Поп-ММА жангчиси “Сатурн” жаримага тортилди

·172·Маданият
Поп-ММА жангчиси “Сатурн” жаримага тортилди

Одамлар орасида “Сатурн” номи билан танилган ўзбекистонлик поп-ММА жангчиси Оғабек Абдумўминов ижтимоий тармоқда эълон қилган видеоси сабаб маъмурий жавобгарликка тортилди. Бу ҳақда 3 июнь куни Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ ахборот хизмати маълум қилди.

Маълум қилинишича, спортчининг хавфсизлик камаридан фойдаланмасдан автотранспорт воситасини бошқараётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган.

Шундан сўнг Тошкент шаҳар ИИББ Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси қидирув бўлими томонидан қоидабузар чақиртирилиб, унга нисбатан тегишли маъмурий баённома расмийлаштирилган.

Оғабек Абдумўминов ўз навбатида хавфсизлик камарисиз ҳаракатланганини тан олиб, видеонинг кенг муҳокамаларга сабаб бўлганини айтди.

“Автотранспорт воситасини хавфсизлик камарисиз бошқарганман. Видео ижтимоий тармоқларга жойланганидан кейин кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳолат бошқа такрорланмайди”, деди поп-ММА жангчиси.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лил Хуррамовнинг “севги қиссаси” кутилмаганда якун топдиБугун, 07:31Манзура нега кеч турмуш қурганини маълум қилдиКеча, 13:51Шри Девининг катта қизи премьерада қўрқинчли вазиятга тушди!Кеча, 11:37Севинч ва Камрондан янги дуэт: “Гул” тез кунда!Кеча, 11:12Улуғбек Раҳматуллаевдан кутилмаган жавоб: бахт нимада? (видео)Кеча, 10:59Хонанда Жасминнинг қиёфадоши топилдиКеча, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)