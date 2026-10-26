Президент прописка сабаб уй ололмагани, бу тизимни биринчи бўлиб бекор қилганини айтди

·39·Жамият
Президент прописка сабаб уй ололмагани, бу тизимни биринчи бўлиб бекор қилганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев ёшлигида фан номзоди бўлишига қарамай, Тошкентда туғилмагани сабабли прописка тизими туфайли ажратилган уйнинг ордерини ололмаганини хотирлади.
  • Давлат раҳбари ўз бошидан ўтказган ушбу бюрократик адолацизликни бартараф этиш мақсадида президентлик фаолиятининг илк давридаёқ прописка тизимини тубдан ислоҳ қилувчи фармонни имзолаганини таъкидлади.

Президент Шавкат Мирзиёев киноижодкорлар ва зиёлилар билан ўтказилган самимий учрашув давомида ўзининг ёшлик йилларида дуч келган энг оғриқли тўсиқлардан бири — собиқ иттифоқ ва мустақилликнинг дастлабки давридаги «прописка» тизими ҳақида гапириб берди.

Давлат раҳбари Москвада илмий ишини муваффақиятли ҳимоя қилиб, фан номзоди сифатида пойтахтдаги олийгоҳда фаолият юритган кезларида икки нафар фарзанди бўла туриб, фақатгина Тошкентда туғилмагани сабабли ажратилган уйнинг ордерини ололмаганини чуқур ҳис-туйғу билан ёдга олди.

«Москвада ёқлаб келдим, аммо Тошкентда туғилмаганим “айб” бўлди»

Давлат раҳбари ўша даврдаги бюрократик адолатсизликни очиқ хотирлади:

  • Илмий даража ва ажратилган уй: Президент ёшлигида Москвадаги Бутуниттифоқ қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институтида (ВИМ) номзодлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилиб қайтган. Шундан сўнг у ишлаган институт ёш олимга уй ажратган;

  • Прописка тўсиғи ва рад этилган ордер: «Иккита болам бор, кандидат бўлиб келганман. Уй берилган, лекин ордер олиш учун прописка йўқ. Менинг энг катта “айбим” — Тошкентда туғилмаганим эди, лекин мен Ўзбекистон фуқаросиман! Шу сабабли менга ордерни беришмаган», — дея таъкидлади Шавкат Мирзиёев;

  • Оилавий қийинчиликлар: Икки нафар норасида фарзанди билан пойтахтда яшаб, илм билан шуғулланган ёш оила учун ўз ватанида бундай сунъий чекловга учраш катта маънавий ва маиший синов бўлган.

«Биринчи имзолаган фармонларимдан бири бўлди»

Ўтмишдаги ушбу аччиқ шахсий тажриба давлат раҳбарининг кейинчалик қабул қилган тарихий қарорларига асос бўлди:

  • Сунъий тўсиқларга барҳам бериш: Ўзбекистон фуқароларининг ўз мамлакати ичида эркин ҳаракатланиши ва мулкка эга бўлишига тўсқинлик қилган тизим йиллар давомида минглаб оилалар ва ёш мутахассисларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлган;

  • Тарихий фармон: Президент лавозимига киришгач, илк қабул қилган энг муҳим ҳужжатларидан бири айнан шу тизимни тубдан ўзгартириш бўлганини айтди: «Биринчилардан бўлиб қабул қилган қарорим — “Ўзбекистон фуқароси Ўзбекистонда прописка олиши мумкин” деган тамойилни жорий этиш бўлди»;

  • Инсон қадри — олий қадрият: Бугунги кунда мамлакат фуқароларининг пойтахтдан тўсиқларсиз уй-жой сотиб олиши ва доимий рўйхатдан ўтиши тўлиқ таъминлангани ўша йиллардаги адолатсизликнинг бартараф этилиши бўлди.

Тарихий қиёс: Кеча ва бугун

Жиҳат

Аввалги тизим (Чекловлар даври)

Ҳозирги ислоҳотлар даври

Тошкентдан уй олиш ҳуқуқи

Фақат пойтахт доимий пропискаси бўлганларга рухсат этилган

Барча Ўзбекистон фуқаролари учун тўлиқ эркин

Ёш мутахассислар ҳолати

Илмий даражаси бўлса ҳам, ҳужжат сабаб сарсон бўлган

Ҳудудидан қатъи назар, ўз салоҳиятини намоён этиш имкони

Рўйхатга олиш тизими

Рухсат бериш ва қатъий чеклаш хусусиятига эга эди

Очиқ, шаффоф ва хабардор қилиш тамойилига асосланган

Шавкат Мирзиёевпрописка тизимиислоҳотлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев устоз ва мураббийлар билан учрашдиШавкат Мирзиёев устоз ва мураббийлар билан учрашди30 сентябр 13:34Талабалар учун муҳим янгилик: Ётоқхонага аризалар қабули бошландиТалабалар учун муҳим янгилик: Ётоқхонага аризалар қабули бошланди1 август 15:23Уй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатоликУй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатолик19 сентябр 17:46Ипотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасИпотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмас16 июл 20:55“Равшан Золотой” бўйича қидирув бекор қилинди“Равшан Золотой” бўйича қидирув бекор қилинди14 июл 13:23Электрон рецептлар бекор қилинмайди: аксинча тизим кенгаймоқдаЭлектрон рецептлар бекор қилинмайди: аксинча тизим кенгаймоқда1 май 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди