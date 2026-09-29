Болаларга нисбатан зўравонлик учун жазо кучайтирилиши кутилмоқда

·8·Жамият
Болаларга нисбатан зўравонлик учун жазо кучайтирилиши кутилмоқда

Ўзбекистонда болаларни зўравонликнинг турли шаклларидан ҳимоя қилиш бўйича қонунчилик янада кучайтирилиши мумкин. Бунинг учун Жиноят, Жиноят-процессуал, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекслар ҳамда қатор қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни назарда тутувчи қонун лойиҳаси Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритилди.

Ҳужжат 29 сентябрь куни қуйи палатаның навбатдаги мажлисида кўриб чиқилиши режалаштирилган.

Қонун лойиҳаси нимани ўзгартириши мумкин?

Янги ташаббуснинг асосий мақсади — болаларга нисбатан зўравонлик ҳолатлари учун жавобгарлик чораларини кучайтириш ва уларни ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий механизмларини янада такомиллаштириш.

Лойиҳа билан бир вақтнинг ўзида бир нечта муҳим кодексларга ўзгартириш киритиш таклиф этилмоқда. Бу эса масаланинг фақат жазо чоралари билан чекланиб қолмасдан, зўравонлик ҳолатларини аниқлаш, тергов қилиш ва боланинг ҳуқуқларини ҳимоялаш жараёнларини ҳам қамраб олишини англатади.

Боланинг хавфсизлиги устувор йўналишга айланмоқда

Ўзбекистонда болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича алоҳида ҳуқуқий база аллақачон шакллантирилган.

2024 йил 14 ноябрда «Болаларни зўравонликнинг барча шаклларидан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонун қабул қилинган. Унда болаларни зўравонликнинг турли шаклларидан ҳимоя қилиш соҳасидаги муносабатлар тартибга солинган.

Шунингдек, 2025 йил декабрида 2026–2030 йилларга мўлжалланган Болаларни зўравонликнинг барча шаклларидан ҳимоя қилиш стратегияси тасдиқланган.

Стратегияда зўравонлик ҳолатларини эрта аниқлаш, профилактикани кучайтириш, жабрланган болаларга ҳуқуқий, психологик ва ижтимоий ёрдам кўрсатиш каби йўналишлар белгиланган.

Зўравонлик ҳолатини яширишга ҳам эътибор кучайтирилади

Стратегияни амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар дастурида ҳам болаларни ҳимоя қилиш механизмларини кучайтиришга қаратилган бир қатор қонунчилик ташаббуслари белгиланган.

Жумладан, болаларга нисбатан зўравонлик ҳолатларини аниқлаган айрим ташкилотлар ходимлари бу ҳақда хабар бермагани учун маъмурий жавобгарлик белгилаш, жабрланган болаларга давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш ва процессуал ҳаракатларда боланинг манфаатларини ҳимоя қилиш механизмларини кучайтириш таклиф этилган.

Шу билан бирга, зўравонликдан жабрланган ёки унга гувоҳ бўлган болалар билан ишлашда уларнинг қайта руҳий жароҳат олиш хавфини камайтиришга қаратилган ёндашувлар ҳам назарда тутилган.

Энди навбат — қонун лойиҳасининг муҳокамасига

Қонун лойиҳаси ҳозирча таклиф босқичида. У 29 сентябрь куни Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг навбатдаги мажлисида кўриб чиқилиши белгиланган.

Демак, ҳужжатнинг якуний мазмуни ва ундаги нормалар кейинги муҳокамалар жараёнида ўзгариши мумкин.

Бироқ ташаббуснинг умумий йўналиши аниқ: болаларга нисбатан зўравонлик ҳолатларига ҳуқуқий муносабатни кучайтириш, жабрланган боланинг манфаатларини ҳимоя қилиш ва бундай ҳолатларнинг олдини олиш механизмларини такомиллаштириш.

Бола хавфсизлиги масаласида асосий мақсад фақат жазони кучайтириш эмас, зўравонликнинг олдини олиш ва жабрланган болани ишончли ҳимоя қилиш механизмларини мустаҳкамлашдан иборат.

Шу сабабли 29 сентябрдаги муҳокама нафақат ҳуқуқий нормалар, балки болаларнинг хавфсизлиги ва ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган тизимнинг кейинги босқичи нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Болаларни зўравонликОлий МажлисБолаларни ҳимоя қилиш стратегиясиБолаларни зўравонликнинг барча шаклларидан ҳимоя қилиш тўғрисида
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Намангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибидаНамангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибидаКеча 08:10Андижондаги шов-шувли можаро: «Ғамхўрлик» марказида ногирон болаларга зўравонлик қилинганАндижондаги шов-шувли можаро: «Ғамхўрлик» марказида ногирон болаларга зўравонлик қилинган2 сентябр 12:12Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирдиСаида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирди27 сентябр 10:56«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди27 сентябр 20:10«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди22 сентябр 19:38Наманганда 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган шахснинг сурати тарқалди (фото)Наманганда 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган шахснинг сурати тарқалди (фото)Бугун 03:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди