Тўхтатиб бўлмас ПСЖ: Луис Энрике шогирдлари ғалабали сериясини 10 та ўйинга етказди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Луис Энрике бошчилигидаги «Пари Сен-Жермен» клуби барча мусобақаларда кетма-кет 10 та ғалабага эришиб, ўзининг муваффақиятли сериясини давом эттирмоқда.
- Парижликлар сўнгги ўйинда «Вилярреал»ни 6:0 ҳисобида мағлуб этди ва жами 10 та учрашувда рақиблар дарвозасига 36 та гол киритди.
- Жамоа 4 сентябр куни «Монако»дан учралган мағлубиятдан сўнг «Марсель», «Манчестер Сити» ва «Барселона» каби грандларни таслим этишга муваффақ бўлди.
УЕФА Чемпионлар лигаси ва Франция 1-лигасининг амалдаги ғолиби «Пари Сен-Жермен» барча мусобақалардаги ғалабали юришини давом эттирмоқда. Луис Энрике бошчилигидаги Париж клуби Чемпионлар лигаси доирасида Испаниянинг «Вильярреал» жамоасини ўз майдонида қабул қилиб, йирик 6:0 ҳисобида мағлубиятга учратди ва кетма-кет ғалабалар сериясини 10 та ўйинга етказди.
36 та гол ва кетма-кет грандлар устидан қозонилган зафарлар
Парижликлар сўнгги бор 4 сентябрь куни Лига 1 баҳсларида «Монако»га имкониятни бой берган эди. Шу мағлубиятдан сўнг жамоа ҳақиқий тўхтатиб бўлмас кучга айланди ва кетма-кет 10 та учрашувнинг барчасида зафар қучди. Ушбу серия давомида «Марсель» (2:1), «Манчестер Сити» (4:2) ҳамда «Барселона» (4:2) каби грандлар таслим этилди. Жами 10 та ўйинда парижликлар рақиблар дарвозасига 36 та гол уриб, ўз дарвозаларидан атиги 9 та тўп ўтказиб юбордилар.
ПСЖнинг 10 та ўйинлик ғалабали серияси кўрсаткичлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва натижалар
Ғалабалар серияси
Кетма-кет 10 та учрашув
Сўнгги ўйин натижаси
ПСЖ 6:0 «Вильярреал» (ЕЧЛ)
Сўнгги мағлубият
4 сентябрь («Монако»га қарши, Лига 1)
Сериядаги йирик ғалабалар
«Марсель» (2:1), «Манчестер Сити» (4:2), «Барселона» (4:2)
Тўплар нисбати
36:9 (+27 тўп фарқи)
Кейинги расмий учрашув
7 ноябрь, «Труа»га қарши (ўз майдонида)
Кейинги синов — «Труа»га қарши баҳс
Луис Энрике жамоаси навбатдаги расмий учрашувини 7 ноябрь куни Франция чемпионати доирасида «Парк де Пренс» стадионида ўтказади — парижликлар ўз майдонларида «Труа» клубини қабул қилишади.
Сизнингча, Луис Энрике бошқарувидаги ПСЖ бу мавсумда ҳам Чемпионлар лигасида асосий титулни ҳимоя қилиб, ўз гегемонлигини сақлаб қола оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига Париж жамоасининг ушбу ҳайратланарли серияси ҳақидаги янгиликни дарҳол улашинг!
Изоҳлар 0
…