Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...

·4·Жамият
Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...
Қисқача

Рақобат қўмитаси «Мактаб бозорлари»даги нархлар барқарорлигини мунтазам мониторинг қилади ва тадбиркорларни мактаб товарлари нархини асоссиз оширмасликка чақирди. Янги ўқув йили арафасида ушбу бозорларда мактаб формаси, дарсликлар ҳамда ўқув-ёзув қуролларини харид қилиш мумкин. Савдо субектларидан қонунчиликка риоя қилиш, товарлар сифатини таъминлаш ва харидорларга маҳсулот ҳақида тўлиқ, аниқ маълумот бериш талаб этилмоқда.

Янги ўқув йили арафасида Ўзбекистонда анъанавий «Мактаб бозорлари» фаолияти йўлга қўйилди. Ота-оналар ва ўқувчилар бу ерларда мактаб формаси, дарсликлар ҳамда ўқув-ёзув қуролларини қулай нархларда харид қилишлари мумкин.

Рақобат қўмитаси эса тадбиркорларни мактаб учун зарур маҳсулотлар нархини асоссиз равишда оширмасликка чақирди.

1. Тадбиркорларга муҳим талаб

Қўмита савдо субъектларидан:

  • маҳсулот нархини асоссиз оширмаслик;

  • қонунчилик талабларига қатъий риоя қилиш;

  • товарлар сифатини таъминлаш;

  • харидорларга маҳсулот ҳақида тўлиқ ва аниқ маълумот беришни талаб қилмоқда.

2. Ота-оналар нималарга эътибор бериши керак?

Мактаб товарларини харид қилишда маҳсулотнинг:

  • сифати;

  • ишлаб чиқарувчиси;

  • нархи

билан танишиш тавсия этилмоқда.

Рақобат қўмитаси «Мактаб бозорлари»даги нархлар барқарорлигини мунтазам мониторинг қилиб боради.

3. Нарх асоссиз оширилса, қаерга мурожаат қилиш мумкин?

Агар фуқаролар мактаб товарлари нархи сунъий ёки асоссиз оширилганига дуч келса, Рақобат қўмитасининг 1159 ягона ишонч телефони орқали мурожаат қилиши мумкин.

Шу тариқа, янги ўқув йили олдидан мактаб товарларига бўлган талаб ортиши ортидан нархларнинг асоссиз кўтарилишига йўл қўймаслик чоралари кучайтирилмоқда.

ЎзбекистонРақобат қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилдиТақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилдиБугун, 08:46Янги ўқув йили қачон бошланиши маълум бўлди...Янги ўқув йили қачон бошланиши маълум бўлди...Бугун, 08:28Тошкент мактабларида математика ўқитишда янги усул қўлланиладиТошкент мактабларида математика ўқитишда янги усул қўлланиладиБугун, 07:54«Жиноятчилардек доимий қўрқувда яшадик»: Ортиқхўжаев бизнеснинг оғир ўтмиши ҳақида гапирди«Жиноятчилардек доимий қўрқувда яшадик»: Ортиқхўжаев бизнеснинг оғир ўтмиши ҳақида гапирдиБугун, 06:36Халқаро информатика олимпиадасида исроиллик иштирокчи олтин медалидан маҳрум этилдиХалқаро информатика олимпиадасида исроиллик иштирокчи олтин медалидан маҳрум этилдиБугун, 06:28Олтинчи йўналиш: Якуний натижалар ва муҳим янгиликлар эълон қилиндиОлтинчи йўналиш: Якуний натижалар ва муҳим янгиликлар эълон қилиндиКеча, 19:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди