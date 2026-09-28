Ўзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналида

·9·Спорт
Ўзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг чоракфинал жангларидан сўнг Ситора Турдибекова, Тўрабек Хабибуллаев, Шоукатжон Болтаев ва Феруза Казакова яримфиналга йўл олди.
  • Ушбу тўрт нафар ўзбекистонлик боксчи энди медал учун курашни давом эттиради.
  • Азиза Зокирова эса чоракфиналда мағлуб бўлиб, мусобақани якунлади.

Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг бокс баҳсларида Ўзбекистон вакиллари яна бир бор кучли натижа қайд этди. Чоракфинал жангларидан сўнг Ситора Турдибекова, Тўрабек Хабибуллаев, Шавкатжон Болтаев ва Феруза Казакова яримфиналга йўл олди.

Кун давомида ўзбекистонлик боксчилар бир нечта муросасиз жангларда рингга кўтарилди. Улардан тўрт нафари ғалаба қозониб, медал учун курашни давом эттиради.

Ситора Турдибекова — 3:2

-60 кг вазн тоифасида Ситора Турдибекова мўғулистонлик Намуун Монхор билан куч синашди.

Қизғин ва тенг кечган жанг якунида ҳакамлар ўзбекистонлик боксчининг ғалабасини қайд этди — 3:2.

Энди Турдибековани яримфиналда жуда жиддий рақиб кутиб турибди. У Олимпиада чемпиони, Хитой Тайпейи вакили Лин Ю Тинг билан рингга кўтарилади.

Тўрабек Хабибуллаев Марказий Осиё дербисида ғалаба қозонди

-90 кг вазн тоифасидаги чоракфинал жанг марказий осиёлик икки боксчини тўқнаштирди.

Жаҳон чемпиони Тўрабек Хабибуллаев Қозоғистон вакили Нурбек Оралбайга қарши баҳс олиб борди.

Муросасиз кечган жангда Хабибуллаев ҳакамлар қарори билан 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, яримфиналга чиқди.

Шавкатжон Болтаевдан ишончли ғалаба

-70 кг вазнда Шавкатжон Болтаев Хитой вакили Ли Гуофен билан баҳслашди.

Жанг давомида фаолроқ ҳаракат қилган ўзбекистонлик боксчи ҳакамларнинг якдил қарорига сазовор бўлди — 5:0.

Шу тариқа, Болтаев ҳам Осиё ўйинларида медал учун курашни давом эттиради.

Унинг яримфиналдаги рақиби Қозоғистон вакили Тўрехан Сабирхон бўлади.

Феруза Казакова ҳам яримфиналда

-51 кг вазн тоифасида Феруза Казакова Шимолий Корея вакили Ан Кум Бёлга қарши рингга кўтарилди.

Қизғин кечган жангда Казакова рақибидан устун келиб, 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Ўзбекистонлик боксчини яримфиналда яна бир кучли рақиб — амалдаги Олимпиада чемпиони, Хитой вакили Ю Ву кутиб турибди.

Азиза Зокирова учун мусобақа якунланди

-75 кг вазнда Азиза Зокирова Қозоғистоннинг жаҳон чемпиони ва Осиё ўйинлари вице-чемпиони Наталя Богдановага қарши жанг қилди.

Муросасиз кечган баҳсда Зокирова 1:4 ҳисобида имкониятни бой берди ва Осиё ўйинларидаги иштирокини чоракфинал босқичида якунлади.

Энди барча эътибор яримфиналларга

Шу тариқа, Ўзбекистоннинг тўрт нафар боксчиси Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг яримфиналида медаллар учун курашни давом эттиради.

Яримфиналда Ўзбекистон номидан:

  • Ситора Турдибекова — -60 кг;

  • Феруза Казакова — -51 кг;

  • Шавкатжон Болтаев — -70 кг;

  • Тўрабек Хабибуллаев — -90 кг

вазн тоифаларида рингга кўтарилади.

Чоракфинал босқичи Ўзбекистон боксчилари учун тўртта ғалаба ва битта мағлубият билан якунланди. Энди эса уларни Осиё ўйинларининг ҳал қилувчи босқичларида янада жиддий жанглар кутмоқда.

Аичи-Нагоя-2026Ситора ТурдибековаТўрабек ХабибуллаевОсиё ўйинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ахрор Зиёдуллаев Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлдиАхрор Зиёдуллаев Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлдиБугун 15:00Покизахон Камолиддинова Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлдиПокизахон Камолиддинова Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлдиБугун 14:57Ўзбекистон аёллар сабля жамоаси Осиё ўйинларида бронза олдиЎзбекистон аёллар сабля жамоаси Осиё ўйинларида бронза олдиКеча 16:23Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариАичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариКеча 16:21Ситора Турдибекова Осиё ўйинларини ишончли ғалаба билан бошладиСитора Турдибекова Осиё ўйинларини ишончли ғалаба билан бошлади26 сентябр 15:54Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?26 сентябр 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди