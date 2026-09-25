Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy З Fold8 таққосланди

·4·Техно
Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy З Fold8 таққосланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Инсайдер Ice Universe Samsung Galaxy З Fold8 ва Oppo Финд X10 Pro Max моделларининг дастурий таъминот имкониятларини таққослаб, Oppo Финд X10 Pro Maxнинг КолорОС 17 қобиғидаги интерфейс анимациялари сезиларли даражада силлиқроқ эканлигини таъкидлади.
  • Хусусан, галерея иловасидаги албомларни очиш ва ёпиш жараёнида КолорОС 17 фойдаланувчи теган нуқтадан бошлаб анимацияни силлиқ ёйиб беради ва йиғади, Samsung Galaxy З Fold8нинг One UI 9.

Таниқли инсайдер Ice Universe мобил технологиялар бозоридаги икки етакчи флагман — Samsung Galaxy З Fold8 ва энг янги Oppo Финд X10 Pro Max моделларининг дастурий таъминот имкониятларини ўзаро таққослади. ixbt.com хабар беришича, синов жараёнида қурилмаларнинг интерфейс анимациялари ҳамда микровзаўқитиш элементлари алоҳида эътибор марказида бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассиснинг таъкидлашича, энг сезиларли фарқ галерея иловасидаги албомларни очиш ва ёпиш жараёнида яққол кўзга ташланади. Oppo Финд X10 Pro Max қурилмасидаги КолорОС 17 қобиғи интерфеерни айнан фойдаланувчи тегинган нуқтадан бошлаб ёйиб беради ва худди шундай силлиқлик билан ортга йиғади.

Шу билан бирга, Samsung Galaxy З Fold8 ва унинг One UI 9.0 интерфейсидаги худди шундай ўтиш жараёни кескинроқ кўриниши ва махсус анимациядан маҳрум эканлиги қайд этилди. Бу эса фойдаланувчи тажрибасига ўз таъсирини ўтказмасдан қолмайди.

Интерфейслардаги фарқлар

Аввалроқ ҳам Ice Universe КолорОС 17 қобиғининг бошқа қизиқарли хусусиятларини, жумладан, фойдаланувчи эътиборини жалб қилувчи динамик ёруғлик эффектлари ва ҳаракатларга кичик интерактив жавобларни намойиш этган эди. Унинг фикрича, айнан шундай майда деталлар яхлит ва тирик интерфейс туйғусини шакллантиради.

Таҳлилларга кўра, Samsung бу борада Oppo компаниясидан сезиларли даражада ортда қолмоқда. One UI 9.0 микровзаўқитиш даражасида етарлича пухта ишланмаганидек таассурот қолдиради.

Айни пайтда КолорОС 17 силлиқ ўтишлар ҳамда анимацияларни фойдаланувчининг ҳаракатларига бевосита боғлаш борасида фаолроқ ёндашувни намойиш этмоқда. Бу эса замонавий смартфонлар фойдаланувчилари учун кундалик фойдаланишда муҳим аҳамият касб этади.

OppoSamsungКолорОСOne UIСмартфон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КолорОС фаол фойдаланувчилари сони 770 миллиондан ошдиКолорОС фаол фойдаланувчилари сони 770 миллиондан ошди17 сентябр 12:52Samsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқди14 сентябр 16:56Oppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилиндиOppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилинди19 июл 05:59Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиOppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлди14 сентябр 18:23Samsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқардиSamsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқарди8 сентябр 17:52Samsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқдиSamsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқди27 август 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди