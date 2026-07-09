Яшнободда қурилиш майдонида фожиа: 25 ёшли ишчи плита остида қолди

·0·Жамият
Яшнободда қурилиш майдонида фожиа: 25 ёшли ишчи плита остида қолди

Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманидаги қурилиш майдончаларидан бирида оғир бахтсиз ҳодиса содир бўлди. 3 июль куни иш вақтида бетон плита остида қолган 25 ёшли ишчи воқеа жойида вафот этгани хабар қилинмоқда.

Марҳум Сурхондарё вилоятида туғилган бўлган. Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳодиса сабаблари ва қурилиш объектида хавфсизлик қоидаларига риоя этилган-этилмаганини ўрганмоқда.

Ишчи бетон плита остида қолган

Маълумотларга кўра, бахтсиз ҳодиса қурилиш жараёнида юз берган.

25 ёшли фуқаро иш вақтида бетон плита остида қолиб кетган. Гувоҳлар зудлик билан Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ва тез тиббий ёрдамга хабар берган.

Қутқарувчилар махсус техникадан фойдаланди

Қутқарувчилар воқеа жойига етиб бориб, марҳумнинг жасадини вайроналар остидан махсус техника ёрдамида олиб чиққан.

Бироқ ишчининг олган жароҳатлари оғир бўлгани сабабли у вайроналар остидан чиқарилгунга қадар вафот этган.

Ҳодиса тафсилотлари ўрганилмоқда

Айни вақтда ҳуқуқ-тартибот идоралари ушбу фожиа юзасидан текширув ишларини олиб бормоқда.

Асосий эътибор қурилиш майдончасида меҳнат хавфсизлиги талабларига қай даражада амал қилинганига қаратилган.

Қурилишда хавфсизлик масаласи яна кун тартибида

Яшнободдаги ушбу фожиа қурилиш объектларида ишчилар хавфсизлиги масаласини яна бир бор долзарб қилиб қўйди.

Ҳодиса бўйича якуний хулоса текширувлардан кейин маълум бўлади. 25 ёшли ишчининг ўлими эса қурилиш соҳасида ҳар бир хавфсизлик қоидаси инсон ҳаёти билан боғлиқ эканини яна бир бор эслатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рухсатнома бериш бошланди: абитуриентлар учун муҳим шартлар эслатилдиРухсатнома бериш бошланди: абитуриентлар учун муҳим шартлар эслатилдиБугун, 11:32Фарғонада шағал уюмидаги сир очилди: йирик ҳолат фош қилинди (видео)Фарғонада шағал уюмидаги сир очилди: йирик ҳолат фош қилинди (видео)Бугун, 09:54Ширинлик солинган сумкадан кутилмаган топилма: Чилонзорда йирик канал тўхтатилдиШиринлик солинган сумкадан кутилмаган топилма: Чилонзорда йирик канал тўхтатилдиБугун, 09:45Зангиотада хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиЗангиотада хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиКеча, 20:04Қарши–Бухоро йўлида Нехиа портлади: қурбон ва жароҳатланганлар борҚарши–Бухоро йўлида Нехиа портлади: қурбон ва жароҳатланганлар борКеча, 19:05Амир Temuр хиёбони пиёдалар учун қулайроқ қилиндиАмир Temuр хиёбони пиёдалар учун қулайроқ қилиндиКеча, 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда