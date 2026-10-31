UFC чемпионидан шов-шувли баёнот: Махачев камарни кимга қарши ҳимоя қилишини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC чемпиони Ислом Махачев навбатдаги жангидан сўнг фаолиятини якунлашга яқин турганини маълум қилди.
- Спортчи 2027-йил 30-январда Канаданинг Торонто шаҳрида ўтадиган UFC 336 турнирида Карлос Пратес ва Майкл Моралес ўртасидаги баҳс ғолиби билан тўқнашишни истамоқда.
- Ушбу жанг ғолиби Махачевга қарши чемпионлик титулини бирлаштирувчи баҳсда октагонга чиқиш ҳуқуқини қўлга киритади.
UFC ярим ўрта вазн тоифасидаги амалдаги чемпиони, P4P рейтингининг етакчиларидан бири Ислом Махачев (29–1) аралаш яккакурашлардаги (MMA) фаолиятини якунлаш арафасида эканига очиқ ишора қилди. Доғистонлик чемпион ўзининг ижтимоий тармоқдаги X саҳифасида навбатдаги октагонга кўтарилиши унинг фаолиятидаги сўнгги баҳслардан бири бўлишини эълон қилди.
Махачев шу билан бирга дивизиондаги икки хавфли даъвогар ўртасидаги баҳс ғолибини кутаётганини ва энг кучли рақиб билан тўқнашишни исташини маълум қилди.
«Ким энг зўр эканини яна бир бор исботлайман»: Махачевнинг баёноти
35 ёшли чемпион дивизионнинг янги тўлқин вакилларига муносабат билдириб, ўз позициясини шундай баён этди:
«Кейинги жангим фаолиятимдаги сўнгги беллашувлардан бири бўлади. Айтишларича, Пратес мен учун жуда хавфли, Моралес эса ҳаддан ташқари кучли.
Шу боис мен улардан қайси бири ҳақиқатан кучли чиқса, айнан ўша билан жанг қилишни ва яна бир бор дунёда ким энг зўр эканини исботлашни истайман», — деб ёзди россиялик спортчи.
UFC 336: Вақтинчалик камар учун Торонтодаги қақшатқич тўқнашув
Ислом Махачевнинг бўлажак рақиби номи тез орада Канадада ўтказиладиган супертурнирда аниқланади:
Даъвогарлар тўқнашуви: Бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес ҳамда Эквадорнинг енгилмас юлдузи Майкл Моралес UFC ярим ўрта вазн тоифасидаги вақтинчалик чемпионлик камари учун ўзаро тўқнаш келади;
Сана ва манзил: Ушбу ҳал қилувчи баҳс 2027 йил 30 январь куни Канаданинг Торонто шаҳрида бўлиб ўтадиган UFC 336 рақамли мусобақаси доирасида бўлиб ўтади;
Асосий камар учун йўлланма: Ушбу жанг ғолиби 2027 йилда Ислом Махачевга қарши тўлиқ чемпионлик титулини бирлаштирувчи баҳсда октагонга чиқиш ҳуқуқини қўлга киритади.
Махачевнинг сўнгги жанги ва рекорд кўрсаткичлари
Россиялик спортчи ярим ўрта вазнга ўтганидан сўнг ҳам ўз гегемониясини ишончли давом эттирмоқда:
Сўнгги ғалаба: Махачев охирги жангини 2026 йил 15 август куни UFC 330 турнирида ирландиялик мағлубият нималигини билмай келаётган юлдуз Иэн Мачадо Гэррига қарши ўтказган эди;
Унвон ҳимояси: Ўша тўқнашувда Ислом тўлиқ беш раунд давомида устунлик қилиб, ҳакамларнинг якдил қарори билан камарини муваффақиятли ҳимоя қилди ва рекордини 29 ғалаба ҳамда 1 мағлубиятга етказди.
Ушбу баёнот ММА оламида катта резонанс келтириб чиқарди — дивизионни бир неча йиллардан бери бошқариб келаётган юлдузнинг эҳтимолий хайрлашув жанги 2027 йилнинг энг катта спорт шов-шуви бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…