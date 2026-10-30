Бразилияда катта тозалаш: Анчелотти миллий жамоани тубдан янгилаш режасини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилия миллий терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти таркибни тубдан янгилаш ва жамоани ёш иқтидорлар асосида қайта қуриш жараёнини бошлади.
- Янги таркибдан тўққиз нафар олимпия ёшидаги ва 23 ёшгача бўлган 15 нафар футболчи ўрин олган бўлиб, сўнгги Жаҳон чемпионатининг беш нафар асосий иштирокчиси жамоада сақлаб қолинди.
Жаҳон чемпионатидаги кутилмаган муваффақиятсизликдан сўнг Бразилия миллий терма жамоасида туб ислоҳотлар ва авлодлар алмашинуви даври бошланди. «Пентакампеонлар» бош мураббийи Карло Анчелотти таркибни янгилаш жараёнига старт берилганини маълум қилиб, жамоа янги авлод вакиллари асосида қайта қурилаётганини очиқлади.
Италиялик тажрибали мутахассис жамоа олдига узоқ муддатли мақсадлар қўйилганини таъкидлаб, ноябрь ойидаги ўйинлар янгиланган таркиб учун муҳим синов майдони бўлишини қайд этди.
«Янгиланиш учун айни вақт»: Анчелоттининг режаси
Испаниянинг «Sport.es» нашрига берган интервьюсида бош мураббий миллий жамоанинг янги сиёсати ҳақида қуйидагиларни баён этди:
Ислоҳотларнинг бошланиши: «Биз жамоани янгилаш жараёнини бошладик ва ҳозир бунинг учун энг тўғри вақт. Сентябрь ойидаёқ ёш футболчиларни кўрикдан ўтказа бошлагандик, энди эса Бразилия миллий жамоасининг келажаги бўла оладиган йигитларни баҳолашда давом этамиз», — деди Анчелотти;
Ёшлар устунлиги: Жамоада тўққиз нафар олимпия ёшидаги ўйинчи ҳамда 23 ёшгача бўлган 15 нафар футболчи жамланган мувозанатли таркиб шакллантирилди;
Тажрибали пойдевор: Бутун таркиб ёшартирилаётган бўлса-да, мураббийлар штаби янги циклда муҳим таянч бўлиб хизмат қиладиган сўнгги Жаҳон чемпионатининг беш нафар асосий иштирокчисини сақлаб қолган.
Ноябрдаги синов: Осиё бўйлаб турне
Янгиланган Бразилия миллий терма жамоаси ноябрь ойида Осиё қитъасида навбатдаги назорат учрашувларини ўтказади:
Рақиблар: «Селесао» Япония ва Сингапур миллий жамоаларига қарши ўртоқлик баҳсларида майдонга тушади;
Мақсад: Мазкур беллашувлар орқали Анчелотти ёш иқтидорларнинг халқаро майдондаги чидамлилигини синовдан ўтказиб, келгуси расмий турнирлар учун асосий таркиб скелетини якуний шакллантиришни мақсад қилган.
Дунёнинг беш карра чемпионлари сафидаги бундай кескин ўзгаришлар Бразилия футболида янги, кучли ва динамик давр бошланаётганидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…