Термизда фожиали ЙТҲ: 10-синф ўқувчиси бошқарган Cobalt иккига бўлиниб кетди

·36·Жамият
Термизда фожиали ЙТҲ: 10-синф ўқувчиси бошқарган Cobalt иккига бўлиниб кетди

Сурхондарё вилоятининг Термиз туманида вояга етмаган ўсмир бошқарган автомобиль иштирокида оғир йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Авария оқибатида бир нафар мактаб ўқувчиси ҳалок бўлди, ҳайдовчи эса оғир аҳволда шифохонага ётқизилди.

Маълумотларга кўра, ҳодиса 9 октябрь куни юз берган. 2010 йилда туғилган 10-синф ўқувчиси ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлмаган ҳолда онасига тегишли Cobalt автомобилини юқори тезликда бошқарган. Бошқарувни йўқотган автомобиль ёритиш устунига урилган. Тўқнашув шу қадар кучли бўлганки, машина иккига бўлиниб кетган. Тўқнашув оқибатида автомобилда бўлган ҳайдовчининг синфдоши воқеа жойида ҳалок бўлган. Ҳайдовчи эса оғир тан жароҳатлари билан шифохонанинг жонлантириш бўлимига ётқизилган.

Ҳолат юзасидан Термиз тумани ички ишлар бўлими томонидан жиноят иши қўзғатилган. Фожиали ҳодисадан сўнг ҳудуддаги 23-, 24- ва 25-мактабларда ўқувчилар ҳамда уларнинг ота-оналари иштирокида профилактик йиғилишлар ташкил этилган. Уларда вояга етмаганларнинг транспорт воситаларини бошқариши билан боғлиқ хавфлар муҳокама қилинган

СурхондарёТермизЙТҲвояга етмаганлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурхондарёда 16 ёшли ўқувчи онасининг машинасида ҳалокатга учрадиСурхондарёда 16 ёшли ўқувчи онасининг машинасида ҳалокатга учрадиКеча 17:45«Авиачипталар — шармандалик, прокурор томошабин»: Сурхондарё ҳокимидан кутилмаган баёнот«Авиачипталар — шармандалик, прокурор томошабин»: Сурхондарё ҳокимидан кутилмаган баёнот14 август 10:4140 миллионга 11 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган аёл жазоланди40 миллионга 11 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган аёл жазоланди4 август 22:18Жазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекландиЖазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекланди14 июл 12:09Термизда ертўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилдиТермизда ертўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилди11 июл 15:26Сурхондарёда сел Тожикистон билан боғлаб турувчи кўприкни қулаб туширдиСурхондарёда сел Тожикистон билан боғлаб турувчи кўприкни қулаб туширди22 июн 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?