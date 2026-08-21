Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...
Рақобат қўмитаси «Мактаб бозорлари»даги нархлар барқарорлигини мунтазам мониторинг қилади ва тадбиркорларни мактаб товарлари нархини асоссиз оширмасликка чақирди. Янги ўқув йили арафасида ушбу бозорларда мактаб формаси, дарсликлар ҳамда ўқув-ёзув қуролларини харид қилиш мумкин. Савдо субектларидан қонунчиликка риоя қилиш, товарлар сифатини таъминлаш ва харидорларга маҳсулот ҳақида тўлиқ, аниқ маълумот бериш талаб этилмоқда.
Янги ўқув йили арафасида Ўзбекистонда анъанавий «Мактаб бозорлари» фаолияти йўлга қўйилди. Ота-оналар ва ўқувчилар бу ерларда мактаб формаси, дарсликлар ҳамда ўқув-ёзув қуролларини қулай нархларда харид қилишлари мумкин.
Рақобат қўмитаси эса тадбиркорларни мактаб учун зарур маҳсулотлар нархини асоссиз равишда оширмасликка чақирди.
1. Тадбиркорларга муҳим талаб
Қўмита савдо субъектларидан:
маҳсулот нархини асоссиз оширмаслик;
қонунчилик талабларига қатъий риоя қилиш;
товарлар сифатини таъминлаш;
харидорларга маҳсулот ҳақида тўлиқ ва аниқ маълумот беришни талаб қилмоқда.
2. Ота-оналар нималарга эътибор бериши керак?
Мактаб товарларини харид қилишда маҳсулотнинг:
сифати;
ишлаб чиқарувчиси;
нархи
билан танишиш тавсия этилмоқда.
Рақобат қўмитаси «Мактаб бозорлари»даги нархлар барқарорлигини мунтазам мониторинг қилиб боради.
3. Нарх асоссиз оширилса, қаерга мурожаат қилиш мумкин?
Агар фуқаролар мактаб товарлари нархи сунъий ёки асоссиз оширилганига дуч келса, Рақобат қўмитасининг 1159 ягона ишонч телефони орқали мурожаат қилиши мумкин.
Шу тариқа, янги ўқув йили олдидан мактаб товарларига бўлган талаб ортиши ортидан нархларнинг асоссиз кўтарилишига йўл қўймаслик чоралари кучайтирилмоқда.
…