Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy З Fold8 таққосланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Инсайдер Ice Universe Samsung Galaxy З Fold8 ва Oppo Финд X10 Pro Max моделларининг дастурий таъминот имкониятларини таққослаб, Oppo Финд X10 Pro Maxнинг КолорОС 17 қобиғидаги интерфейс анимациялари сезиларли даражада силлиқроқ эканлигини таъкидлади.
- Хусусан, галерея иловасидаги албомларни очиш ва ёпиш жараёнида КолорОС 17 фойдаланувчи теган нуқтадан бошлаб анимацияни силлиқ ёйиб беради ва йиғади, Samsung Galaxy З Fold8нинг One UI 9.
Таниқли инсайдер Ice Universe мобил технологиялар бозоридаги икки етакчи флагман — Samsung Galaxy З Fold8 ва энг янги Oppo Финд X10 Pro Max моделларининг дастурий таъминот имкониятларини ўзаро таққослади. ixbt.com хабар беришича, синов жараёнида қурилмаларнинг интерфейс анимациялари ҳамда микровзаўқитиш элементлари алоҳида эътибор марказида бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассиснинг таъкидлашича, энг сезиларли фарқ галерея иловасидаги албомларни очиш ва ёпиш жараёнида яққол кўзга ташланади. Oppo Финд X10 Pro Max қурилмасидаги КолорОС 17 қобиғи интерфеерни айнан фойдаланувчи тегинган нуқтадан бошлаб ёйиб беради ва худди шундай силлиқлик билан ортга йиғади.
Шу билан бирга, Samsung Galaxy З Fold8 ва унинг One UI 9.0 интерфейсидаги худди шундай ўтиш жараёни кескинроқ кўриниши ва махсус анимациядан маҳрум эканлиги қайд этилди. Бу эса фойдаланувчи тажрибасига ўз таъсирини ўтказмасдан қолмайди.
Интерфейслардаги фарқларАввалроқ ҳам Ice Universe КолорОС 17 қобиғининг бошқа қизиқарли хусусиятларини, жумладан, фойдаланувчи эътиборини жалб қилувчи динамик ёруғлик эффектлари ва ҳаракатларга кичик интерактив жавобларни намойиш этган эди. Унинг фикрича, айнан шундай майда деталлар яхлит ва тирик интерфейс туйғусини шакллантиради.
Таҳлилларга кўра, Samsung бу борада Oppo компаниясидан сезиларли даражада ортда қолмоқда. One UI 9.0 микровзаўқитиш даражасида етарлича пухта ишланмаганидек таассурот қолдиради.
Айни пайтда КолорОС 17 силлиқ ўтишлар ҳамда анимацияларни фойдаланувчининг ҳаракатларига бевосита боғлаш борасида фаолроқ ёндашувни намойиш этмоқда. Бу эса замонавий смартфонлар фойдаланувчилари учун кундалик фойдаланишда муҳим аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…