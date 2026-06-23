Қаршида ҳоким ёрдамчиси 200 доллар билан ушланди
Қашқадарё вилоятининг Қарши шаҳрида фуқарога имтиёзли кредит расмийлаштириб беришни ваъда қилиб, пул талаб қилган ҳоким ёрдамчиси қўлга олинди.
Вилоят Ички ишлар бошқармаси ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида мансабдор шахс ўз хизмат хонасида пул маблағини қабул қилаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.
Расмий маълумотга кўра, ҳоким ёрдамчиси камбағалликни қисқартириш дастури доирасида ажратиладиган 33 миллион сўмлик имтиёзли кредитни бошқа маҳаллада яшовчи фуқаро номига расмийлаштириб беришни ваъда қилган.
У мазкур хизмат эвазига фуқародан 200 АҚШ доллари талаб қилган. Тезкор тадбир чоғида мансабдор шахс келишилган пулни олаётган пайтда қўлга тушган.
Ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси учинчи қисми «в» банди — фирибгарлик аломатлари билан жиноят иши қўзғатилган.
Айни пайтда иш доирасида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Ҳодисанинг барча тафсилотлари ва унга алоқадор бошқа ҳолатлар ўрганилмоқда.
…