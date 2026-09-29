Озодбек Назарбеков Қорақалпоғистонда ёшлар билан дутор чалиб, қўшиқ куйлади (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбеков 28 сентябрь куни Қорақалпоғистонда хизмат сафари доирасида бўлди. Ташриф давомида ҳудуддаги маданият ва санъат соҳасида амалга оширилаётган ишлар, мавжуд шароитлар ҳамда янги лойиҳалар билан танишди.
Вазир Нукус шаҳридаги Ўзбекистон давлат консерваториясининг Нукус филиали фаолиятини ҳам кўздан кечирди. Бу ерда таълим жараёни, талабалар учун яратилган шароитлар, профессор-ўқитувчилар фаолияти ҳамда муассасанинг моддий-техник базаси билан танишилди.
Шунингдек, ташриф давомида Қорақалпоғистоннинг маданий ҳаёти ва ёшларнинг санъатга бўлган қизиқишига ҳам эътибор қаратилди.
Ижтимоий тармоқларда Озодбек Назарбековнинг ёшлар даврасида бўлгани акс этган видео ҳам тарқалди. Унда вазир қўлига дутор олиб, кўпчилик билган "Жананим" қўшиғини ёшлар билан бирга куйлагани ва саҳнада ҳам ушбу қўшиқни айтгани кўринади.
Изоҳлар 0
…