Ҳанс-Дитер Флик кетма-кет мағлубиятлардан кейин «Барселона»нинг бош мақсадини очиқлади

·77·Спорт
Ҳанс-Дитер Флик кетма-кет мағлубиятлардан кейин «Барселона»нинг бош мақсадини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик «PSJ» ва «Реал»дан учралган мағлубиятларга қарамай, жамоанинг Ла Лига ва УЕФА Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш бўйича асосий мақсадлари ўзгармаганини билдирди.
  • Германиялик мутахассис жамоаси Европанинг гранд клублари билан бир савияда эканини таъкидлаб, футболчиларни психологик босимдан чиқаришга ҳаракат қилмоқда.

Каталониянинг «Барселона» клуби бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик жамоасининг сўнгги пайтлардаги йирик рақиблар — «ПСЖ» ва Мадриднинг «Реал» клубларидан учраган мағлубиятлари ҳақида тўхталиб, жамоанинг руҳияти ва асосий мақсадлари ўзгармаганини қатъий таъкидлади.

Испаниянинг нуфузли AS нашрига берган интервьюсида германиялик тажрибали мутахассис танқидларга қарамай, жамоа Европанинг гранд клублари билан тенгма-тенг кураша оладиган даражада эканини билдирди.

«Биз Европа грандлари билан бир савиядамиз»: Фликнинг иқрори

Ҳанс-Дитер Флик ортда қолган мураккаб учрашувлар таҳлили ҳақида гапирар экан, натижалар бошқача бўлиши мумкинлигини, аммо ўйиндаги потенциал юқори эканини қайд этди:

  • Рақиблар билан тенг куч: «Биз бу баҳсларда бутунлай бошқача натижаларга эришишимиз мумкин эди. Шунга қарамай, жамоамиз «ПСЖ» ва «Реал» билан бир хил савияда ўйнамоқда, деб ҳисоблайман», — дея таъкидлади германиялик мураббий;

  • Ўтмишга боғланиб қолмаслик: Мураббий мағлубиятлар ортда қолганини ва бор эътиборни олдинда турган оғир тақвимга қаратиш шартлигини билдирди: «Ортга қарашнинг ҳожати йўқ. Ҳозир бор диққатимизни “Астон Вилла” билан баҳсга қаратганмиз, ундан кейин эса “Атлетико”га қарши ўйнаймиз».

«Ҳеч нарса ўзгаргани йўқ»: Мақсад — Ла Лига ва ЕЧЛ кубоги

Каталонияликлар кетма-кет бой берилган икки муҳим ўйиндан сўнг ҳам ўз амбицияларидан қайтмаслигини маълум қилди:

  • Катта совринлар учун кураш: «Мақсадимиз ўзгармас — биз Испания чемпионати (Ла Лига) ва УЕФА Чемпионлар Лигасида ғалаба қозонишни истаймиз. Кетма-кет икки мағлубиятдан кейин ҳам бизнинг режаларимизда ҳеч нарса ўзгаргани йўқ», — дея баёнот берди Флик;

  • Босим остидаги жамоа: Жамоа раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчиларни психологик босимдан олиб чиқиш ва навбатдаги беллашувларда ғалабали серияни бошлашга ишонч билдирмоқда.

Олдинда «Астон Вилла» синови: Баҳс қачон бошланади?

«Барселона» учун ўз хатоларини ювиш ва мухлисларни хурсанд қилиш учун қулай фурсат бугун тундаёқ келади:

  • ЕЧЛ умумий босқичининг 4-тури: «Барселона» ўз майдонида жорий мавсумда мағлубиятсиз одимлаётган Англиянинг «Астон Вилла» клубини қабул қилади;

  • Ўйин вақти: Мазкур марказий баҳс Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт олади.

Флик шогирдлари ўз майдонида Унаи Эмери бошчилигидаги инглиз клубига қарши чиқиб, нафақат 3 очкони қўлга киритиш, балки ўз амбициялари ҳақиқат эканини исботлашга ҳаракат қилади.

БарселонаҲанс-Дитер ФликЛа ЛигаУЕФА Чемпионлар Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?24 сентябр 07:06Барселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиБарселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлди13 сентябр 21:55Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?Бугун 16:28“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди27 октябр 08:04Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?14 октябр 14:01Флик кимни хоҳлаяпти? “Барселона”нинг январдаги асосий трансфер мақсадлари фош бўлдиФлик кимни хоҳлаяпти? “Барселона”нинг январдаги асосий трансфер мақсадлари фош бўлди31 октябр 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози