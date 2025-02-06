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Топ-10 трансфер: Ҳусановнинг трансфери энг қимматларидан бири бўлди
TNT Sports интернет портали жаҳон футболида қишки трансферлар ойнасининг энг қиммат трансферлари рейтингини тузиб чиқди.
Кучли ўнликка киритилган трансфер орасида энг қиммати “Ан-Наср”нинг хариди бўлди. Криштиану Роналду ўйнаётган жамоа 77 миллион еврога истеъдодли ҳужумчи Жон Дуранни олиб келди.
Эътиборли жиҳати шундаки, январь ойида трансферларга энг кўп харажат (212 миллион евро) қилган клуб “Манчестер Сити” бўлди. Бу жамоанинг тўртта трансфери “топ-10”га киритилди.
2025 йилнинг энг қиммат трансферлар ўнлиги қуйидагича кўриниш олди:
Жон Дуран — “Ан-Наср”га ўтди, € 77 млн.
Умар Мармуш — “Манчестер Сити”га ўтди, € 75 млн.
Хвича Кварацхелия — ПСЖга ўтди, € 70 млн.
Нико Гонсалес — “Манчестер Сити”га ўтди, € 60 млн.
Хави Симонс — “РБ Лейпциг” ўтди, € 50 млн.
Галено — “Ал-Аҳли”га ўтди, € 50 млн.
Абдуқодир Ҳусанов — “Манчестер Сити”га ўтди, € 40 млн.
Виктор Рейс — “Манчестер Сити”га ўтди, € 37 млн.
Луис Энрике — “Зенит”га ўтди, € 33 млн.
Сантьяго Хименес — “Милан”га ўтди, € 32 млн. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
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