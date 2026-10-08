Нега эркакни бошқалар билан солиштириш муносабатларни барбод қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эркаклар табиатан забардаст бўлса-да, уларнинг ҳам қалби озор чекади ва илиқликка муҳтож, уларга аёллардан кўра кўпроқ меҳр керак.
- Эркакларни бошқалар билан солиштириш улардаги ишчанлик ва масъулият туйғусини сўндириб, оилани пароканда қилиши мумкин.
- Аёлнинг гўзал феъл-атвори, самимий сўзлари ва миннатдорлиги эркакка қанот бағишлаб, оилада бахтиёрлик ҳиссини уйғотади.
Оилавий ҳаётда кўпинча аёлларнинг руҳий ҳолати, уларга бўлган эътибор ва ғамхўрлик биринчи ўринга қўйилади. Бироқ жамиятда мустаҳкам, бақувват ва ҳар қандай синовга бардошли деб қараладиган эркакларнинг ички дунёси, уларнинг меҳрга бўлган эҳтиёжи кўп ҳолларда эътибордан четда қолади.
Ўзбекистонлик таниқли блогер, оилавий муносабатлар, шахсий ривожланиш ва психология йўналишида контент яратувчи медиа шахс Раъно Мўминова ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эркаклар руҳияти ҳамда оилавий бахт формуласи ҳақида куюнчаклик билан фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, эркаклар табиатан забардаст бўлса-да, уларнинг ҳам қалби озор чекади ва илиқликка муҳтож.
«Фарёдга тенг сукунат»: Эркаклар оғриқни қандай енгади?
Блогер аёллар ва эркакларнинг қийинчиликларни қабул қилиш ҳамда ҳис-туйғуларни ифодалашдаги туб психологик фарқларига эътибор қаратди:
Ички кечинмалар оғирлиги: «Аёлга эътибор керак, деб кўп гапирамиз. Лекин аслида эркакларга аёллардан ҳам кўра кўпроқ меҳр керак. Уларнинг ҳам қалби бор», — дея таъкидлайди Мўминова;
Дарднинг ичга ютилиши: Қалби вайрон бўлганида ёки руҳий босим кучайганида эркаклар аёллар каби йиғлаб, дардини достон қилиб енгиллаша олишмайди;
Сукунатдаги исён: Эркак киши оғир лаҳзаларда кўпинча фарёдга тенг сукунат сақлайди, барча юкни ва оғриқни ёлғиз ўзи ичига ютади.
Энг хавфли одат: Солиштиришдан тийилинг
Оилани пароканда қилувчи ва эркакдаги ишчанлик ҳамда масъулият туйғусини сўндирувчи асосий омил — уни бошқалар билан солиштиришдир:
Синдирувчи сўзлар: Баъзан ўйламасдан айтилган «Қўлингиздан ҳеч нарса келмайди», «Фалончининг эри унга машина/уй олиб берибди» каби қочиримлар эркакнинг ғурурини топтайди;
Салбий натижани чақириш: Эрга нисбатан доимий шубҳа билан қараш ва норозилик билдириш охир-оқибат унинг ҳақиқатан ҳам қўлидан ҳеч иш келмайдиган даражага тушиб қолишига олиб келади;
Масъулият аёлда: Эркакнинг ички кучи сўнишига ва оиладаги муваффақиятсизликка кўпинча аёлнинг ноўрин таъналари сабаб бўлади.
Илҳом ва донолик: Буюкликка яраша руҳлантириш керак
Муносабатларни сақлаб қолиш ва эркакнинг ҳаётдаги мавқеини ошириш бевосита хонадондаги муҳитга боғлиқ:
Раҳбарлик мақоми: Яратувчи эркак кишини оила сардори, қудрат ва салобат эгаси қилиб яратган. Агар аёл ундан буюк ишлар ва ютуқлар кутаётган бўлса, аввало шу даражага муносиб руҳлантиришни ўрганиши лозим;
Сўз сеҳри ва ширин муомала: Аёлнинг гўзал феъл-атвори, самимий сўзлари ва миннатдорлиги эркакка қанот бағишлайди;
Бахтиёрлик ҳисси: Оиладаги асосий мақсад — эркак кишининг қалбида ўз тақдири айнан шу аёл билан боғлангани учун чексиз розилик, бахт ва фахр ҳиссини уйғота олишдир.
Раъно Мўминованинг ушбу мулоҳазалари замонавий оилаларда эр-хотин ўртасидаги меҳр-оқибат, бир-бирини қадрлаш ва мустаҳкам ишонч муҳитини яратиш нақадар муҳим эканини яна бир бор ёдга солади.
Изоҳлар 0
…