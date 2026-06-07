Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)

·46·Маданият
Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)

Ўзбек мусиқасида ота-она мавзуси доимо алоҳида ўрин тутади. Чунки бу мавзу ҳар бир инсон қалбига яқин, ҳар бир хонадонда ўз маъноси ва ўз оғриғи бор. Хонанда Хусен Амридинов ижро этган “Асра ота-онамни” қўшиғи ҳам айнан ана шу самимий ва юракка етиб борадиган мавзуда яратилган асарлардан биридир.

Ушбу қўшиқда фарзанднинг ота-онасига бўлган меҳри, миннатдорлиги ва уларни йўқотиб қўйишдан қўрқуви таъсирли тарзда ифода этилган. Матнда инсоннинг бу дунёдаги энг катта суянчи — ота ва она экани, уларнинг дуоси, меҳри ва фидойилиги фарзанд ҳаётида қанчалик муҳим ўрин тутиши акс этади.

Қўшиқнинг асосий мазмуни шундаки, фарзанд ўзининг бугунги ҳаёти, юриш-туриши, бахти ва омадини ота-онаси берган тарбия, меҳр ва дуолар билан боғлайди. У онасининг дуогўйлиги, отасининг тоғдек суянч бўлганини эслаб, уларни Аллоҳ паноҳида асрашини сўрайди.

“Асра ота-онамни” қўшиғидаги энг таъсирли жиҳат — ундаги оддийлик ва самимиятдир. Бу ерда ортиқча баландпарвоз гаплар йўқ. Аксинча, ҳар бир сатрда фарзанд қалбидаги пушаймон, шукр, меҳр ва дуо бор. Айниқса, инсон баъзан ота-она қадрини вақтида тўлиқ англамай қолиши ҳақидаги маънолар тингловчини ўйлантиради.

Хусен Амридинов мазкур қўшиқни ҳиссиёт билан ижро этган. Унинг овозидаги дард ва самимийлик қўшиқ мазмунини янада кучайтирган. Шу сабабли “Асра ота-онамни” фақат тингланадиган тарона эмас, балки инсонни ўз ота-онаси ҳақида ўйлашга, уларга кўпроқ меҳр кўрсатишга ва дуо қилишга ундайдиган асардир.

Бундай қўшиқлар бугунги кунда жуда керак. Чунки тезкор ҳаёт, кундалик ташвишлар ва дунёвий ишлар орасида баъзан инсон энг яқин неъматлар — ота ва онанинг борлигини оддий ҳолдек қабул қилиб қўяди. Аммо уларнинг борлиги — энг катта давлат, энг катта бахт ва энг катта дуодир.

Хусен Амридиновнинг ушбу қўшиғи тингловчига бир ҳақиқатни эслатади: ота-она тириклигида уларни қадрлаш, ҳолидан хабар олиш, дуосини олиш ва меҳр кўрсатиш — фарзанд учун энг катта бурчлардан биридир.

“Асра ота-онамни” қўшиғи айнан шу жиҳати билан халққа яқин. Унда ҳар бир фарзанднинг айтолмаган сўзлари, ич-ичидаги дуоси ва қалбининг энг юмшоқ жойи бор. Шунинг учун ҳам бу тарона тингловчилар қалбига тез етиб боради ва инсонни беихтиёр ўз ота-онасини яна бир бор эслашга мажбур қилади.

Хусен АмридиновЎзбекистонАллоҳ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Вир ва Зара» юлдузи Зара турмуш ўртоғи билан кўриниш берди (видео)«Вир ва Зара» юлдузи Зара турмуш ўртоғи билан кўриниш берди (видео)Бугун, 15:10Тейлор Свифт ва Тревис Келси тўйи: афсонавий арена танландими?Тейлор Свифт ва Тревис Келси тўйи: афсонавий арена танландими?Бугун, 13:02Шаҳзода Муҳаммедова Қибрайдаги ҳашаматли ҳовлисини кўрсатдиШаҳзода Муҳаммедова Қибрайдаги ҳашаматли ҳовлисини кўрсатдиБугун, 07:27Гулинур орзусидаги янги хонадонга кўчиб ўтдиГулинур орзусидаги янги хонадонга кўчиб ўтдиБугун, 07:11Юлдуз Усмонованинг кўпчилик билмайдиган ажойиб одатларидан бириЮлдуз Усмонованинг кўпчилик билмайдиган ажойиб одатларидан бириБугун, 19:26“Боланг барибир ўлади деб қайтариб беришган”- Баҳора Арслонованинг кўз ёшли хотираси“Боланг барибир ўлади деб қайтариб беришган”- Баҳора Арслонованинг кўз ёшли хотирасиБугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)