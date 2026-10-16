Ўзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилинди
Ўзбекистонда тадбиркорлар учун ташқи рекламани жойлаштириш тартиби енгиллаштирилди. Ҳукуматнинг янги қарорига мувофиқ, энди тадбиркорлар ўзлари фаолият юритаётган бино кириш қисмига корхона номи, логотипи ёки фаолият турини кўрсатувчи пешлавҳа ўрнатиш учун реклама жойи паспортини расмийлаштириши шарт эмас.
Шунингдек, юридик шахсларнинг ўзига тегишли транспорт воситаларига фирма номи, товар белгиси ёки фаолиятига оид реклама маълумотларини жойлаштириш тартиби ҳам соддалаштирилди. Бундай ёзувларни жойлаштириш учун аввалги мураккаб расмийлаштириш жараёни талаб этилмайди.
Янги тартибда реклама конструкцияларини мажбурий демонтаж қилиш жараёнига ҳам ўзгартиришлар киритилди. Эндиликда конструкция эгаси демонтаждан камида икки кун олдин ёзма равишда огоҳлантирилиши керак. Бундай ишлар фақат иш кунлари соат 09:00 дан 18:00 гача амалга оширилади.
Бундан ташқари, тадбиркорларга реклама жойи паспортидан онлайн тарзда воз кечиш имконияти яратилди. Бунинг учун Ягона интерактив давлат хизматлари портали — my.gov.uz орқали ариза юбориш мумкин. Тегишли маълумотлар солиқ органларига автоматик равишда узатилади.
Мазкур ўзгаришлар тадбиркорлар учун маъмурий жараёнларни қисқартириш ва ташқи ёзувларни жойлаштириш билан боғлиқ ортиқча талабларни камайтиришга қаратилган.
Изоҳлар 0
…