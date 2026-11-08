Ҳусановнинг янги позицияси: Экспертлар “Манчестер Сити” юлдузларини қандай баҳолади?

·65·Спорт
Ҳусановнинг янги позицияси: Экспертлар “Манчестер Сити” юлдузларини қандай баҳолади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити»
  • Англия Премер-лигаси доирасида «Ноттингҳем Форест»га 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди ва жамоа ҳимоясидаги хатолар экспертлар томонидан кескин танқид қилинди.
  • Ўйинни ўнг қанот ҳимоясида бошлаб, иккинчи бўлимда марказга ўтган Абдуқодир Ҳусанов ҳаракатлари учун 5,5 балл олди.
  • Энг паст баҳога Ёшко Гвардиол (4,5 балл) лойиқ кўрилган бўлса, Раян Шерки ва Эллиот Андерсон 7 балл билан жамоанинг энг яхши футболчилари деб топилди.

Англия Премер-лигаси доирасида сафарда «Ноттингҳэм Форест»га 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» мухлислари ва экспертларнинг кескин танқидига учрамоқда.

Биринчи бўлимдаги ҳимоядаги қўпол хатолар туфайли Энцо Мареска танаффусдаёқ таркибда кескин ўзгаришлар қилишга мажбур бўлди. Натижада ўйинни ўнг қанот ҳимоясида бошлаган ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов иккинчи бўлимни ўзи учун одатий бўлган марказий ҳимояда ўтказди.

«Манчестер Сити» фаолиятини яқиндан ёритиб борувчи нуфузли cityxtra.co.uk нашри экспертлари учрашув иштирокчиларининг ҳаракатларини таҳлил қилиб, якуний баҳоларни эълон қилди.

Ҳусановнинг ҳаракатлари ва ҳимоядаги муаммолар: 5,5 балл

Ўзбекистонлик ёш ҳимоячининг икки хил тайм ўтказгани экспертлар эътиборидан четда қолмади:

  • Қанотдаги қийинчилик (1-бўлим): Ҳусановга рақиб футболчиларининг юқори тезлигига, айниқса, қанотда ҳаракат қилган Морган Гиббс-Уайтнинг жисмоний босимига кўникиш бироз қийин кечди. Бу эса мезбонлар томонидан бир нечта хавфли вазиятлар яратилишига йўл очди;

  • Марказдаги ишончлилик (2-бўлим): Танаффусда мураббий Гехи ва Гвардиолни алмаштиргач, Ҳусанов марказий ҳимояга ўтди ва иккинчи бўлимда анча барқарор, ишончли ва совуққон ўйин кўрсатди. Экспертлар унинг ҳаракатларини 5,5 балл билан баҳолади.

Ҳимоя чизиғининг инқирози: Ким қандай баҳо олди?

  • Йошко Гвардиол — 4,5/10 (энг паст баҳо): Майдон марказида йўл қўйган қўпол хатоси мезбонларнинг голига сабаб бўлди. Ноўрин қарори туфайли танаффусда майдонни тарк этди;

  • Жанлуижи Доннарумма — 5/10: Ўтказиб юборилган тўпларда уни тўғридан-тўғри айблаб бўлмаса-да, бурчак тўпи вақтида ишончсиз ҳаракат қилиб, хавфни кучайтирди;

  • Рубен Диаш — 5,5/10: Бошқа шерикларига нисбатан бир оз мустаҳкамроқ кўринган бўлса-да, ўзининг одатий юқори даражасини кўрсата олмади, ҳаракатларида бепарволик сезилди;

  • Марк Гехи — 6/10: Делапнинг жисмоний босимига дош беролмади ва кетма-кет хатолари сабаб танаффусдаёқ захирага олинди.

Ҳужум ва ярим ҳимоячилар: Шеркидан нур, Ҳоланддан омадсиз кун

  • Райан Шерки — 7/10: Биринчи бўлимда деярли кўринмаган бўлса-да, иккинчи бўлимда киритган суперголи билан рақибни анча шошириб қўйди ва жамоадаги энг юқори баҳолардан бирини олди;

  • Эллиот Андерсон — 7/10: Собиқ жамоасига қарши баҳсда гол ўтказиб юборилишига сабаб бўлган хатога йўл қўйган бўлса-да, ярим ҳимояда энг фаол ва фойдали ҳаракат қилган футболчи бўлди;

  • Эрлинг Ҳоланд — 6,5/10: Дарвозабонни алдаб ўтиб ҳам гол ура олмаган норвегиялик тўпурар бу гал бир нечта қулай вазиятларни бой бериб, омадсиз кунни ўтказди;

  • Жереми Доку ва Илиман Ндиайе — 6,5/10: «Форест»нинг икки томонлама зич ҳимояси қанот ҳужумчиларига керакли бўшлиқларни бермади;

  • Энцо Фернандес — 6/10: Майдон марказида фаол тўп оширган бўлса-да, кескин ўзгариш ярата олмади.

Захирадан тушганлар:

  • Матеуш Нуньеш — 6,5/10: Гехининг ўрнига майдонга тушиб, ўнг қанот ҳимоясини мустаҳкамлади ва бу позицияда ишончлироқ муқобил эканини исботлади;

  • Нико О’Рейли — 6/10: Омадсиз ўйин ўтказган Гвардиол ўрнига тушиб, чап қанотдаги ҳаракатларни жонлантирди.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиАнглия Премер-лигасиНоттингҳэм Форест
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска шогирдлари қоқилган баҳсда Ҳусановнинг ҳаракатлари қандай бўлди? (видео)Мареска шогирдлари қоқилган баҳсда Ҳусановнинг ҳаракатлари қандай бўлди? (видео)Бугун 08:38АПЛда шов-шув: “Манчестер Сити” сафарда мағлуб бўлди, Ҳусанов 90 дақиқа ҳаракат қилдиАПЛда шов-шув: “Манчестер Сити” сафарда мағлуб бўлди, Ҳусанов 90 дақиқа ҳаракат қилдиБугун 00:45“Манчестер Сити”нинг 10-турдаги асосий таркиби эълон қилинди — Ҳусанов стартда!“Манчестер Сити”нинг 10-турдаги асосий таркиби эълон қилинди — Ҳусанов стартда!Кеча 22:03Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди (видео)Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди (видео)1 ноябр 18:06Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)31 октябр 23:00“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этди“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этди31 октябр 22:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди