«МЮ» 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантирди, Гасперини жисмоний ҳолат ва прессингни тан олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Рома» устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
- Дастлаб римликлар Матиас Соуле ва Дониелл Маленнинг голлари эвазига 2:0 ҳисобида олдинда боришган бўлса-да, иккинчи бўлимда Бруну Фернандеш ва дубл қайд этган Матеус Куня ўйин тақдирини ўзгартирди.
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида кечган марказий баҳслардан бирида «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Рома» устидан иродали ва драматик ғалабани қўлга киритди. Учрашув аввалида римликлар 2:0 ҳисобида олдинда бораётган бўлса-да, якунда манкунианликлар ҳисобни тенглаштирибгина қолмай, муҳим 3 очкони илиб кетишди.
Жан Пьеро Гасперини: «Иккинчи бўлимда кучимиз етмади»
«Рома» бош мураббийи Жан Пьеро Гасперини TuttoMercatoWeb нашрига берган интервьюсида ўйиндаги ўзгаришлар, шогирдларининг функционал ҳолати ҳамда рақибнинг фаол ҳаракатларига тўхталиб ўтди:
«Бу бошқача баҳс бўлди. Ўша ўйинда ҳаммаси стандарт вазиятлардан кейинги 7–8 дақиқа ичида ҳал бўлганди. Бугун эса пенальтидан кейин бундай ҳолат кузатилмади. Биз ўйинга керакли суръатни бера олмадик. Биринчи бўлимга нисбатан иккинчи бўлимда кучимиз етишмади. Рақибнинг биринчи голи пенальтидан, иккинчиси эса жароҳат билан боғлиқ вазиятдан кейин, ўйин мувозанатга келган паллада урилди. Ушбу баҳс бизга «Реал» билан ўйинга қараганда кўпроқ маълумот берди. Бундан келгусида албатта фойдаланишимиз керак.»
Италиялик мутахассис, шунингдек, иккинчи 45 дақиқаликда «МЮ»нинг кучайтирилган юқори босимига жамоаси тўғри жавоб қайтара олмаганини очиқ айтди:
«Рақибнинг йўқотадиган нарсаси қолмаганди ва улар юқори прессинг қўллади. Бу кутилган ҳолат эди. Биз бошқача ҳаракат қилишимиз, узун узатмалардан фойдаланишимиз керак эди. Аммо рақибнинг етакчи футболчиларини тўхтата олмадик. Балки кўпроқ яккакурашларга киришишимиз керак эди. Пенальтидан кейин, ҳисоб 2:2 бўлганида босим янада кучайди. Бу ғалабани сақлаб қолишимизга имкон бермади.»
«Манчестер Юнайтед» — «Рома» (3:2) учрашуви тафсилотлари
Кўрсаткичлар
«Манчестер Юнайтед»
«Рома»
Якуний ҳисоб
3
2
1-бўлим натижаси
0
2
Голлар муаллифлари
Бруну Фернандеш 58' (пен.),
Матеус Кунья 83', 86'
Матиас Соуле 11',
Дониелл Мален 17' (пен.)
Мусобақа босқичи
ЕЧЛ 2026/27 умумий босқичи, 4-тур
ЕЧЛ 2026/27 умумий босқичи, 4-тур
Жадвалдаги ўрни
17-ўрин (6 очко)
19-ўрин (4 очко)
Куньянинг бенефиси ва турнир жадвалидаги ҳолат
Иккинчи бўлимда ўйин тизгинини ўз қўлига олган инглизлар 58-дақиқада Бруну Фернандешнинг 11 метрлик жарима зарбасидан урган голи эвазига ҳисобни қисқартирди. Беллашув қаҳрамонига айланган бразилиялик ҳужумчи Матеус Кунья эса уч дақиқа ичида (83 ва 86-дақиқаларда) иккита тўп киритиб, «Олд Траффорд» стадионини ларзага келтирди.
Ушбу муҳим ғалабадан кейин «Манчестер Юнайтед» ЕЧЛ умумий жадвалида очколари сонини 6 тага етказиб, 17-поғонага кўтарилди. Аламли мағлубиятга учраган «Рома» эса 4 очко билан 19-ўринда қолмоқда.
Сизнингча, «Рома»нинг 2:0 ҳисобини бой беришига Гасперини тактикасининг пала-партишлиги сабаб бўлдими ёки «МЮ»нинг прессинги ва Куньянинг индивидуал маҳорати ҳал қилувчи рол ўйнадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига ушбу драматик ўйин таҳлилини дарҳол улашинг!
Изоҳлар 0
…