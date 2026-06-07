Шаҳзода Муҳаммедова Қибрайдаги ҳашаматли ҳовлисини кўрсатди
Шаҳзода Муҳаммедованинг Қибрайда жойлашган кенг ва ҳашаматли ҳовлисига саёҳат қиламиз. Ушбу манзил ўзининг замонавий кўриниши ва шинам муҳити билан эътиборни тортади.
Ҳовлида барча шароитлар юқори даражада яратилган бўлиб, кенг ҳовли қисми ва обод боғлар инсонга илиқ ва осуда кайфият бағишлайди. Унинг ҳар бир бурчаги диққат билан безатилган, замонавий дизайн билан уйғунлашган.
Қибрайдаги ушбу ҳашаматли ҳовли нафақат дам олиш, балки яқинлар билан самимий вақт ўтказиш учун ҳам қулай маскан сифатида намоён бўлади. Бу ердаги тинчлик ва табиий муҳит инсонга алоҳида завқ бағишлайди.
Саёҳат давомида ушбу манзилнинг ҳар бир детали, ички ва ташқи кўриниши мухлислар эътиборини тортди. Унинг ўзига хос услуби ва замонавий жиҳозланиши билан ажралиб туради.
…