
Юнусободда газ таъминоти ходими пора билан қўлга тушди

Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида газ таъминоти бўлими ходими пора олиш вақтида қўлга олинди.

Маълум қилинишича, у фуқарога газ ҳисоблагичи мавжуд эмаслиги ҳолатига кўз юмиш ва қонунчиликда белгиланган чораларни кўрмасликни вада қилган.

Тергов маълумотларига кўра, ходим навбатдаги пора сифатида 10,8 млн сўмни олаётган вақтида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ушланган.

Шунингдек, у аввал ҳам айнан шу фуқародан 1,2 млн сўм миқдорида пул олгани аниқланган.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан ноқонуний моддий манфаатдорлик олиш билан боғлиқ ҳолат бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ишнинг барча ҳолатларини ўрганмоқда.

ТошкентЮнусободЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айландиБугун, 00:23Телеграмда "сохта дача" билан чув тушираётган фирибгарлар пайдо бўлди Телеграмда "сохта дача" билан чув тушираётган фирибгарлар пайдо бўлди Бугун, 19:30Ёш оилалар учун уй-жой ижараси компенсациясини олиш имконияти яратилдиЁш оилалар учун уй-жой ижараси компенсациясини олиш имконияти яратилдиКеча, 18:32Йўллар чигирткалар билан қопланди: вазият юзасидан изоҳ берилдиЙўллар чигирткалар билан қопланди: вазият юзасидан изоҳ берилдиКеча, 16:31Урганч марказида даҳшат: Cobalt қаҳвахонага кириб кетдиУрганч марказида даҳшат: Cobalt қаҳвахонага кириб кетдиКеча, 16:17Фарғонадаги ЙТ оқибатида икки киши ҳалок бўлдиФарғонадаги ЙТ оқибатида икки киши ҳалок бўлдиКеча, 16:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди