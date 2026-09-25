Аичи-Нагояда Ўзбекистон делегацияси яна бир кумуш медални қўлга киритди
Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси медаллар сонини 29 тага етказди. 25 сентябрь куни спортчиларимиз яна бир кумуш медалга сазовор бўлди.
Каноэда эшкак эшиш бўйича 500 метр масофага жуфтлик баҳсларида Шоҳсанам Шерзодова ва Нилуфар Зокирова тандеми финишга иккинчи бўлиб етиб келди.
Шу тариқа, Ўзбекистон делегациясининг умумий медаллар жамғармаси 6 та олтин, 15 та кумуш ва 8 та бронза медалга етди.
Ўзбекистон — умумжамоа ҳисобида 5-ўринда
25 сентябрь кунги беллашувларда бу Ўзбекистон учун учинчи кумуш медал бўлди. Аввалроқ байдаркада қизлар квартети ҳамда каноэда Владлен Денисов совриндорлар сафидан жой олган эди.
Ҳозирча 29 та медаль билан Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида 5-ўринни эгаллаб турибди. Аичи-Нагоядаги мусобақалар давом этар экан, делегациямиз ҳисобидаги медаллар сони яна ошиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…