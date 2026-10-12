Сурхондарёда 16 ёшли ўқувчи онасининг машинасида ҳалокатга учради

·61·Жамият
Сурхондарёда 16 ёшли ўқувчи онасининг машинасида ҳалокатга учради

Сурхондарё вилоятининг Термиз туманида вояга етмаган ўқувчи онасига тегишли Cobalt автомобилини бошқариб, йўл-транспорт ҳодисасига учради. Оқибатда унинг синфдоши ҳалок бўлди, ҳайдовчининг ўзи эса оғир аҳволда шифохонага олиб кетилди.

Вилоят Йўл-ҳаракат хавфсизлиги бошқармаси маълумотига кўра, ҳодиса 9 октябрь куни тахминан соат 01:00 да «Наврўз» маҳалласи ҳудудидан ўтувчи D166 «Термиз шаҳри — Намун — Термиз халқаро аэропорти» автомобиль йўлининг 11-километрида содир бўлган.

Дастлабки маълумотларга кўра, Термиз шаҳридаги 25-мактабнинг 10-синф ўқувчиси бўлган, ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлмаган ўсмир онасининг Cobalt автомобилини юқори тезликда бошқарган. Тажрибасизлик оқибатида у машинани назорат қилишни йўқотиб, йўл ўртасидаги ёритиш устунига урилиб кетган.

Йўл-транспорт ҳодисаси натижасида ҳайдовчи оғир жароҳатлар билан жонлантириш бўлимига ётқизилган. Автомобиль салонида бўлган, 2010 йилда туғилган унинг синфдоши эса воқеа жойида вафот этган.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан Термиз тумани ички ишлар бўлими тергов гуруҳи томонидан жиноят иши қўзғатилган. Ҳодиса сабаблари ва барча тафсилотлар ўрганилмоқда.

СурхондарёТермизЙТҲИИБ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Авиачипталар — шармандалик, прокурор томошабин»: Сурхондарё ҳокимидан кутилмаган баёнот«Авиачипталар — шармандалик, прокурор томошабин»: Сурхондарё ҳокимидан кутилмаган баёнот14 август 10:4140 миллионга 11 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган аёл жазоланди40 миллионга 11 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган аёл жазоланди4 август 22:18Жазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекландиЖазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекланди14 июл 12:09Термизда ертўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилдиТермизда ертўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилди11 июл 15:26Сурхондарёда сел Тожикистон билан боғлаб турувчи кўприкни қулаб туширдиСурхондарёда сел Тожикистон билан боғлаб турувчи кўприкни қулаб туширди22 июн 14:04Тошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этдиТошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этди16 сентябр 13:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди