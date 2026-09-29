Хитойда йиғлай оладиган гуманоид робот тақдим этилди (видео)

·0·Техно
Хитойда йиғлай оладиган гуманоид робот тақдим этилди (видео)

Хитойлик ишлаб чиқувчилар инсоннинг ҳиссий ҳолатини таҳлил қилиб, унга мос реакция билдира оладиган Yansyn-X2 номли гуманоид роботни тақдим этди. Бу ҳақда hi-tech.mail хабар берди.

Робот суҳбат давомида инсоннинг гаплари, овоз оҳанги ва ҳиссий ҳолатини таҳлил қилади. Масалан, фойдаланувчи қайғули воқеани гапириб берса, Yansyn-X2 ҳамдардликка мос юз ифодасини намойиш этиши ва ҳатто кўз ёш тўкиши мумкин.

Роботнинг йиғлаш функцияси махсус микрофлюидик тизим орқали ишлайди. Унинг кўз қисмига ўрнатилган механизм сунъий ёш чиқариб, инсоннинг йиғлашига ўхшаш кўриниш ҳосил қилади.

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, роботнинг мақсади ҳақиқий ҳис-туйғуларни бошдан кечириш эмас, балки инсоннинг ҳиссий ҳолатини аниқлаб, унга мос жавоб қайтаришдан иборат. Келгусида унинг юз мимикалари ва бошқа ҳиссий ифодалари янада такомиллаштирилиши режалаштирилган.

Yansyn-X2 2026 йил апрель ойида Хитойнинг Yanxi Technology компанияси томонидан тақдим этилган. Сентябрь ойида эса робот Шанхайдаги тадбирда намойиш этилиб, йиғлаш қобилияти билан эътибор қозонди.

Айрим хабарларга кўра, роботнинг юқори даражадаги версияси 400–500 минг юан атрофида туради. Бу тахминан 55–70 минг АҚШ долларига тенг.

Yansyn-X2Yanxi TechnologyШанхайҲиссий ҳолат таҳлили
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиГуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажарди11 июл 18:40Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)13 сентябр 12:20Пекинда гуманоид роботлар ўртасида рақс мусобақаси ҳам ўтказилди (видео)Пекинда гуманоид роботлар ўртасида рақс мусобақаси ҳам ўтказилди (видео)14 сентябр 03:05Тиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиТиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашди11 июл 03:25Агилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаАгилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичда6 июл 11:22Хитой гуманоид роботлар бозорида мутлақ етакчиликни қўлга киритдиХитой гуманоид роботлар бозорида мутлақ етакчиликни қўлга киритди10 август 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди