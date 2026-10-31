Туш нима ва у қаердан келади? Ҳар бир инсон билиши керак бўлган 3 хил туш таснифи

·58·Жамият
Туш нима ва у қаердан келади? Ҳар бир инсон билиши керак бўлган 3 хил туш таснифи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Уйқудаги ҳолатлар келиб чиқиш манбасига кўра шайтондан бўлган, кундалик ўй-хаёллар маҳсули ҳамда солиҳ ва ростгўй тушлар каби учта асосий тоифага бўлинади.
  • Шайтондан бўлган тушлар пароканда ва қўрқинчли кўринишда бўлса, нафсоний тушлар кун давомидаги ташвишларнинг онг остида қайта ишланишидир, раҳмоний башоратлар эса инсон руҳига хотиржамлик бағишлайди.

Инсон умрининг қарийб учдан бир қисмини уйқуда ўтказади ва бу вақт оралиғида кўриладиган сирли тушлар қадимдан инсониятни қизиқтириб, баъзан хавотирга солиб келади. Кўпчилик кўрган тушини турлича таъбир қилишга, ундан келажак учун қандайдир хавф ёки фол ахтаришга одатланган.

Бироқ маънавий таълимотлар ва психологик таҳлиллар тушларнинг аниқ таснифи мавжудлигини ҳамда уларнинг ҳар бирига нисбатан тўғри муносабатда бўлиш зарурлигини кўрсатади.

Тушларнинг 3 хил кўриниши: Манба ва моҳият

Уйқудаги ҳолатлар келиб чиқиш манбасига кўра 3 та асосий тоифага бўлинади:

  • 1. Шайтондан бўлган тушлар (пароканда ва қўрқинчли): Бундай тушлар алғов-долғов, мантиқсиз, кишини ваҳимага солувчи ёки кайфиятини туширувчи кўринишда бўлади. Тавсияларга кўра, агар шундай нохуш туш кўрилса, уйғонганда чап томонга енгил уч марта туфлаб (рамзий ишора сифатида), уни ҳеч кимга айтмаслик ва эътибор бермай кундалик ишларни давом эттириш лозим;

  • 2. Кундалик ўй-хаёллар маҳсули (нафсоний): Кун давомида мияни банд қилган ташвишлар, одамлар билан бўлган мулоқотлар, стресс ёки кучли истаклар уйқу пайтида ҳам онг остида қайта ишланади. Мия фаолияти тўхтамагани сабабли, кундузги фикрлар туш шаклига кириб кўринади;

  • 3. Солиҳ ва ростгўй тушлар (раҳмоний башорат): Одатда тонг палласида кўриладиган, инсон руҳига ором ва хотиржамлик бағишловчи тушлардир. Улар яхшиликка, эзгуликка ва қалб поклигига ишора қилувчи хушхабар сифатида қабул қилинади.

Энг муҳим олтин қоида: Туш билан ҳукм чиқарилмайди

Кўпчилик йўл қўядиган энг катта хатолардан бири — кўрилган туш асосида ҳаётий қарорлар қабул қилиш ёки инсонларга баҳо беришдир:

  • Шариат ва мантиқ мезони: Туш диний ёки ҳуқуқий жиҳатдан ҳукм манбаи ҳисобланмайди. Туш кўрган одам ҳам, тушда кўринган инсон ҳам бунинг ортидан бирор яхши ёки ёмон ҳолатга тушиб қолмайди;

  • Яхшиликка йўйиш фазилати: Ҳар қандай яхши туш фақат эзгу ният ва хайрихоҳлик рамзи сифатида қабул қилиниши, ёмон хаёллардан эса бутунлай воз кечиш тавсия этилади.

Тушлар инсон ички дунёсининг акси бўлиб, уларнинг кетидан ҳаддан ташқари қувиш эмас, балки реал ҳаётдаги амаллар ва онгли қарорларга таяниб яшаш руҳий хотиржамликнинг асосидир.

туш таъбирипсихологиямаънавий таълимотларонг ости
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?29 октябр 11:02Эрини камбағаллиги учун ташлаб кетган аёл йиллар ўтиб унинг олдига ёрдам сўраб келдиЭрини камбағаллиги учун ташлаб кетган аёл йиллар ўтиб унинг олдига ёрдам сўраб келдиКеча 08:09Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?3 сентябр 06:20Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирдиНикоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди28 октябр 17:52Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)9 сентябр 19:35Тўёна олгандан кейин уни қайтариш керакми? Тўёна олган одам қарздор ҳисобланадими?Тўёна олгандан кейин уни қайтариш керакми? Тўёна олган одам қарздор ҳисобланадими?29 октябр 13:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди