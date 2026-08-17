Томди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлди

·2·Жамият
Томди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлди

Навоий вилояти жиноят ишлари бўйича Томди туман суди раиси Азиза Мирзаева йўл-транспорт ҳодисасида ҳалок бўлди. Фожиали воқеа 15 август куни «Зарафшон–Томди» автомобиль йўлида содир бўлган. Бу ҳақда Олий суд матбуот хизмати маълум қилди.

Дастлабки маълумотларга кўра, Азиза Мирзаева Зарафшон шаҳридаги иш жойидан Томди тумани томон Cobalt автомашинасида ҳаракатланаётган бўлган. Йўлда бошқарувни йўқотган автомобиль ҳаракат қисмида чиқиб кетиб, ағдарилган.

Оғир тан жароҳатлари олган суд раиси воқеа жойида вафот этган. Дастлабки тахминларга кўра, тезликни меъёрдан ошириш ҳодиса сабабларидан бири бўлиши мумкин.

Yoʻl chetida tomi va old oynasi pachoqlangan oq rangli Chevrolet Cobalt avtomobili turibdi.

Шу билан бирга, ижтимоий тармоқларда 15 август куни суд тизими учун мажлис ўтказилгани ва суд раисларига унда масофадан туриб иштирок этиш топширилгани ҳақида маълумотлар тарқалди. Ҳуқуқ фаоли Абдураҳмон Ташанов ҳам ўз саҳифасида ушбу ҳолатга эътибор қаратган.

Олий суд эса мазкур маълумотларни рад этди. Суд матбуот хизматига кўра, 15 август куни Олий суд томонидан ҳеч қандай мажлис белгиланмаган ёки ўтказилмаган. Шунингдек, суд раисларининг дам олиш куни хизмат жойига келишини талаб қилувчи топшириқ берилмаган.

Олий суд воқеанинг сабаблари ва бошқа ҳолатларига ҳуқуқий баҳо фақат ваколатли органлар томонидан текширув якунлари асосида берилишини таъкидлади. Шу боис марҳуманинг қаерга ва қандай мақсадда йўл олгани, шунингдек, ЙТҲнинг келиб чиқиш сабаблари ҳақидаги тахминларни тасдиқланган факт сифатида тарқатишдан тийилишга чақирилди.

Айни пайтда ҳодиса юзасидан текширув ишлари давом этмоқда. ЙТҲнинг аниқ сабаблари ваколатли органлар хулосасидан сўнг маълум бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оёқлари йўқ бўлса-да ер ҳайдаётган филиппинлик йигит дунёни ларзага солди!Оёқлари йўқ бўлса-да ер ҳайдаётган филиппинлик йигит дунёни ларзага солди!Бугун, 09:59Тошкентда кўп қаватли уй томида ёнғин чиқдиТошкентда кўп қаватли уй томида ёнғин чиқдиБугун, 09:39Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариТошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариКеча, 12:21Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)Кеча, 12:14Андижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушландиАндижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушландиКеча, 00:18Дунёда биринчи: Тошкентда сояли кўчаларни топиб берувчи «Яшил» йўналиш пайдо бўлдиДунёда биринчи: Тошкентда сояли кўчаларни топиб берувчи «Яшил» йўналиш пайдо бўлди15.08, 20:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди