Бразилияда катта тозалаш: Анчелотти миллий жамоани тубдан янгилаш режасини эълон қилди

·62·Спорт
Бразилияда катта тозалаш: Анчелотти миллий жамоани тубдан янгилаш режасини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилия миллий терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти таркибни тубдан янгилаш ва жамоани ёш иқтидорлар асосида қайта қуриш жараёнини бошлади.
  • Янги таркибдан тўққиз нафар олимпия ёшидаги ва 23 ёшгача бўлган 15 нафар футболчи ўрин олган бўлиб, сўнгги Жаҳон чемпионатининг беш нафар асосий иштирокчиси жамоада сақлаб қолинди.

Жаҳон чемпионатидаги кутилмаган муваффақиятсизликдан сўнг Бразилия миллий терма жамоасида туб ислоҳотлар ва авлодлар алмашинуви даври бошланди. «Пентакампеонлар» бош мураббийи Карло Анчелотти таркибни янгилаш жараёнига старт берилганини маълум қилиб, жамоа янги авлод вакиллари асосида қайта қурилаётганини очиқлади.

Италиялик тажрибали мутахассис жамоа олдига узоқ муддатли мақсадлар қўйилганини таъкидлаб, ноябрь ойидаги ўйинлар янгиланган таркиб учун муҳим синов майдони бўлишини қайд этди.

«Янгиланиш учун айни вақт»: Анчелоттининг режаси

Испаниянинг «Sport.es» нашрига берган интервьюсида бош мураббий миллий жамоанинг янги сиёсати ҳақида қуйидагиларни баён этди:

  • Ислоҳотларнинг бошланиши: «Биз жамоани янгилаш жараёнини бошладик ва ҳозир бунинг учун энг тўғри вақт. Сентябрь ойидаёқ ёш футболчиларни кўрикдан ўтказа бошлагандик, энди эса Бразилия миллий жамоасининг келажаги бўла оладиган йигитларни баҳолашда давом этамиз», — деди Анчелотти;

  • Ёшлар устунлиги: Жамоада тўққиз нафар олимпия ёшидаги ўйинчи ҳамда 23 ёшгача бўлган 15 нафар футболчи жамланган мувозанатли таркиб шакллантирилди;

  • Тажрибали пойдевор: Бутун таркиб ёшартирилаётган бўлса-да, мураббийлар штаби янги циклда муҳим таянч бўлиб хизмат қиладиган сўнгги Жаҳон чемпионатининг беш нафар асосий иштирокчисини сақлаб қолган.

Ноябрдаги синов: Осиё бўйлаб турне

Янгиланган Бразилия миллий терма жамоаси ноябрь ойида Осиё қитъасида навбатдаги назорат учрашувларини ўтказади:

  • Рақиблар: «Селесао» Япония ва Сингапур миллий жамоаларига қарши ўртоқлик баҳсларида майдонга тушади;

  • Мақсад: Мазкур беллашувлар орқали Анчелотти ёш иқтидорларнинг халқаро майдондаги чидамлилигини синовдан ўтказиб, келгуси расмий турнирлар учун асосий таркиб скелетини якуний шакллантиришни мақсад қилган.

Дунёнинг беш карра чемпионлари сафидаги бундай кескин ўзгаришлар Бразилия футболида янги, кучли ва динамик давр бошланаётганидан далолат беради.

Бразилия миллий терма жамоасиКарло АнчелоттиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия президенти терма жамоани чемпионлик шоҳсупасига чорладиБразилия президенти терма жамоани чемпионлик шоҳсупасига чорлади13 июн 23:43Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқладиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқлади14 сентябр 17:51Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирди30 июл 13:31Неймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлдиНеймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлди26 июн 13:14Карло Анчелотти: «34 ёшли Неймар ҳамон ёш боладек иштиёқ билан тўп сурмоқда»Карло Анчелотти: «34 ёшли Неймар ҳамон ёш боладек иштиёқ билан тўп сурмоқда»25 июн 21:11Неймар сафга қайтди: Карло Анчелотти Бразилия юлдузининг ҳолати ҳақида маълумот бердиНеймар сафга қайтди: Карло Анчелотти Бразилия юлдузининг ҳолати ҳақида маълумот берди24 июн 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди