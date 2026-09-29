Актёр Диёрбек Садуллаев қизига қандай исм қўйгани маълум бўлди

·0·Маданият
Актёр Диёрбек Садуллаев қизига қандай исм қўйгани маълум бўлди

Актёр Диёрбек Садуллаев ва унинг оиласида қувончли воқеа юз берди. Актёр 19 сентябрь куни қиз фарзандли бўлгани ҳақида ижтимоий тармоқларда хабар берди.

Қайд этилишича, қизалоққа Айлин Саъдий деб исм қўйилган. Диёрбек Садуллаев қизалоғини илк бор бағрига олган лаҳзалар акс этган сурат ва видеоларни ҳам мухлислари билан бўлишган.

Актёрнинг яқинлари ва мухлислари оиладаги ушбу қувончли воқеа муносабати билан илиқ тилакларини билдиришмоқда.

Янги меҳмон Айлин Саъдийга узоқ умр, соғлик ва бахт тилаймиз.

Pushti va oq sharlar bilan bezatilgan Aylin Sa'diy ismli qizaloqning bayramona banneri.
Диёрбек СадуллаевАйлин СаъдийЎзбек актёрлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)3 сентябр 14:22Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариБошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари10 сентябр 13:18Мусулмон Юнусов қизига кутилмаган совға тайёрлади (видео)Мусулмон Юнусов қизига кутилмаган совға тайёрлади (видео)28 август 12:39Ўлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиЎлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотди11 сентябр 00:01Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)30 июл 16:57Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)18 август 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ