0
Президент Сергели ва Зангиотага боради
Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев аҳоли учун яратилаётган шароитлар, фуқаролар ҳаётини яхшилаш, фаровонлигини ошириш йўлида қилинаётган ишлар билан танишиш мақсадида бугун Тошкент шаҳрининг Сергели тумани ва пойтахт вилоятининг Зангиота туманига боради.
Сафар чоғида кўп қаватли уйлар, саноат корхоналари, таълим ва тиббиёт муассасаларини кўздан кечириш, фаоллар билан мулоқот қилиш режалаштирилган. “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Бошқа янгиликлар
Миллат хоинларини таниб олинг!
«Ўзбекконцерт»га мурожаат: Бу тутуруқсиз қўшиқларга қачонгача чидаш мумкин?
Новосибирскдаги шаҳрихонлик йигит: «Аввалига уйланиш учун Россияда ишладим. Энди оиламни боқиш учун Россиядаман» (видео)
Шаҳрамга Gentra, Хасанбойга телевизорми?
“Осмонга чиқсанг ҳам худди юлдуздек, нега Охун айтган қўшиқни айтдинг?” Хонанда бу орқали кимга мурожаат қилди? (видео)
Халқ банкининг «Омад кулганда» лотереяси натижалари 13 февраль куни эълон қилиниши ҳақида хабар берилди
Мавзуга оид янгиликлар
Тошкент вилоятининг Зангиота тумани ва Тошкент шаҳрининг Сергели тумани чегаралари ўзгартирилади
Сенат Зангиота ва Сергели тумани чегараларини ўзгартириш тўғрисида қарор қабул қилди
Тошкент шаҳри кенгаяди: Зангиотанинг бир қисми пойтахт таркибига ўтказилади
Шавкат Мирзиёев эртага Олмазорга боради
Президент Сергели туманидаги янги кўп қаватли уйлар қурилиши билан танишди
Президент кўрсатилаётган коммунал хизмат билан танишиб, одамлар билан мулоқот қилди