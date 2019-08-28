12:16 / 29.05.2020
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Жамият

Президент Сергели ва Зангиотага боради

Президент Сергели ва Зангиотага боради

Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев аҳоли учун яратилаётган шароитлар, фуқаролар ҳаётини яхшилаш, фаровонлигини ошириш йўлида қилинаётган ишлар билан танишиш мақсадида бугун Тошкент шаҳрининг Сергели тумани ва пойтахт вилоятининг Зангиота туманига боради.

Сафар чоғида кўп қаватли уйлар, саноат корхоналари, таълим ва тиббиёт муассасаларини кўздан кечириш, фаоллар билан мулоқот қилиш режалаштирилган.
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