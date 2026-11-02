“Imarat Development” раҳбариятига нисбатан жиноят иши қўзғатилди

·118·Жамият
“Imarat Development” раҳбариятига нисбатан жиноят иши қўзғатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳар ИИББ Сергели туманидаги “Имарат Девелопмент” қурилиш компанияси раҳбариятига нисбатан фирибгарлик ва мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш моддалари билан жиноят иши қўзғатди.
  • Компания мижозлари Қуйичирчиқ туманида қурилиши режалаштирилган уйлар учун тўланган пуллар қайтарилмаётганидан норози бўлиб мурожаат қилган.

Тошкент шаҳар ИИББ Сергели туманидаги “Imarat Development” қурилиш компанияси раҳбариятига нисбатан Жиноят кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) ва 192-11-моддаси (нодавлат тижорат ташкилотида мансабдор шахслар томонидан ўз ваколатни суиистеъмол қилиш) билан жиноят иши қўзғатилганини маълум қилди.

Компания қурмоқчи бўлган кўп қаватли уйлар Тошкент вилояти Қуйичирчиқ туманида жойлашган. Айрим фуқаролар бундан норози бўлиб, хонадонлар учун тўлаган пулларини қайтаришни сўраган, аммо маблағлар қайтарилмаган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари ИИББ раҳбари ва прокуратура назоратида олиб борилмоқда.

Компания асосчиси сифатида танилган Марат Ҳамдамов Instagram саҳифасидаги икки видеомурожаатида ўзига босим ва таҳдидлар бўлаётганини, компанияни тортиб олишга уринишлар мавжудлигини билдирган.

Унинг айтишича, сўнгги бир ойда айрим шахслар компанияни эгаллашга ҳаракат қилган. Ҳамдамов мижозлар олдидаги мажбуриятларини бажариш, уйларни қуриб битказиб, эгаларига топширишини айтганидан кейин босим кучайган. Тадбиркор ўзи ва оиласига таҳдид қилингани, ўлим билан қўрқитилгани, хорижга чиқиб кетиш ва ижтимоий тармоқлардан йўқолиш талаб қилинганини, офисига киришига тўсқинлик яратилганини даъво қилган.

Ҳамдамовнинг маълум қилишича, айрим шахслар компанияни учинчи томонга сотиш, қуриб битказилган уйларни банкка гаровга қўйиб, кредит олишни режалаштирган. У бунга қарши чиққан ва мижозлар манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган.

Иккинчи видеомурожаатида тадбиркор компания номи “Imarat Development”дан “Imtiyaz”га ўзгартирилиши ва ички низо сабабларини тушунтирган.

Унинг сўзларига кўра, сентябрь ойида хорижда бўлганида компаниянинг бош молиячиси Жасур Азизов қўнғироқ қилган. Ҳамдамовнинг таъкидлашича, Азизов таъсисчи бўлмаса-да, молиявий жараёнларни бошқарган. Телефон суҳбатида у компанияга етказилган, ҳисоб-китоблар бўйича бир неча миллион долларлик зарарни банк кредити орқали қоплашни таклиф қилган. Ҳамдамов бунга қарши чиққанидан кейин компания номи унинг розилигисиз ўзгартирилганини билдирган.

Шунингдек, тадбиркор офисга келган мижозлар орасида уни фирибгар сифатида кўрсатувчи маълумотлар тарқатилаётганини айтган ва ўз баёнотларини тасдиқлаш учун аудио ҳамда видео ёзувларни намойиш этган.

Ҳамдамовнинг мурожаатларидан сўнг бир қатор саволлар пайдо бўлди. Агар у компания таъсисчиси бўлса, унинг розилигисиз компания номи ва бошқарувини ўзгартириш қандай амалга оширилган?

Imarat DevelopmentМарат ҲамдамовТошкент шаҳар ИИББфирибгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Imarat Development” раҳбариятига фирибгарлик бўйича жиноят иши очилди“Imarat Development” раҳбариятига фирибгарлик бўйича жиноят иши очилдиКеча 13:40Тошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолдиТошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолдиКеча 23:42Жонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келиндиЖонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келинди31 октябр 12:48Тошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилдиТошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилди23 июн 10:07Ласетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилдиЛасетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилди8 июл 13:32Тошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалдиТошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалди10 июн 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди