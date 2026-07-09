Фарғонада шағал уюмидаги сир очилди: йирик ҳолат фош қилинди (видео)
Фарғона вилоятида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши ўтказилган тезкор тадбирда қарийб 6 килограмм “гашиш” моддаси топилгани хабар қилинди.
Давлат хавфсизлик хизмати маълумотига кўра, наркотик модда оддий майда шағал уюми ичига яширилган бўлган.
Тадбир “Хавфсиз ва соғлом юрт” доирасида ўтказилди
Республика бўйлаб давом этаётган “Хавфсиз ва соғлом юрт” тезкор-профилактик тадбири доирасида Фарғона вилоятида навбатдаги операция амалга оширилди.
Унда Давлат хавфсизлик хизматининг Фарғона вилояти бўйича бошқармаси ходимлари, шунингдек, вилоят Ички ишлар ва Божхона бошқармалари вакиллари иштирок этган.
Шағал уюми ичидан қарийб 6 кг модда топилди
Тезкор тадбир Фарғона шаҳридаги Бешбола маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида ўтказилган.
Расмий маълумотга кўра, 1982 йилда туғилган аёлнинг 5 килограмм 936 грамм “гашиш” моддасини майда шағал уюми ичига яширгани аниқланган.
Мазкур модда ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинган.
Тергов версияси: сотиш мақсадида сақланган
Дастлабки маълумотларга кўра, гиёҳвандлик воситаси келгусида сотиш мақсадида сақланган бўлиши мумкин.
Шу билан бирга, расмий хабарда гумонланувчи аёл муқаддам ҳам гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ жиноят учун судлангани қайд этилган.
Жиноят иши қўзғатилди
Ҳолат юзасидан гумонланувчига нисбатан Жиноят кодексининг 25, 273-моддаси 5-қисми “а” банди билан жиноят иши қўзғатилган.
Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу ишга алоқадор бўлиши мумкин бўлган бошқа шахсларни аниқлаш бўйича чоралар кўрмоқда.
Тергов якунига қадар гумонланувчининг айби суд томонидан исботланмагунча, у айбсиз ҳисобланади.
…