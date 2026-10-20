68 ёшида бакалавр дипломини олган Фарида ая кўпчиликка ўрнак бўлди

·0·Жамият
68 ёшида бакалавр дипломини олган Фарида ая кўпчиликка ўрнак бўлди

Андижон вилоятининг Жалақудуқ туманида яшовчи Фарида Ҳошимова 68 ёшида олий маълумотли мутахассис дипломини қўлга киритди. Кўп йиллар давомида боғча ва мактабларда ишлаган аёл таълим олиш учун ҳеч қачон кеч эмаслигини амалда исботлади.

Фарида аянинг олий таълимга кириш қарорига 2021 йилда юз берган воқеа туртки бўлган. Ўша пайтда у ишлаётган хусусий боғча раҳбарияти олий маълумотли мутахассис ишга олингани сабабли аёлга дам олишни таклиф қилган. Шундан сўнг у ўз билимини оширишга қарор қилиб, 63 ёшида ҳужжат топширган ва 142 балл билан Андижон давлат педагогика институтига талабаликка қабул қилинган.

Беш йил давомида астойдил таҳсил олган Фарида ая аъло баҳоларга ўқиш билан бирга, турли танловларда ҳам ғолибликни қўлга киритган. Оила аъзоларининг кўмагида у 2026 йилда ўқишни муваффақиятли тамомлаб, бакалавр дипломига эга бўлди.

Айни пайтда Фарида ая Жалақудуқ туманидаги 12-мактабда мусиқа фанидан дарс бермоқда. Бир нечта шеърий китоблар муаллифи бўлган аёл болалар учун янги қўшиқлар ва шеърлар яратишни ҳам давом эттирмоқда.

Фарида ҲошимоваАндижон давлат педагогика институтиЖалақудуқ туманимузыка фанидан дарс берувчи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

63 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солди63 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солди25 июл 19:45Тошкентда бир дона шар туфайли тўртта туманда чироқлар ўчиб қолдиТошкентда бир дона шар туфайли тўртта туманда чироқлар ўчиб қолдиБугун 14:4617 ёшли курьерни ҳақорат қилган ресторан ходими 5 суткага қамалди17 ёшли курьерни ҳақорат қилган ресторан ходими 5 суткага қамалдиБугун 10:54Қибрайда 7 кг марихуана ва қурол сақлаб келган шахс қўлга олинди (видео)Қибрайда 7 кг марихуана ва қурол сақлаб келган шахс қўлга олинди (видео)Бугун 08:37Энди Ўзбекистонда Perfectum бўлмайди: Beeline уни 207 миллион долларга сотиб олмоқдаЭнди Ўзбекистонда Perfectum бўлмайди: Beeline уни 207 миллион долларга сотиб олмоқдаКеча 22:50Ходимларнинг ҳуқуқлари тикландиХодимларнинг ҳуқуқлари тикландиКеча 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди