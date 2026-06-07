Шаҳзода Муҳаммедова Қибрайдаги ҳашаматли ҳовлисини кўрсатди

·203·Маданият
Шаҳзода Муҳаммедова Қибрайдаги ҳашаматли ҳовлисини кўрсатди

Шаҳзода Муҳаммедованинг Қибрайда жойлашган кенг ва ҳашаматли ҳовлисига саёҳат қиламиз. Ушбу манзил ўзининг замонавий кўриниши ва шинам муҳити билан эътиборни тортади.

Ҳовлида барча шароитлар юқори даражада яратилган бўлиб, кенг ҳовли қисми ва обод боғлар инсонга илиқ ва осуда кайфият бағишлайди. Унинг ҳар бир бурчаги диққат билан безатилган, замонавий дизайн билан уйғунлашган.

Қибрайдаги ушбу ҳашаматли ҳовли нафақат дам олиш, балки яқинлар билан самимий вақт ўтказиш учун ҳам қулай маскан сифатида намоён бўлади. Бу ердаги тинчлик ва табиий муҳит инсонга алоҳида завқ бағишлайди.

Саёҳат давомида ушбу манзилнинг ҳар бир детали, ички ва ташқи кўриниши мухлислар эътиборини тортди. Унинг ўзига хос услуби ва замонавий жиҳозланиши билан ажралиб туради.

Шаҳзода МуҳаммедоваҚибрай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гулинур орзусидаги янги хонадонга кўчиб ўтдиГулинур орзусидаги янги хонадонга кўчиб ўтдиБугун, 07:11Юлдуз Усмонованинг кўпчилик билмайдиган ажойиб одатларидан бириЮлдуз Усмонованинг кўпчилик билмайдиган ажойиб одатларидан бириБугун, 19:26“Боланг барибир ўлади деб қайтариб беришган”- Баҳора Арслонованинг кўз ёшли хотираси“Боланг барибир ўлади деб қайтариб беришган”- Баҳора Арслонованинг кўз ёшли хотирасиБугун, 19:16Бобур Мансуров рафиқаси билан романтик саёҳатга чиқдиБобур Мансуров рафиқаси билан романтик саёҳатга чиқдиКеча, 16:35Ўзбекистон Қаҳрамони Иброҳим Ғофуров вафот этди — адабиётимиз катта йўқотишЎзбекистон Қаҳрамони Иброҳим Ғофуров вафот этди — адабиётимиз катта йўқотишКеча, 15:30Ҳосила Раҳимованинг болалар зўравонлигига қарши мавзудаги чиқиши тармоқларда эътибор қозонди! (видео)Ҳосила Раҳимованинг болалар зўравонлигига қарши мавзудаги чиқиши тармоқларда эътибор қозонди! (видео)Кеча, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)