Президент прописка сабаб уй ололмагани, бу тизимни биринчи бўлиб бекор қилганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шавкат Мирзиёев ёшлигида фан номзоди бўлишига қарамай, Тошкентда туғилмагани сабабли прописка тизими туфайли ажратилган уйнинг ордерини ололмаганини хотирлади.
- Давлат раҳбари ўз бошидан ўтказган ушбу бюрократик адолацизликни бартараф этиш мақсадида президентлик фаолиятининг илк давридаёқ прописка тизимини тубдан ислоҳ қилувчи фармонни имзолаганини таъкидлади.
Президент Шавкат Мирзиёев киноижодкорлар ва зиёлилар билан ўтказилган самимий учрашув давомида ўзининг ёшлик йилларида дуч келган энг оғриқли тўсиқлардан бири — собиқ иттифоқ ва мустақилликнинг дастлабки давридаги «прописка» тизими ҳақида гапириб берди.
Давлат раҳбари Москвада илмий ишини муваффақиятли ҳимоя қилиб, фан номзоди сифатида пойтахтдаги олийгоҳда фаолият юритган кезларида икки нафар фарзанди бўла туриб, фақатгина Тошкентда туғилмагани сабабли ажратилган уйнинг ордерини ололмаганини чуқур ҳис-туйғу билан ёдга олди.
«Москвада ёқлаб келдим, аммо Тошкентда туғилмаганим “айб” бўлди»
Давлат раҳбари ўша даврдаги бюрократик адолатсизликни очиқ хотирлади:
Илмий даража ва ажратилган уй: Президент ёшлигида Москвадаги Бутуниттифоқ қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институтида (ВИМ) номзодлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилиб қайтган. Шундан сўнг у ишлаган институт ёш олимга уй ажратган;
Прописка тўсиғи ва рад этилган ордер: «Иккита болам бор, кандидат бўлиб келганман. Уй берилган, лекин ордер олиш учун прописка йўқ. Менинг энг катта “айбим” — Тошкентда туғилмаганим эди, лекин мен Ўзбекистон фуқаросиман! Шу сабабли менга ордерни беришмаган», — дея таъкидлади Шавкат Мирзиёев;
Оилавий қийинчиликлар: Икки нафар норасида фарзанди билан пойтахтда яшаб, илм билан шуғулланган ёш оила учун ўз ватанида бундай сунъий чекловга учраш катта маънавий ва маиший синов бўлган.
«Биринчи имзолаган фармонларимдан бири бўлди»
Ўтмишдаги ушбу аччиқ шахсий тажриба давлат раҳбарининг кейинчалик қабул қилган тарихий қарорларига асос бўлди:
Сунъий тўсиқларга барҳам бериш: Ўзбекистон фуқароларининг ўз мамлакати ичида эркин ҳаракатланиши ва мулкка эга бўлишига тўсқинлик қилган тизим йиллар давомида минглаб оилалар ва ёш мутахассисларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлган;
Тарихий фармон: Президент лавозимига киришгач, илк қабул қилган энг муҳим ҳужжатларидан бири айнан шу тизимни тубдан ўзгартириш бўлганини айтди: «Биринчилардан бўлиб қабул қилган қарорим — “Ўзбекистон фуқароси Ўзбекистонда прописка олиши мумкин” деган тамойилни жорий этиш бўлди»;
Инсон қадри — олий қадрият: Бугунги кунда мамлакат фуқароларининг пойтахтдан тўсиқларсиз уй-жой сотиб олиши ва доимий рўйхатдан ўтиши тўлиқ таъминлангани ўша йиллардаги адолатсизликнинг бартараф этилиши бўлди.
Тарихий қиёс: Кеча ва бугун
Жиҳат
Аввалги тизим (Чекловлар даври)
Ҳозирги ислоҳотлар даври
Тошкентдан уй олиш ҳуқуқи
Фақат пойтахт доимий пропискаси бўлганларга рухсат этилган
Барча Ўзбекистон фуқаролари учун тўлиқ эркин
Ёш мутахассислар ҳолати
Илмий даражаси бўлса ҳам, ҳужжат сабаб сарсон бўлган
Ҳудудидан қатъи назар, ўз салоҳиятини намоён этиш имкони
Рўйхатга олиш тизими
Рухсат бериш ва қатъий чеклаш хусусиятига эга эди
Очиқ, шаффоф ва хабардор қилиш тамойилига асосланган
Изоҳлар 0
…