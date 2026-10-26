Холестеринни табиий йўл билан камайтириш усуллари

·47·Саломатлик
Холестеринни табиий йўл билан камайтириш усуллари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қондаги холестерин миқдорини назорат қилиш учун соғлом овқатланиш тартиби, жисмоний фаоллик ва зарарли одатлардан воз кечиш муҳим аҳамиятга эга.
  • Тўйинган ёғларни камайтириб, сули, ловия, мош, нўхат, ясмиқ, олма ва нок каби толага бой маҳсулотларни истеъмол қилиш ёмон холестерин даражасини пасайтиришга ёрдам беради.
  • Катталар учун ҳафтасига камида 150 дақиқа ўртача жадалликдаги жисмоний фаоллик тавсия этилади.

Қондаги холестерин миқдорининг юқори бўлиши юрак-қон томир касалликлари хавфини ошириши мумкин. Уни назорат қилишда овқатланиш тартиби, жисмоний фаоллик ва кундалик одатлар муҳим ўрин тутади. Айрим маҳсулотларни камроқ истеъмол қилиш, толага бой озиқ-овқатларни кўпайтириш ва мунтазам ҳаракатланиш ёмон холестерин деб аталадиган ЛПНП миқдорини пасайтиришга ёрдам бериши мумкин. Бироқ турмуш тарзини ўзгартириш ҳар доим ҳам дори воситалари ўрнини боса олмайди.

Холестеринни камайтиришга ёрдам берадиган одатлар

Тўйинган ёғларни камайтириш. Ёғли гўшт, колбаса, сариёғ, қаймоқ ва ёғли сут маҳсулотларини ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилиш ёмон холестерин миқдорини ошириши мумкин. Уларнинг бир қисмини зайтун ёғи, ёнғоқ ва балиқ каби тўйинмаган ёғларга бой маҳсулотлар билан алмаштириш фойдали.

Толага бой маҳсулотларни кўпайтириш. Сули, ловия, мош, нўхат, ясмиқ, олма ва нок таркибидаги эрувчан толалар ичакда холестериннинг сўрилишини камайтиришга ёрдам беради. Уларни кундалик овқатланишга қўшиш қондаги ЛПНП миқдорини пасайтиришда фойдали бўлиши мумкин.

Сабзавот ва меваларни кўпроқ истеъмол қилиш. Турли хил сабзавотлар, мевалар ва бутун донли маҳсулотлар мувозанатли овқатланишнинг муҳим қисмидир. Улар организмни тола ва бошқа зарур озуқа моддалари билан таъминлайди.

Мунтазам жисмоний фаоллик. Тез юриш, сузиш ва велосипед ҳайдаш холестерин кўрсаткичларини яхшилашга ёрдам бериши мумкин. Катталарга ҳафтасига камида 150 дақиқа ўртача жадалликдаги жисмоний фаоллик тавсия этилади.

Вазнни назорат қилиш ва чекишдан воз кечиш. Ортиқча вазнни камайтириш қондаги ёғлар миқдорига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Чекишни ташлаш ҳам юрак-қон томир касалликлари хавфини пасайтиришга ёрдам беради.

Холестеринни текшириб туриш нима учун керак?

Қонда холестерин миқдори юқори бўлган одам ўзини яхши ҳис қилиши ва ҳеч қандай аломат сезмаслиги мумкин. Шу сабабли уни фақат ташқи белгиларга қараб аниқлаб бўлмайди. Қон таҳлили орқали умумий холестерин, ЛПНП, ЛПВП ва триглицеридлар миқдори текширилади.

Агар холестерин юқори бўлса, шифокор инсоннинг ёши, умумий саломатлиги ва юрак-қон томир касалликлари хавфини ҳисобга олиб, даволаш режасини белгилайди. Айрим ҳолларда фақат овқатланишни ўзгартириш етарли бўлмайди ва дори воситалари талаб этилади. Шунинг учун буюрилган дориларни ўзбошимчалик билан тўхтатиш мумкин эмас.

ХолестеринЮрак СаломатлигиСоғлом ОвқатланишЖисмоний Фаоллик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ҳафтада 1 килограмм озиш учун қанча қадам юриш керак?Бир ҳафтада 1 килограмм озиш учун қанча қадам юриш керак?Бугун 00:55Қон гуруҳингиз қариш тезлигини белгилайдими? Олимлар ҳақиқатни очиқладиҚон гуруҳингиз қариш тезлигини белгилайдими? Олимлар ҳақиқатни очиқлади24 октябр 18:38Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?23 сентябр 08:15Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?25 сентябр 09:28«Кечирмаслик» саратонга олиб келадими? Мутахассис фикри баҳс уйғотди«Кечирмаслик» саратонга олиб келадими? Мутахассис фикри баҳс уйғотди6 сентябр 20:56«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат13 сентябр 13:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати