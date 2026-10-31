UFC чемпионидан шов-шувли баёнот: Махачев камарни кимга қарши ҳимоя қилишини очиқлади

·67·Спорт
UFC чемпионидан шов-шувли баёнот: Махачев камарни кимга қарши ҳимоя қилишини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC чемпиони Ислом Махачев навбатдаги жангидан сўнг фаолиятини якунлашга яқин турганини маълум қилди.
  • Спортчи 2027-йил 30-январда Канаданинг Торонто шаҳрида ўтадиган UFC 336 турнирида Карлос Пратес ва Майкл Моралес ўртасидаги баҳс ғолиби билан тўқнашишни истамоқда.
  • Ушбу жанг ғолиби Махачевга қарши чемпионлик титулини бирлаштирувчи баҳсда октагонга чиқиш ҳуқуқини қўлга киритади.

UFC ярим ўрта вазн тоифасидаги амалдаги чемпиони, P4P рейтингининг етакчиларидан бири Ислом Махачев (29–1) аралаш яккакурашлардаги (MMA) фаолиятини якунлаш арафасида эканига очиқ ишора қилди. Доғистонлик чемпион ўзининг ижтимоий тармоқдаги X саҳифасида навбатдаги октагонга кўтарилиши унинг фаолиятидаги сўнгги баҳслардан бири бўлишини эълон қилди.

Махачев шу билан бирга дивизиондаги икки хавфли даъвогар ўртасидаги баҳс ғолибини кутаётганини ва энг кучли рақиб билан тўқнашишни исташини маълум қилди.

«Ким энг зўр эканини яна бир бор исботлайман»: Махачевнинг баёноти

35 ёшли чемпион дивизионнинг янги тўлқин вакилларига муносабат билдириб, ўз позициясини шундай баён этди:

«Кейинги жангим фаолиятимдаги сўнгги беллашувлардан бири бўлади. Айтишларича, Пратес мен учун жуда хавфли, Моралес эса ҳаддан ташқари кучли.

Шу боис мен улардан қайси бири ҳақиқатан кучли чиқса, айнан ўша билан жанг қилишни ва яна бир бор дунёда ким энг зўр эканини исботлашни истайман», — деб ёзди россиялик спортчи.

UFC 336: Вақтинчалик камар учун Торонтодаги қақшатқич тўқнашув

Ислом Махачевнинг бўлажак рақиби номи тез орада Канадада ўтказиладиган супертурнирда аниқланади:

  • Даъвогарлар тўқнашуви: Бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес ҳамда Эквадорнинг енгилмас юлдузи Майкл Моралес UFC ярим ўрта вазн тоифасидаги вақтинчалик чемпионлик камари учун ўзаро тўқнаш келади;

  • Сана ва манзил: Ушбу ҳал қилувчи баҳс 2027 йил 30 январь куни Канаданинг Торонто шаҳрида бўлиб ўтадиган UFC 336 рақамли мусобақаси доирасида бўлиб ўтади;

  • Асосий камар учун йўлланма: Ушбу жанг ғолиби 2027 йилда Ислом Махачевга қарши тўлиқ чемпионлик титулини бирлаштирувчи баҳсда октагонга чиқиш ҳуқуқини қўлга киритади.

Махачевнинг сўнгги жанги ва рекорд кўрсаткичлари

Россиялик спортчи ярим ўрта вазнга ўтганидан сўнг ҳам ўз гегемониясини ишончли давом эттирмоқда:

  • Сўнгги ғалаба: Махачев охирги жангини 2026 йил 15 август куни UFC 330 турнирида ирландиялик мағлубият нималигини билмай келаётган юлдуз Иэн Мачадо Гэррига қарши ўтказган эди;

  • Унвон ҳимояси: Ўша тўқнашувда Ислом тўлиқ беш раунд давомида устунлик қилиб, ҳакамларнинг якдил қарори билан камарини муваффақиятли ҳимоя қилди ва рекордини 29 ғалаба ҳамда 1 мағлубиятга етказди.

Ушбу баёнот ММА оламида катта резонанс келтириб чиқарди — дивизионни бир неча йиллардан бери бошқариб келаётган юлдузнинг эҳтимолий хайрлашув жанги 2027 йилнинг энг катта спорт шов-шуви бўлиши кутилмоқда.

Ислом МахачевUFC 336Карлос ПратесМайкл Моралес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Раҳмоновнинг бўлажак рақиби ва жанг санаси маълум бўлдими?Шавкат Раҳмоновнинг бўлажак рақиби ва жанг санаси маълум бўлдими?15 октябр 08:52“Мен унинг меросига нуқта қўяман”: Карлос Пратес Ислом Махачевга очиқ таҳдид қилди“Мен унинг меросига нуқта қўяман”: Карлос Пратес Ислом Махачевга очиқ таҳдид қилди28 октябр 22:17Махачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзоладиМахачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзолади20 август 10:07Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!17 август 23:08“Ислом енгилмас эмас!”: Бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес Махачевни очиқ жангга чорлади“Ислом енгилмас эмас!”: Бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес Махачевни очиқ жангга чорлади30 сентябр 19:57Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...20 август 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди