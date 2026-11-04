Тўхтатиб бўлмас ПСЖ: Луис Энрике шогирдлари ғалабали сериясини 10 та ўйинга етказди

·9·Спорт
Тўхтатиб бўлмас ПСЖ: Луис Энрике шогирдлари ғалабали сериясини 10 та ўйинга етказди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Луис Энрике бошчилигидаги «Пари Сен-Жермен» клуби барча мусобақаларда кетма-кет 10 та ғалабага эришиб, ўзининг муваффақиятли сериясини давом эттирмоқда.
  • Парижликлар сўнгги ўйинда «Вилярреал»ни 6:0 ҳисобида мағлуб этди ва жами 10 та учрашувда рақиблар дарвозасига 36 та гол киритди.
  • Жамоа 4 сентябр куни «Монако»дан учралган мағлубиятдан сўнг «Марсель», «Манчестер Сити» ва «Барселона» каби грандларни таслим этишга муваффақ бўлди.

УЕФА Чемпионлар лигаси ва Франция 1-лигасининг амалдаги ғолиби «Пари Сен-Жермен» барча мусобақалардаги ғалабали юришини давом эттирмоқда. Луис Энрике бошчилигидаги Париж клуби Чемпионлар лигаси доирасида Испаниянинг «Вильярреал» жамоасини ўз майдонида қабул қилиб, йирик 6:0 ҳисобида мағлубиятга учратди ва кетма-кет ғалабалар сериясини 10 та ўйинга етказди.

36 та гол ва кетма-кет грандлар устидан қозонилган зафарлар

Парижликлар сўнгги бор 4 сентябрь куни Лига 1 баҳсларида «Монако»га имкониятни бой берган эди. Шу мағлубиятдан сўнг жамоа ҳақиқий тўхтатиб бўлмас кучга айланди ва кетма-кет 10 та учрашувнинг барчасида зафар қучди. Ушбу серия давомида «Марсель» (2:1), «Манчестер Сити» (4:2) ҳамда «Барселона» (4:2) каби грандлар таслим этилди. Жами 10 та ўйинда парижликлар рақиблар дарвозасига 36 та гол уриб, ўз дарвозаларидан атиги 9 та тўп ўтказиб юбордилар.

ПСЖнинг 10 та ўйинлик ғалабали серияси кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар

Тафсилотлар ва натижалар

Ғалабалар серияси

Кетма-кет 10 та учрашув

Сўнгги ўйин натижаси

ПСЖ 6:0 «Вильярреал» (ЕЧЛ)

Сўнгги мағлубият

4 сентябрь («Монако»га қарши, Лига 1)

Сериядаги йирик ғалабалар

«Марсель» (2:1), «Манчестер Сити» (4:2), «Барселона» (4:2)

Тўплар нисбати

36:9 (+27 тўп фарқи)

Кейинги расмий учрашув

7 ноябрь, «Труа»га қарши (ўз майдонида)

Кейинги синов — «Труа»га қарши баҳс

Луис Энрике жамоаси навбатдаги расмий учрашувини 7 ноябрь куни Франция чемпионати доирасида «Парк де Пренс» стадионида ўтказади — парижликлар ўз майдонларида «Труа» клубини қабул қилишади.

Сизнингча, Луис Энрике бошқарувидаги ПСЖ бу мавсумда ҳам Чемпионлар лигасида асосий титулни ҳимоя қилиб, ўз гегемонлигини сақлаб қола оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига Париж жамоасининг ушбу ҳайратланарли серияси ҳақидаги янгиликни дарҳол улашинг!

ПСЖУЕФА Чемпионлар лигасиЛуис ЭнрикеЛига 1
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди27 октябр 08:04«ПСЖ» «Барселона»ни енгди, «Сити» АЕКни тор-мор этди, «Ливерпуль» эса камбэк қилди«ПСЖ» «Барселона»ни енгди, «Сити» АЕКни тор-мор этди, «Ливерпуль» эса камбэк қилди21 октябр 06:44Луис Энрикедан ҳайрат: Марокашлик латерал қандай қилиб ҳужумчи ролини бажармоқда?Луис Энрикедан ҳайрат: Марокашлик латерал қандай қилиб ҳужумчи ролини бажармоқда?31 октябр 10:47“ПСЖ” ўз майдонида “Ле Ман”ни ишончли ҳисобда мағлуб этди“ПСЖ” ўз майдонида “Ле Ман”ни ишончли ҳисобда мағлуб этди11 октябр 08:52Энрике «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?Энрике «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?15 октябр 11:49Луис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирдиЛуис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирди14 октябр 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози