Хамдам Собиров ва Шокҳрулла Абдуллаевдан янги дуэт — “Гал” (видео)
Хонандалар Хамдам Собиров ва Шокҳрулла Абдуллаев мухлисларига янги дуэтини тақдим этди. Санъаткорларнинг «Гал» деб номланган қўшиқ видеоклипи 17 октябрь куни YouTube платформасида намойиш этилди.
Янги тарона тингловчилар орасида катта қизиқиш уйғотди. Қўшиқ учун суратга олинган видеоклипда актрисалар Шоҳида Узоқова ва Анжелика Есимбетова, шунингдек, актёрлар Бобур Мансуров ҳамда Шаҳриёр Бахтиёров иштирок этган.
Клипда санъаткорлар билан бирга таниқли актёр ва актрисаларнинг ҳам кўриниш бериши видеога бўлган қизиқишни янада оширди. Хамдам Собиров ва Шокҳрулла Абдуллаевнинг янги ижодий ҳамкорлиги мухлислар учун кутилган янгиликлардан бири бўлди.
«Гал» қўшиғи ва унинг клипи ижтимоий тармоқларда ҳам муҳокама қилиниши мумкин бўлган янги мусиқий ишлардан бири сифатида эътибор қозонди.
Изоҳлар 0
…