Деновда 22 нафар болага ноқонуний диний сабоқ берилгани аниқланди

·0·Жамият
Деновда 22 нафар болага ноқонуний диний сабоқ берилгани аниқланди

Давлат хавфсизлик хизмати ва Ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирлар давомида Сурхондарё ва Фарғона вилоятларида рухсатсиз диний таълим бериш билан боғлиқ ҳолатлар фош этилди.

Маълум бўлишича, Сурхондарё вилоятининг Денов туманида яшовчи, 1985 йилда туғилган ва муқаддам судланган фуқаро махсус диний маълумот ҳамда тегишли лицензияга эга бўлмасдан ўз уйида вояга етмаган болаларга диний сабоқ бериб келган.

Тергов маълумотларига кўра, у жорий йилнинг июнь ойидан бошлаб 2011–2019 йилларда туғилган 22 нафар болани қабул қилиб, уларга таълим берган. Денов ва Олтинсой туманларидан келган болалар санитария-гигиена талабларига жавоб бермайдиган шароитда яшаган ва уларнинг ота-оналаридан ҳар ой 500 минг сўмдан 100 АҚШ долларигача маблағ ундирилган.

Bir guruh bolalar xonada stol atrofida kitob o‘qib o‘tiribdi.

Шунингдек, Фарғона вилоятининг Риштон туманида ҳам шунга ўхшаш ҳолат аниқланган. 1971 йилда туғилган аёл ўз хонадонида Бағдод ва Ёзёвон туманларидан келган 2011–2017 йилларда туғилган 5 нафар болага ҳеч қандай расмий рухсатномасиз диний таълим бериб келгани маълум бўлди. Текширув жараёнида ўқув машғулотларида фойдаланилган адабиётлар ашёвий далил сифатида олиб қўйилди.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳар икки ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 229-2-моддаси 2-қисми (диний таълимотдан сабоқ бериш тартибини бузиш) билан жиноят ишларини қўзғатиб, тергов ҳаракатларини бошлади.

Бундан ташқари, болаларнинг ота-оналарига нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 47-моддасига мувофиқ чоралар кўрилди. Улар билан фарзандларни тарбиялаш ва таълим бериш бўйича мажбуриятлар юзасидан профилактик суҳбатлар ҳам ўтказилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноодатий "DNX" рақамли автомобиль кўпчиликнинг эътиборини тортдиНоодатий "DNX" рақамли автомобиль кўпчиликнинг эътиборини тортдиБугун, 09:25Тошкентда трансформатор кучли портлагани акс этган видео тарқалди (видео)Тошкентда трансформатор кучли портлагани акс этган видео тарқалди (видео)Бугун, 09:15Тошкент метросида поезд тўхтаб қолди: Йўловчилар шошилинч туширилдиТошкент метросида поезд тўхтаб қолди: Йўловчилар шошилинч туширилдиБугун, 01:26Берунийда яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиБерунийда яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиКеча, 19:28Болаларни ҳимоя қилиш бўйича янги қоидалар: жиддий чеклов киритилмоқдаБолаларни ҳимоя қилиш бўйича янги қоидалар: жиддий чеклов киритилмоқдаКеча, 18:21Ноқонуний қурилмаларга муроса йўқ: суд қарори билан бузиш ишлари давом этмоқдаНоқонуний қурилмаларга муроса йўқ: суд қарори билан бузиш ишлари давом этмоқдаКеча, 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди