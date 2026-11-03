Ҳанс-Дитер Флик кетма-кет мағлубиятлардан кейин «Барселона»нинг бош мақсадини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик «PSJ» ва «Реал»дан учралган мағлубиятларга қарамай, жамоанинг Ла Лига ва УЕФА Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш бўйича асосий мақсадлари ўзгармаганини билдирди.
- Германиялик мутахассис жамоаси Европанинг гранд клублари билан бир савияда эканини таъкидлаб, футболчиларни психологик босимдан чиқаришга ҳаракат қилмоқда.
Каталониянинг «Барселона» клуби бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик жамоасининг сўнгги пайтлардаги йирик рақиблар — «ПСЖ» ва Мадриднинг «Реал» клубларидан учраган мағлубиятлари ҳақида тўхталиб, жамоанинг руҳияти ва асосий мақсадлари ўзгармаганини қатъий таъкидлади.
Испаниянинг нуфузли AS нашрига берган интервьюсида германиялик тажрибали мутахассис танқидларга қарамай, жамоа Европанинг гранд клублари билан тенгма-тенг кураша оладиган даражада эканини билдирди.
«Биз Европа грандлари билан бир савиядамиз»: Фликнинг иқрори
Ҳанс-Дитер Флик ортда қолган мураккаб учрашувлар таҳлили ҳақида гапирар экан, натижалар бошқача бўлиши мумкинлигини, аммо ўйиндаги потенциал юқори эканини қайд этди:
Рақиблар билан тенг куч: «Биз бу баҳсларда бутунлай бошқача натижаларга эришишимиз мумкин эди. Шунга қарамай, жамоамиз «ПСЖ» ва «Реал» билан бир хил савияда ўйнамоқда, деб ҳисоблайман», — дея таъкидлади германиялик мураббий;
Ўтмишга боғланиб қолмаслик: Мураббий мағлубиятлар ортда қолганини ва бор эътиборни олдинда турган оғир тақвимга қаратиш шартлигини билдирди: «Ортга қарашнинг ҳожати йўқ. Ҳозир бор диққатимизни “Астон Вилла” билан баҳсга қаратганмиз, ундан кейин эса “Атлетико”га қарши ўйнаймиз».
«Ҳеч нарса ўзгаргани йўқ»: Мақсад — Ла Лига ва ЕЧЛ кубоги
Каталонияликлар кетма-кет бой берилган икки муҳим ўйиндан сўнг ҳам ўз амбицияларидан қайтмаслигини маълум қилди:
Катта совринлар учун кураш: «Мақсадимиз ўзгармас — биз Испания чемпионати (Ла Лига) ва УЕФА Чемпионлар Лигасида ғалаба қозонишни истаймиз. Кетма-кет икки мағлубиятдан кейин ҳам бизнинг режаларимизда ҳеч нарса ўзгаргани йўқ», — дея баёнот берди Флик;
Босим остидаги жамоа: Жамоа раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчиларни психологик босимдан олиб чиқиш ва навбатдаги беллашувларда ғалабали серияни бошлашга ишонч билдирмоқда.
Олдинда «Астон Вилла» синови: Баҳс қачон бошланади?
«Барселона» учун ўз хатоларини ювиш ва мухлисларни хурсанд қилиш учун қулай фурсат бугун тундаёқ келади:
ЕЧЛ умумий босқичининг 4-тури: «Барселона» ўз майдонида жорий мавсумда мағлубиятсиз одимлаётган Англиянинг «Астон Вилла» клубини қабул қилади;
Ўйин вақти: Мазкур марказий баҳс Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт олади.
Флик шогирдлари ўз майдонида Унаи Эмери бошчилигидаги инглиз клубига қарши чиқиб, нафақат 3 очкони қўлга киритиш, балки ўз амбициялари ҳақиқат эканини исботлашга ҳаракат қилади.
Изоҳлар 0
…