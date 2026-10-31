Туш нима ва у қаердан келади? Ҳар бир инсон билиши керак бўлган 3 хил туш таснифи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Уйқудаги ҳолатлар келиб чиқиш манбасига кўра шайтондан бўлган, кундалик ўй-хаёллар маҳсули ҳамда солиҳ ва ростгўй тушлар каби учта асосий тоифага бўлинади.
- Шайтондан бўлган тушлар пароканда ва қўрқинчли кўринишда бўлса, нафсоний тушлар кун давомидаги ташвишларнинг онг остида қайта ишланишидир, раҳмоний башоратлар эса инсон руҳига хотиржамлик бағишлайди.
Инсон умрининг қарийб учдан бир қисмини уйқуда ўтказади ва бу вақт оралиғида кўриладиган сирли тушлар қадимдан инсониятни қизиқтириб, баъзан хавотирга солиб келади. Кўпчилик кўрган тушини турлича таъбир қилишга, ундан келажак учун қандайдир хавф ёки фол ахтаришга одатланган.
Бироқ маънавий таълимотлар ва психологик таҳлиллар тушларнинг аниқ таснифи мавжудлигини ҳамда уларнинг ҳар бирига нисбатан тўғри муносабатда бўлиш зарурлигини кўрсатади.
Тушларнинг 3 хил кўриниши: Манба ва моҳият
Уйқудаги ҳолатлар келиб чиқиш манбасига кўра 3 та асосий тоифага бўлинади:
1. Шайтондан бўлган тушлар (пароканда ва қўрқинчли): Бундай тушлар алғов-долғов, мантиқсиз, кишини ваҳимага солувчи ёки кайфиятини туширувчи кўринишда бўлади. Тавсияларга кўра, агар шундай нохуш туш кўрилса, уйғонганда чап томонга енгил уч марта туфлаб (рамзий ишора сифатида), уни ҳеч кимга айтмаслик ва эътибор бермай кундалик ишларни давом эттириш лозим;
2. Кундалик ўй-хаёллар маҳсули (нафсоний): Кун давомида мияни банд қилган ташвишлар, одамлар билан бўлган мулоқотлар, стресс ёки кучли истаклар уйқу пайтида ҳам онг остида қайта ишланади. Мия фаолияти тўхтамагани сабабли, кундузги фикрлар туш шаклига кириб кўринади;
3. Солиҳ ва ростгўй тушлар (раҳмоний башорат): Одатда тонг палласида кўриладиган, инсон руҳига ором ва хотиржамлик бағишловчи тушлардир. Улар яхшиликка, эзгуликка ва қалб поклигига ишора қилувчи хушхабар сифатида қабул қилинади.
Энг муҳим олтин қоида: Туш билан ҳукм чиқарилмайди
Кўпчилик йўл қўядиган энг катта хатолардан бири — кўрилган туш асосида ҳаётий қарорлар қабул қилиш ёки инсонларга баҳо беришдир:
Шариат ва мантиқ мезони: Туш диний ёки ҳуқуқий жиҳатдан ҳукм манбаи ҳисобланмайди. Туш кўрган одам ҳам, тушда кўринган инсон ҳам бунинг ортидан бирор яхши ёки ёмон ҳолатга тушиб қолмайди;
Яхшиликка йўйиш фазилати: Ҳар қандай яхши туш фақат эзгу ният ва хайрихоҳлик рамзи сифатида қабул қилиниши, ёмон хаёллардан эса бутунлай воз кечиш тавсия этилади.
Тушлар инсон ички дунёсининг акси бўлиб, уларнинг кетидан ҳаддан ташқари қувиш эмас, балки реал ҳаётдаги амаллар ва онгли қарорларга таяниб яшаш руҳий хотиржамликнинг асосидир.
Изоҳлар 0
…