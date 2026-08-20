Бухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқда
Бухорода 18 ёшли талаба қиз мунтазам фастфуд истеъмол қилгани ва овқатланиш вақтига риоя қилмагани ортидан шифохонага мурожаат қилган, текширувларда унда ошқозон яраси бошланиши аломатлари аниқланган. Унда иситма, кўнгил айниши, қайт қилиш, кучли ҳолсизлик ва қорин соҳасида кучли оғриқ кузатилган. Шифокорлар беморни Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказининг гастроентерология бўлимига ётқизган.
Бухорода 18 ёшли талаба қизнинг соғлиғи билан боғлиқ ҳолат нотўғри овқатланиш одатлари қанчалик жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатди. У фастфудни мунтазам истеъмол қилгани ва овқатланиш вақтига риоя қилмагани ортидан шифохонага мурожаат қилган.
Талаба Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказига бир нечта безовта қилувчи аломатлар билан келган.
Унда:
иситма;
кўнгил айниши;
қайт қилиш;
кучли ҳолсизлик;
қорин соҳасида кучли оғриқ кузатилган. Шифокорлар беморни гастроэнтерология бўлимига ётқизган. Ўтказилган текширувлар давомида унда ошқозон яраси бошланиши аломатлари аниқланган.
Мутахассислар бундай ҳолатларда овқатланиш тартибига эътибор бериш ва безовта қилувчи аломатлар пайдо бўлса, шифокорга мурожаат қилиш муҳимлигини таъкидлайди.
18 ёшда бундай муаммоларнинг юзага келиши, айниқса, ёшларнинг овқатланиш одатлари масаласига эътибор қаратмоқда.
Фастфудни тез-тез истеъмол қилиш ва овқатни вақтида емаслик эса соғлиқ билан боғлиқ муаммолар хавфини ошириши мумкин.
…