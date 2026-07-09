Яшнободда қурилиш майдонида фожиа: 25 ёшли ишчи плита остида қолди
Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманидаги қурилиш майдончаларидан бирида оғир бахтсиз ҳодиса содир бўлди. 3 июль куни иш вақтида бетон плита остида қолган 25 ёшли ишчи воқеа жойида вафот этгани хабар қилинмоқда.
Марҳум Сурхондарё вилоятида туғилган бўлган. Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳодиса сабаблари ва қурилиш объектида хавфсизлик қоидаларига риоя этилган-этилмаганини ўрганмоқда.
Ишчи бетон плита остида қолган
Маълумотларга кўра, бахтсиз ҳодиса қурилиш жараёнида юз берган.
25 ёшли фуқаро иш вақтида бетон плита остида қолиб кетган. Гувоҳлар зудлик билан Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ва тез тиббий ёрдамга хабар берган.
Қутқарувчилар махсус техникадан фойдаланди
Қутқарувчилар воқеа жойига етиб бориб, марҳумнинг жасадини вайроналар остидан махсус техника ёрдамида олиб чиққан.
Бироқ ишчининг олган жароҳатлари оғир бўлгани сабабли у вайроналар остидан чиқарилгунга қадар вафот этган.
Ҳодиса тафсилотлари ўрганилмоқда
Айни вақтда ҳуқуқ-тартибот идоралари ушбу фожиа юзасидан текширув ишларини олиб бормоқда.
Асосий эътибор қурилиш майдончасида меҳнат хавфсизлиги талабларига қай даражада амал қилинганига қаратилган.
Қурилишда хавфсизлик масаласи яна кун тартибида
Яшнободдаги ушбу фожиа қурилиш объектларида ишчилар хавфсизлиги масаласини яна бир бор долзарб қилиб қўйди.
Ҳодиса бўйича якуний хулоса текширувлардан кейин маълум бўлади. 25 ёшли ишчининг ўлими эса қурилиш соҳасида ҳар бир хавфсизлик қоидаси инсон ҳаёти билан боғлиқ эканини яна бир бор эслатди.
…