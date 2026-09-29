Актёр Диёрбек Садуллаев қизига қандай исм қўйгани маълум бўлди
Актёр Диёрбек Садуллаев ва унинг оиласида қувончли воқеа юз берди. Актёр 19 сентябрь куни қиз фарзандли бўлгани ҳақида ижтимоий тармоқларда хабар берди.
Қайд этилишича, қизалоққа Айлин Саъдий деб исм қўйилган. Диёрбек Садуллаев қизалоғини илк бор бағрига олган лаҳзалар акс этган сурат ва видеоларни ҳам мухлислари билан бўлишган.
Актёрнинг яқинлари ва мухлислари оиладаги ушбу қувончли воқеа муносабати билан илиқ тилакларини билдиришмоқда.
Янги меҳмон Айлин Саъдийга узоқ умр, соғлик ва бахт тилаймиз.
Изоҳлар 0
…