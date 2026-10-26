Холестеринни табиий йўл билан камайтириш усуллари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қондаги холестерин миқдорини назорат қилиш учун соғлом овқатланиш тартиби, жисмоний фаоллик ва зарарли одатлардан воз кечиш муҳим аҳамиятга эга.
- Тўйинган ёғларни камайтириб, сули, ловия, мош, нўхат, ясмиқ, олма ва нок каби толага бой маҳсулотларни истеъмол қилиш ёмон холестерин даражасини пасайтиришга ёрдам беради.
- Катталар учун ҳафтасига камида 150 дақиқа ўртача жадалликдаги жисмоний фаоллик тавсия этилади.
Қондаги холестерин миқдорининг юқори бўлиши юрак-қон томир касалликлари хавфини ошириши мумкин. Уни назорат қилишда овқатланиш тартиби, жисмоний фаоллик ва кундалик одатлар муҳим ўрин тутади. Айрим маҳсулотларни камроқ истеъмол қилиш, толага бой озиқ-овқатларни кўпайтириш ва мунтазам ҳаракатланиш ёмон холестерин деб аталадиган ЛПНП миқдорини пасайтиришга ёрдам бериши мумкин. Бироқ турмуш тарзини ўзгартириш ҳар доим ҳам дори воситалари ўрнини боса олмайди.
Холестеринни камайтиришга ёрдам берадиган одатлар
Тўйинган ёғларни камайтириш. Ёғли гўшт, колбаса, сариёғ, қаймоқ ва ёғли сут маҳсулотларини ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилиш ёмон холестерин миқдорини ошириши мумкин. Уларнинг бир қисмини зайтун ёғи, ёнғоқ ва балиқ каби тўйинмаган ёғларга бой маҳсулотлар билан алмаштириш фойдали.
Толага бой маҳсулотларни кўпайтириш. Сули, ловия, мош, нўхат, ясмиқ, олма ва нок таркибидаги эрувчан толалар ичакда холестериннинг сўрилишини камайтиришга ёрдам беради. Уларни кундалик овқатланишга қўшиш қондаги ЛПНП миқдорини пасайтиришда фойдали бўлиши мумкин.
Сабзавот ва меваларни кўпроқ истеъмол қилиш. Турли хил сабзавотлар, мевалар ва бутун донли маҳсулотлар мувозанатли овқатланишнинг муҳим қисмидир. Улар организмни тола ва бошқа зарур озуқа моддалари билан таъминлайди.
Мунтазам жисмоний фаоллик. Тез юриш, сузиш ва велосипед ҳайдаш холестерин кўрсаткичларини яхшилашга ёрдам бериши мумкин. Катталарга ҳафтасига камида 150 дақиқа ўртача жадалликдаги жисмоний фаоллик тавсия этилади.
Вазнни назорат қилиш ва чекишдан воз кечиш. Ортиқча вазнни камайтириш қондаги ёғлар миқдорига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Чекишни ташлаш ҳам юрак-қон томир касалликлари хавфини пасайтиришга ёрдам беради.
Холестеринни текшириб туриш нима учун керак?
Қонда холестерин миқдори юқори бўлган одам ўзини яхши ҳис қилиши ва ҳеч қандай аломат сезмаслиги мумкин. Шу сабабли уни фақат ташқи белгиларга қараб аниқлаб бўлмайди. Қон таҳлили орқали умумий холестерин, ЛПНП, ЛПВП ва триглицеридлар миқдори текширилади.
Агар холестерин юқори бўлса, шифокор инсоннинг ёши, умумий саломатлиги ва юрак-қон томир касалликлари хавфини ҳисобга олиб, даволаш режасини белгилайди. Айрим ҳолларда фақат овқатланишни ўзгартириш етарли бўлмайди ва дори воситалари талаб этилади. Шунинг учун буюрилган дориларни ўзбошимчалик билан тўхтатиш мумкин эмас.
Изоҳлар 0
…