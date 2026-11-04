«МЮ» 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантирди, Гасперини жисмоний ҳолат ва прессингни тан олди

·45·Спорт
«МЮ» 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантирди, Гасперини жисмоний ҳолат ва прессингни тан олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Рома» устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
  • Дастлаб римликлар Матиас Соуле ва Дониелл Маленнинг голлари эвазига 2:0 ҳисобида олдинда боришган бўлса-да, иккинчи бўлимда Бруну Фернандеш ва дубл қайд этган Матеус Куня ўйин тақдирини ўзгартирди.

Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида кечган марказий баҳслардан бирида «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Рома» устидан иродали ва драматик ғалабани қўлга киритди. Учрашув аввалида римликлар 2:0 ҳисобида олдинда бораётган бўлса-да, якунда манкунианликлар ҳисобни тенглаштирибгина қолмай, муҳим 3 очкони илиб кетишди.

Жан Пьеро Гасперини: «Иккинчи бўлимда кучимиз етмади»

«Рома» бош мураббийи Жан Пьеро Гасперини TuttoMercatoWeb нашрига берган интервьюсида ўйиндаги ўзгаришлар, шогирдларининг функционал ҳолати ҳамда рақибнинг фаол ҳаракатларига тўхталиб ўтди:

«Бу бошқача баҳс бўлди. Ўша ўйинда ҳаммаси стандарт вазиятлардан кейинги 7–8 дақиқа ичида ҳал бўлганди. Бугун эса пенальтидан кейин бундай ҳолат кузатилмади. Биз ўйинга керакли суръатни бера олмадик. Биринчи бўлимга нисбатан иккинчи бўлимда кучимиз етишмади. Рақибнинг биринчи голи пенальтидан, иккинчиси эса жароҳат билан боғлиқ вазиятдан кейин, ўйин мувозанатга келган паллада урилди. Ушбу баҳс бизга «Реал» билан ўйинга қараганда кўпроқ маълумот берди. Бундан келгусида албатта фойдаланишимиз керак.»

Италиялик мутахассис, шунингдек, иккинчи 45 дақиқаликда «МЮ»нинг кучайтирилган юқори босимига жамоаси тўғри жавоб қайтара олмаганини очиқ айтди:

«Рақибнинг йўқотадиган нарсаси қолмаганди ва улар юқори прессинг қўллади. Бу кутилган ҳолат эди. Биз бошқача ҳаракат қилишимиз, узун узатмалардан фойдаланишимиз керак эди. Аммо рақибнинг етакчи футболчиларини тўхтата олмадик. Балки кўпроқ яккакурашларга киришишимиз керак эди. Пенальтидан кейин, ҳисоб 2:2 бўлганида босим янада кучайди. Бу ғалабани сақлаб қолишимизга имкон бермади.»

«Манчестер Юнайтед» — «Рома» (3:2) учрашуви тафсилотлари

Кўрсаткичлар

«Манчестер Юнайтед»

«Рома»

Якуний ҳисоб

3

2

1-бўлим натижаси

0

2

Голлар муаллифлари

Бруну Фернандеш 58' (пен.),

Матеус Кунья 83', 86'

Матиас Соуле 11',

Дониелл Мален 17' (пен.)

Мусобақа босқичи

ЕЧЛ 2026/27 умумий босқичи, 4-тур

ЕЧЛ 2026/27 умумий босқичи, 4-тур

Жадвалдаги ўрни

17-ўрин (6 очко)

19-ўрин (4 очко)

Куньянинг бенефиси ва турнир жадвалидаги ҳолат

Иккинчи бўлимда ўйин тизгинини ўз қўлига олган инглизлар 58-дақиқада Бруну Фернандешнинг 11 метрлик жарима зарбасидан урган голи эвазига ҳисобни қисқартирди. Беллашув қаҳрамонига айланган бразилиялик ҳужумчи Матеус Кунья эса уч дақиқа ичида (83 ва 86-дақиқаларда) иккита тўп киритиб, «Олд Траффорд» стадионини ларзага келтирди.

Ушбу муҳим ғалабадан кейин «Манчестер Юнайтед» ЕЧЛ умумий жадвалида очколари сонини 6 тага етказиб, 17-поғонага кўтарилди. Аламли мағлубиятга учраган «Рома» эса 4 очко билан 19-ўринда қолмоқда.

Сизнингча, «Рома»нинг 2:0 ҳисобини бой беришига Гасперини тактикасининг пала-партишлиги сабаб бўлдими ёки «МЮ»нинг прессинги ва Куньянинг индивидуал маҳорати ҳал қилувчи рол ўйнадими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига ушбу драматик ўйин таҳлилини дарҳол улашинг!

Европа Чемпионлар лигасиМанчестер ЮнайтедРомаМатеус Кунья
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даҳшатли камбэк: “Манчестер Юнайтед” 0:2 ни 3:2 га айлантириб, “Рома”ни мағлуб этдиДаҳшатли камбэк: “Манчестер Юнайтед” 0:2 ни 3:2 га айлантириб, “Рома”ни мағлуб этдиБугун 07:10Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)25 июн 08:36Манчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқдаМанчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқда21 июл 02:31Саммервилл учун янги даъвогар: “Ал-Ҳилол” курашга кирдиСаммервилл учун янги даъвогар: “Ал-Ҳилол” курашга кирди15 июл 10:47Гасперини Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Аргентина учун сафарига қарши чиқдиГасперини Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Аргентина учун сафарига қарши чиқди5 октябр 19:113:1 дан 3:4 гача: Гасперини “Реал” билан ўйиндаги аламли мағлубият сабабларини айтди3:1 дан 3:4 гача: Гасперини “Реал” билан ўйиндаги аламли мағлубият сабабларини айтди15 октябр 09:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози