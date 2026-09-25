Тошкент вилоятида прокурор ёрдамчиси 4700 доллар олган вақтида ушланди
Тошкент вилояти Оққўрғон тумани прокурори ёрдамчисининг фуқародан пул талаб қилгани фош этилди. Давлат хавфсизлик хизмати ва Бош прокуратуранинг Шахсий хавфсизлик бошқармаси ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда мансабдор шахс 4700 АҚШ долларини олган вақтида ушланган.
Терговга қадар текширувда у фуқаронинг автомобиль олди-сотдиси билан боғлиқ масаласини ҳал қилиб бериш ҳамда банкдан 600 млн сўм имтиёзли кредит олишига кўмаклашишни ваъда қилгани аниқланган.
Бунинг эвазига жами 12 минг доллар талаб қилинган. Шундан 4700 доллар тезкор тадбир вақтида олинган, аввалроқ эса яна 1300 доллар берилгани маълум бўлган.
Ҳозирда ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатиш масаласи кўриб чиқилмоқда.
Фуқаролардан коррупция ёки бошқа қонунбузилиш ҳолатларига дуч келганда ДХХнинг 1520 қисқа рақами орқали хабар бериш сўралди. Расмий маълумотга кўра, мурожаат қилувчининг шахси сир сақланиши кафолатланади.
Изоҳлар 0
…