Нега эркакни бошқалар билан солиштириш муносабатларни барбод қилади?

·5·Жамият
Нега эркакни бошқалар билан солиштириш муносабатларни барбод қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эркаклар табиатан забардаст бўлса-да, уларнинг ҳам қалби озор чекади ва илиқликка муҳтож, уларга аёллардан кўра кўпроқ меҳр керак.
  • Эркакларни бошқалар билан солиштириш улардаги ишчанлик ва масъулият туйғусини сўндириб, оилани пароканда қилиши мумкин.
  • Аёлнинг гўзал феъл-атвори, самимий сўзлари ва миннатдорлиги эркакка қанот бағишлаб, оилада бахтиёрлик ҳиссини уйғотади.

Оилавий ҳаётда кўпинча аёлларнинг руҳий ҳолати, уларга бўлган эътибор ва ғамхўрлик биринчи ўринга қўйилади. Бироқ жамиятда мустаҳкам, бақувват ва ҳар қандай синовга бардошли деб қараладиган эркакларнинг ички дунёси, уларнинг меҳрга бўлган эҳтиёжи кўп ҳолларда эътибордан четда қолади.

Ўзбекистонлик таниқли блогер, оилавий муносабатлар, шахсий ривожланиш ва психология йўналишида контент яратувчи медиа шахс Раъно Мўминова ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эркаклар руҳияти ҳамда оилавий бахт формуласи ҳақида куюнчаклик билан фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, эркаклар табиатан забардаст бўлса-да, уларнинг ҳам қалби озор чекади ва илиқликка муҳтож.

«Фарёдга тенг сукунат»: Эркаклар оғриқни қандай енгади?

Блогер аёллар ва эркакларнинг қийинчиликларни қабул қилиш ҳамда ҳис-туйғуларни ифодалашдаги туб психологик фарқларига эътибор қаратди:

  • Ички кечинмалар оғирлиги: «Аёлга эътибор керак, деб кўп гапирамиз. Лекин аслида эркакларга аёллардан ҳам кўра кўпроқ меҳр керак. Уларнинг ҳам қалби бор», — дея таъкидлайди Мўминова;

  • Дарднинг ичга ютилиши: Қалби вайрон бўлганида ёки руҳий босим кучайганида эркаклар аёллар каби йиғлаб, дардини достон қилиб енгиллаша олишмайди;

  • Сукунатдаги исён: Эркак киши оғир лаҳзаларда кўпинча фарёдга тенг сукунат сақлайди, барча юкни ва оғриқни ёлғиз ўзи ичига ютади.

Энг хавфли одат: Солиштиришдан тийилинг

Оилани пароканда қилувчи ва эркакдаги ишчанлик ҳамда масъулият туйғусини сўндирувчи асосий омил — уни бошқалар билан солиштиришдир:

  • Синдирувчи сўзлар: Баъзан ўйламасдан айтилган «Қўлингиздан ҳеч нарса келмайди», «Фалончининг эри унга машина/уй олиб берибди» каби қочиримлар эркакнинг ғурурини топтайди;

  • Салбий натижани чақириш: Эрга нисбатан доимий шубҳа билан қараш ва норозилик билдириш охир-оқибат унинг ҳақиқатан ҳам қўлидан ҳеч иш келмайдиган даражага тушиб қолишига олиб келади;

  • Масъулият аёлда: Эркакнинг ички кучи сўнишига ва оиладаги муваффақиятсизликка кўпинча аёлнинг ноўрин таъналари сабаб бўлади.

Илҳом ва донолик: Буюкликка яраша руҳлантириш керак

Муносабатларни сақлаб қолиш ва эркакнинг ҳаётдаги мавқеини ошириш бевосита хонадондаги муҳитга боғлиқ:

  • Раҳбарлик мақоми: Яратувчи эркак кишини оила сардори, қудрат ва салобат эгаси қилиб яратган. Агар аёл ундан буюк ишлар ва ютуқлар кутаётган бўлса, аввало шу даражага муносиб руҳлантиришни ўрганиши лозим;

  • Сўз сеҳри ва ширин муомала: Аёлнинг гўзал феъл-атвори, самимий сўзлари ва миннатдорлиги эркакка қанот бағишлайди;

  • Бахтиёрлик ҳисси: Оиладаги асосий мақсад — эркак кишининг қалбида ўз тақдири айнан шу аёл билан боғлангани учун чексиз розилик, бахт ва фахр ҳиссини уйғота олишдир.

Раъно Мўминованинг ушбу мулоҳазалари замонавий оилаларда эр-хотин ўртасидаги меҳр-оқибат, бир-бирини қадрлаш ва мустаҳкам ишонч муҳитини яратиш нақадар муҳим эканини яна бир бор ёдга солади.

Раъно Мўминовамужайинлик психологиясиоилавий муносабатларэркак руҳияти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири20 сентябр 18:0810 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябр 08:23Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?27 сентябр 20:25Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!2 сентябр 10:38Болливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиБолливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқланди9 сентябр 21:22«Мен кимман?» деган саволга жавоб берадиган 12 нуқта...«Мен кимман?» деган саволга жавоб берадиган 12 нуқта...14 август 08:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди