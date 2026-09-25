Аичи-Нагояда Ўзбекистон делегацияси яна бир кумуш медални қўлга киритди

·0·Спорт
Аичи-Нагояда Ўзбекистон делегацияси яна бир кумуш медални қўлга киритди

Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси медаллар сонини 29 тага етказди. 25 сентябрь куни спортчиларимиз яна бир кумуш медалга сазовор бўлди.

Каноэда эшкак эшиш бўйича 500 метр масофага жуфтлик баҳсларида Шоҳсанам Шерзодова ва Нилуфар Зокирова тандеми финишга иккинчи бўлиб етиб келди.

Шу тариқа, Ўзбекистон делегациясининг умумий медаллар жамғармаси 6 та олтин, 15 та кумуш ва 8 та бронза медалга етди.

Ўзбекистон — умумжамоа ҳисобида 5-ўринда

25 сентябрь кунги беллашувларда бу Ўзбекистон учун учинчи кумуш медал бўлди. Аввалроқ байдаркада қизлар квартети ҳамда каноэда Владлен Денисов совриндорлар сафидан жой олган эди.

Ҳозирча 29 та медаль билан Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида 5-ўринни эгаллаб турибди. Аичи-Нагоядаги мусобақалар давом этар экан, делегациямиз ҳисобидаги медаллар сони яна ошиши кутилмоқда.

Аичи-Нагоя Осиё ўйинлариЎзбекистон делегациясиШоҳсанам ШерзодоваНилуфар Зокирова
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиXX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олди22 сентябр 14:10Ҳилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритдиҲилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди22 сентябр 15:23Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгалладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгалладиКеча 10:57Осиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлдиОсиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлдиКеча 17:31Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиКеча 17:24Зайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драмаЗайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драмаКеча 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?