Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)
Ўзбек мусиқасида ота-она мавзуси доимо алоҳида ўрин тутади. Чунки бу мавзу ҳар бир инсон қалбига яқин, ҳар бир хонадонда ўз маъноси ва ўз оғриғи бор. Хонанда Хусен Амридинов ижро этган “Асра ота-онамни” қўшиғи ҳам айнан ана шу самимий ва юракка етиб борадиган мавзуда яратилган асарлардан биридир.
Ушбу қўшиқда фарзанднинг ота-онасига бўлган меҳри, миннатдорлиги ва уларни йўқотиб қўйишдан қўрқуви таъсирли тарзда ифода этилган. Матнда инсоннинг бу дунёдаги энг катта суянчи — ота ва она экани, уларнинг дуоси, меҳри ва фидойилиги фарзанд ҳаётида қанчалик муҳим ўрин тутиши акс этади.
Қўшиқнинг асосий мазмуни шундаки, фарзанд ўзининг бугунги ҳаёти, юриш-туриши, бахти ва омадини ота-онаси берган тарбия, меҳр ва дуолар билан боғлайди. У онасининг дуогўйлиги, отасининг тоғдек суянч бўлганини эслаб, уларни Аллоҳ паноҳида асрашини сўрайди.
“Асра ота-онамни” қўшиғидаги энг таъсирли жиҳат — ундаги оддийлик ва самимиятдир. Бу ерда ортиқча баландпарвоз гаплар йўқ. Аксинча, ҳар бир сатрда фарзанд қалбидаги пушаймон, шукр, меҳр ва дуо бор. Айниқса, инсон баъзан ота-она қадрини вақтида тўлиқ англамай қолиши ҳақидаги маънолар тингловчини ўйлантиради.
Хусен Амридинов мазкур қўшиқни ҳиссиёт билан ижро этган. Унинг овозидаги дард ва самимийлик қўшиқ мазмунини янада кучайтирган. Шу сабабли “Асра ота-онамни” фақат тингланадиган тарона эмас, балки инсонни ўз ота-онаси ҳақида ўйлашга, уларга кўпроқ меҳр кўрсатишга ва дуо қилишга ундайдиган асардир.
Бундай қўшиқлар бугунги кунда жуда керак. Чунки тезкор ҳаёт, кундалик ташвишлар ва дунёвий ишлар орасида баъзан инсон энг яқин неъматлар — ота ва онанинг борлигини оддий ҳолдек қабул қилиб қўяди. Аммо уларнинг борлиги — энг катта давлат, энг катта бахт ва энг катта дуодир.
Хусен Амридиновнинг ушбу қўшиғи тингловчига бир ҳақиқатни эслатади: ота-она тириклигида уларни қадрлаш, ҳолидан хабар олиш, дуосини олиш ва меҳр кўрсатиш — фарзанд учун энг катта бурчлардан биридир.
“Асра ота-онамни” қўшиғи айнан шу жиҳати билан халққа яқин. Унда ҳар бир фарзанднинг айтолмаган сўзлари, ич-ичидаги дуоси ва қалбининг энг юмшоқ жойи бор. Шунинг учун ҳам бу тарона тингловчилар қалбига тез етиб боради ва инсонни беихтиёр ўз ота-онасини яна бир бор эслашга мажбур қилади.
…