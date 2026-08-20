Бухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқда

·2·Жамият
Бухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқда
Қисқача

Бухорода 18 ёшли талаба қиз мунтазам фастфуд истеъмол қилгани ва овқатланиш вақтига риоя қилмагани ортидан шифохонага мурожаат қилган, текширувларда унда ошқозон яраси бошланиши аломатлари аниқланган. Унда иситма, кўнгил айниши, қайт қилиш, кучли ҳолсизлик ва қорин соҳасида кучли оғриқ кузатилган. Шифокорлар беморни Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказининг гастроентерология бўлимига ётқизган.

Бухорода 18 ёшли талаба қизнинг соғлиғи билан боғлиқ ҳолат нотўғри овқатланиш одатлари қанчалик жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатди. У фастфудни мунтазам истеъмол қилгани ва овқатланиш вақтига риоя қилмагани ортидан шифохонага мурожаат қилган.

Талаба Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказига бир нечта безовта қилувчи аломатлар билан келган.

Унда:

иситма;

кўнгил айниши;

қайт қилиш;

кучли ҳолсизлик;

қорин соҳасида кучли оғриқ кузатилган. Шифокорлар беморни гастроэнтерология бўлимига ётқизган. Ўтказилган текширувлар давомида унда ошқозон яраси бошланиши аломатлари аниқланган.

Мутахассислар бундай ҳолатларда овқатланиш тартибига эътибор бериш ва безовта қилувчи аломатлар пайдо бўлса, шифокорга мурожаат қилиш муҳимлигини таъкидлайди.

18 ёшда бундай муаммоларнинг юзага келиши, айниқса, ёшларнинг овқатланиш одатлари масаласига эътибор қаратмоқда.

Фастфудни тез-тез истеъмол қилиш ва овқатни вақтида емаслик эса соғлиқ билан боғлиқ муаммолар хавфини ошириши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда олимпиадада кутилмаган можаро: олтин медаль соҳиби Исроил байроғини кўтаргани учун рейтингдан чиқарилдиЎзбекистонда олимпиадада кутилмаган можаро: олтин медаль соҳиби Исроил байроғини кўтаргани учун рейтингдан чиқарилдиБугун, 05:40Камерунда олтин кони ўпирилиши 107 кишининг умрига зомин бўлдиКамерунда олтин кони ўпирилиши 107 кишининг умрига зомин бўлдиКеча, 22:56Алимент қарздорлиги бартараф этилди Алимент қарздорлиги бартараф этилди Кеча, 19:34Ўзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушдиЎзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушдиКеча, 19:33Қарздорлик эвазига автомашина хатловга олиндиҚарздорлик эвазига автомашина хатловга олиндиКеча, 19:31Солиқдан қарздорлигини ундириш чоралари кўрилмоқда Солиқдан қарздорлигини ундириш чоралари кўрилмоқда Кеча, 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди