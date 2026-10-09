Ижтимоий тармоқларда қиз узатаётган отанинг самимий ҳазили кенг муҳокамада

·65·Жамият
Ижтимоий тармоқларда қиз узатаётган отанинг самимий ҳазили кенг муҳокамада
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ижтимоий тармоқларда қиз узатаётган ота томонидан ёзилган, анъанавий оилавий қадриятларни замонавий интернет тушунчалари билан уйғунлаштирган ҳазиломуз насиҳат вирус даражасида оммалашди.
  • Ушбу постда келинга «закритий профил» бўлиш, эрининг камчиликларини «невидим режим»да яшириш ва оилавий сирларни «копироват» қилмаслик каби маслаҳатлар берилган.

Ижтимоий тармоқлар ва Telegram сегментида оилавий муносабатлар, одоб-ахлоқ ҳамда қиз тарбиясига бағишланган ноодатий ва самимий ҳазиломуз пост кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида вирус даражасида оммалашмоқда. Оммабоп каналларда эълон қилинган «Отанинг қизига насиҳати» матнида анъанавий ўзбекона оилавий қадриятлар замонавий рақамли олам терминологияси билан маҳоратли тарзда уйғунлаштирилган.

Қисқа фурсат ичида минглаб улашишлар ва ижобий реакциялар тўплаган ушбу ўгит юзаки ҳазил ортига мустаҳкам оилавий ахлоқ мезонларини жойлагани билан эътиборни тортмоқда.

«Рақамли келинлик одоби»: Отадан замонавий алгоритмлар

Постда ота янги хонадон остонасига қадам қўяётган қизига турмуш сирларини барчага таниш бўлган интернет тушунчалари орқали содда ва таъсирли қилиб тушунтириб беради:

  • «Закрытый профиль» бўлиш фазилати: «Қиз бола ўз уйига “Гости”. Шундай экан, куёвникига борганда “Закрытый профиль” бўлгин. Эрингдан бошқаси сенга “Дружба” ташласа, “Игнор” қилгин», — дея оиладаги садоқат ва чегаралар муҳимлиги таъкидланади;

  • Камчиликларни ёпиш — «Невидим режим»: Эр-хотин ўртасидаги тотувликнинг бош омили сифатида умр йўлдошининг камчилик ва қусурларини эл кўзидан яшириш, яъни «Невидимка» қилиш тавсия этилади;

  • Оилавий сирларга «Копировать» йўқ: «Уйдаги “Сообщения” ва “Обсуждения”ларни бизга ва кўчадагиларга асло “Копировать” қила кўрмагин», дея келиннинг янги рўзғор гап-сўзларини ташқарига олиб чиқмаслиги шартлиги уқтирилади.

Қайнона-қайнопалар билан дипломатия: Низоларсиз муҳит сири

Ҳазиломуз насиҳат янги қариндош-уруғлар билан тил топишишнинг ўзига хос «инструкцияси»ни ҳам очиб беради:

  • Катталарга ҳурмат: «Қайнота-қайнонангнинг ҳар бир гапига “Класс” деб тургин», — дея катталарнинг ҳурматини жойига қўйиш муроса гарови экани кўрсатилади;

  • Қайнопалар ва қўшнилар билан муносабат: Қўшниларга шунчаки «Друзья», қайнопаларга эса «Лучшие друзья» мақомида бўлиш, уларнинг ҳаракатларига «Лайк» билан жавоб қайтариш маслаҳат берилади;

  • Бош мақсад — «Чёрный список»дан узоқ бўлиш: Оилавий муносабатларда кескинлик ва совуққонликка йўл қўймаслик, янги хонадон аъзоларининг нафрати ёки «қора рўйхати»га тушмаслик бош вазифа сифатида кўрсатилади.

Нега бу пост трендга айланди?

Жамиятшунослар ва медиа кузатувчиларининг фикрича, бу каби мазмундаги контентнинг тез тарқалиши бежиз эмас:

  • Долзарб муаммога енгил ёндашув: Ёш оилаларнинг ажралиши, қайнона-келин келишмовчиликлари ва сир сақлай олмаслик муаммолари жамиятда энг оғриқли мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу пост эса мураккаб насиҳатларни зерикарли маъруза эмас, кулги ва замон тилида етказа олгани учун юқори баҳоланмоқда;

  • Авлодлар уйғунлиги: Унда катта авлоднинг оилавий донишмандлиги билан «Z» ва «Альфа» авлодлари тушунадиган ижтимоий тармоқ луғати моҳирона кесишган.

Тармоқ фойдаланувчилари ушбу ҳазилни нафақат табассум билан қарши олди, балки уни ҳар бир қиз узатаётган хонадон учун замонавий ва амалий «йўл харитаси» сифатида тавсия қилмоқда.

Телеграмдаги Jahon xabarlari каналидан олинди

Отадан замонавий алгоритмларРақамли келинлик одобиОилавий ахлоқTelegram
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қиз фарзанднинг карьерага таъсири: Эркак раҳбарлар хулқида ғаройиб ўзгариш аниқландиҚиз фарзанднинг карьерага таъсири: Эркак раҳбарлар хулқида ғаройиб ўзгариш аниқланди4 октябр 22:25«Ғўдайиб эмас, оғзингдан бол томиб гаплаш»: Эркинжон Турдимов Сирдарёдаги амалдорларни аямади«Ғўдайиб эмас, оғзингдан бол томиб гаплаш»: Эркинжон Турдимов Сирдарёдаги амалдорларни аямади5 октябр 06:57Даромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкинДаромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкин12 сентябр 10:08«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди16 сентябр 19:11Ўзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирдиЎзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирди6 сентябр 17:53Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)24 сентябр 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди