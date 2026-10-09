Ижтимоий тармоқларда қиз узатаётган отанинг самимий ҳазили кенг муҳокамада
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ижтимоий тармоқларда қиз узатаётган ота томонидан ёзилган, анъанавий оилавий қадриятларни замонавий интернет тушунчалари билан уйғунлаштирган ҳазиломуз насиҳат вирус даражасида оммалашди.
- Ушбу постда келинга «закритий профил» бўлиш, эрининг камчиликларини «невидим режим»да яшириш ва оилавий сирларни «копироват» қилмаслик каби маслаҳатлар берилган.
Ижтимоий тармоқлар ва Telegram сегментида оилавий муносабатлар, одоб-ахлоқ ҳамда қиз тарбиясига бағишланган ноодатий ва самимий ҳазиломуз пост кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида вирус даражасида оммалашмоқда. Оммабоп каналларда эълон қилинган «Отанинг қизига насиҳати» матнида анъанавий ўзбекона оилавий қадриятлар замонавий рақамли олам терминологияси билан маҳоратли тарзда уйғунлаштирилган.
Қисқа фурсат ичида минглаб улашишлар ва ижобий реакциялар тўплаган ушбу ўгит юзаки ҳазил ортига мустаҳкам оилавий ахлоқ мезонларини жойлагани билан эътиборни тортмоқда.
«Рақамли келинлик одоби»: Отадан замонавий алгоритмлар
Постда ота янги хонадон остонасига қадам қўяётган қизига турмуш сирларини барчага таниш бўлган интернет тушунчалари орқали содда ва таъсирли қилиб тушунтириб беради:
«Закрытый профиль» бўлиш фазилати: «Қиз бола ўз уйига “Гости”. Шундай экан, куёвникига борганда “Закрытый профиль” бўлгин. Эрингдан бошқаси сенга “Дружба” ташласа, “Игнор” қилгин», — дея оиладаги садоқат ва чегаралар муҳимлиги таъкидланади;
Камчиликларни ёпиш — «Невидим режим»: Эр-хотин ўртасидаги тотувликнинг бош омили сифатида умр йўлдошининг камчилик ва қусурларини эл кўзидан яшириш, яъни «Невидимка» қилиш тавсия этилади;
Оилавий сирларга «Копировать» йўқ: «Уйдаги “Сообщения” ва “Обсуждения”ларни бизга ва кўчадагиларга асло “Копировать” қила кўрмагин», дея келиннинг янги рўзғор гап-сўзларини ташқарига олиб чиқмаслиги шартлиги уқтирилади.
Қайнона-қайнопалар билан дипломатия: Низоларсиз муҳит сири
Ҳазиломуз насиҳат янги қариндош-уруғлар билан тил топишишнинг ўзига хос «инструкцияси»ни ҳам очиб беради:
Катталарга ҳурмат: «Қайнота-қайнонангнинг ҳар бир гапига “Класс” деб тургин», — дея катталарнинг ҳурматини жойига қўйиш муроса гарови экани кўрсатилади;
Қайнопалар ва қўшнилар билан муносабат: Қўшниларга шунчаки «Друзья», қайнопаларга эса «Лучшие друзья» мақомида бўлиш, уларнинг ҳаракатларига «Лайк» билан жавоб қайтариш маслаҳат берилади;
Бош мақсад — «Чёрный список»дан узоқ бўлиш: Оилавий муносабатларда кескинлик ва совуққонликка йўл қўймаслик, янги хонадон аъзоларининг нафрати ёки «қора рўйхати»га тушмаслик бош вазифа сифатида кўрсатилади.
Нега бу пост трендга айланди?
Жамиятшунослар ва медиа кузатувчиларининг фикрича, бу каби мазмундаги контентнинг тез тарқалиши бежиз эмас:
Долзарб муаммога енгил ёндашув: Ёш оилаларнинг ажралиши, қайнона-келин келишмовчиликлари ва сир сақлай олмаслик муаммолари жамиятда энг оғриқли мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу пост эса мураккаб насиҳатларни зерикарли маъруза эмас, кулги ва замон тилида етказа олгани учун юқори баҳоланмоқда;
Авлодлар уйғунлиги: Унда катта авлоднинг оилавий донишмандлиги билан «Z» ва «Альфа» авлодлари тушунадиган ижтимоий тармоқ луғати моҳирона кесишган.
Тармоқ фойдаланувчилари ушбу ҳазилни нафақат табассум билан қарши олди, балки уни ҳар бир қиз узатаётган хонадон учун замонавий ва амалий «йўл харитаси» сифатида тавсия қилмоқда.
Телеграмдаги Jahon xabarlari каналидан олинди
Изоҳлар 0
…