Фарғонада шағал уюмидаги сир очилди: йирик ҳолат фош қилинди (видео)

·41·Жамият
Фарғонада шағал уюмидаги сир очилди: йирик ҳолат фош қилинди (видео)

Фарғона вилоятида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши ўтказилган тезкор тадбирда қарийб 6 килограмм “гашиш” моддаси топилгани хабар қилинди.

Давлат хавфсизлик хизмати маълумотига кўра, наркотик модда оддий майда шағал уюми ичига яширилган бўлган.

Тадбир “Хавфсиз ва соғлом юрт” доирасида ўтказилди

Республика бўйлаб давом этаётган “Хавфсиз ва соғлом юрт” тезкор-профилактик тадбири доирасида Фарғона вилоятида навбатдаги операция амалга оширилди.

Унда Давлат хавфсизлик хизматининг Фарғона вилояти бўйича бошқармаси ходимлари, шунингдек, вилоят Ички ишлар ва Божхона бошқармалари вакиллари иштирок этган.

Шағал уюми ичидан қарийб 6 кг модда топилди

Тезкор тадбир Фарғона шаҳридаги Бешбола маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида ўтказилган.

Расмий маълумотга кўра, 1982 йилда туғилган аёлнинг 5 килограмм 936 грамм “гашиш” моддасини майда шағал уюми ичига яширгани аниқланган.

Мазкур модда ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинган.

Тергов версияси: сотиш мақсадида сақланган

Дастлабки маълумотларга кўра, гиёҳвандлик воситаси келгусида сотиш мақсадида сақланган бўлиши мумкин.

Шу билан бирга, расмий хабарда гумонланувчи аёл муқаддам ҳам гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ жиноят учун судлангани қайд этилган.

Жиноят иши қўзғатилди

Ҳолат юзасидан гумонланувчига нисбатан Жиноят кодексининг 25, 273-моддаси 5-қисми “а” банди билан жиноят иши қўзғатилган.

Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу ишга алоқадор бўлиши мумкин бўлган бошқа шахсларни аниқлаш бўйича чоралар кўрмоқда.

Тергов якунига қадар гумонланувчининг айби суд томонидан исботланмагунча, у айбсиз ҳисобланади.

ФарғонаДавлат хавфсизлик хизматиБешбола
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ширинлик солинган сумкадан кутилмаган топилма: Чилонзорда йирик канал тўхтатилдиШиринлик солинган сумкадан кутилмаган топилма: Чилонзорда йирик канал тўхтатилдиБугун, 09:45Зангиотада хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиЗангиотада хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиКеча, 20:04Қарши–Бухоро йўлида Нехиа портлади: қурбон ва жароҳатланганлар борҚарши–Бухоро йўлида Нехиа портлади: қурбон ва жароҳатланганлар борКеча, 19:05Амир Temuр хиёбони пиёдалар учун қулайроқ қилиндиАмир Temuр хиёбони пиёдалар учун қулайроқ қилиндиКеча, 18:30Тошкентда хорижликларни нишонга олган йирик Call-марказ фош этилдиТошкентда хорижликларни нишонга олган йирик Call-марказ фош этилдиКеча, 18:18Ажрашманг ! Оилага дарз кетгач, мулк ҳам иккига бўлиниши мумкин ...Ажрашманг ! Оилага дарз кетгач, мулк ҳам иккига бўлиниши мумкин ...Кеча, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда