Хамдам Собиров ва Шокҳрулла Абдуллаевдан янги дуэт — “Гал” (видео)

·33·Маданият
Хамдам Собиров ва Шокҳрулла Абдуллаевдан янги дуэт — “Гал” (видео)

Хонандалар Хамдам Собиров ва Шокҳрулла Абдуллаев мухлисларига янги дуэтини тақдим этди. Санъаткорларнинг «Гал» деб номланган қўшиқ видеоклипи 17 октябрь куни YouTube платформасида намойиш этилди.

Янги тарона тингловчилар орасида катта қизиқиш уйғотди. Қўшиқ учун суратга олинган видеоклипда актрисалар Шоҳида Узоқова ва Анжелика Есимбетова, шунингдек, актёрлар Бобур Мансуров ҳамда Шаҳриёр Бахтиёров иштирок этган.

Клипда санъаткорлар билан бирга таниқли актёр ва актрисаларнинг ҳам кўриниш бериши видеога бўлган қизиқишни янада оширди. Хамдам Собиров ва Шокҳрулла Абдуллаевнинг янги ижодий ҳамкорлиги мухлислар учун кутилган янгиликлардан бири бўлди.

«Гал» қўшиғи ва унинг клипи ижтимоий тармоқларда ҳам муҳокама қилиниши мумкин бўлган янги мусиқий ишлардан бири сифатида эътибор қозонди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамдам Собиров нега сунъий интеллектдан фойдаланишни истамаслигини айтдиХамдам Собиров нега сунъий интеллектдан фойдаланишни истамаслигини айтди27 сентябр 03:27Хамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқладиХамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқлади8 сентябр 12:50Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)14 июл 04:58Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)16 август 00:51Хамдам Собиров нимани топди ва нимани йўқотди?Хамдам Собиров нимани топди ва нимани йўқотди?23 апрел 14:49Хамдам Собиров янги хитни тақдим этди: “Рақсе” (видео)Хамдам Собиров янги хитни тақдим этди: “Рақсе” (видео)24 апрел 06:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда