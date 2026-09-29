Муниса Магамет опа-сингиллари билан онасининг туғилган кунига автомобил совға қилди (видео)
Кўпчиликка “Қизим” ва “Пулинг бўлса” сериалларидаги роллари орқали таниш бўлган актриса Муниса Магамет опа-сингиллари билан онасининг туғилган куни муносабати билан унга кутилмаган совға тайёрлади.
Актриса ва опа-сингиллари онасига BYD русумли автомобилни совға қилишди. Бу ҳақдаги видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Кадрларда онасига янги автомобил топширилгани, унинг эса совғадан хурсанд бўлгани акс этган. Муниса ва опа-сингиллари шу тариқа оналарини туғилган куни билан табриклаб, оналарига ўз меҳр ва эътиборларини намойиш этишган.
Актрисанинг мухлислари ҳам видеога илиқ муносабат билдириб, онасига билдирилган эътибор ва совғани олқишлаган.
Изоҳлар 0
…