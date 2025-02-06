00:25 / 06.02.2025
93
Спорт

Топ-10 трансфер: Ҳусановнинг трансфери энг қимматларидан бири бўлди

Топ-10 трансфер: Ҳусановнинг трансфери энг қимматларидан бири бўлди
TNT Sports интернет портали жаҳон футболида қишки трансферлар ойнасининг энг қиммат трансферлари рейтингини тузиб чиқди.

Кучли ўнликка киритилган трансфер орасида энг қиммати “Ан-Наср”нинг хариди бўлди. Криштиану Роналду ўйнаётган жамоа 77 миллион еврога истеъдодли ҳужумчи Жон Дуранни олиб келди.

Эътиборли жиҳати шундаки, январь ойида трансферларга энг кўп харажат (212 миллион евро) қилган клуб “Манчестер Сити” бўлди. Бу жамоанинг тўртта трансфери “топ-10”га киритилди.

2025 йилнинг энг қиммат трансферлар ўнлиги қуйидагича кўриниш олди:

Жон Дуран — “Ан-Наср”га ўтди, € 77 млн.

Умар Мармуш — “Манчестер Сити”га ўтди, € 75 млн.

Хвича Кварацхелия — ПСЖга ўтди, € 70 млн.

Нико Гонсалес — “Манчестер Сити”га ўтди, € 60 млн.

Хави Симонс — “РБ Лейпциг” ўтди, € 50 млн.

Галено — “Ал-Аҳли”га ўтди, € 50 млн.

Абдуқодир Ҳусанов — “Манчестер Сити”га ўтди, € 40 млн.

Виктор Рейс — “Манчестер Сити”га ўтди, € 37 млн.

Луис Энрике — “Зенит”га ўтди, € 33 млн.

Сантьяго Хименес — “Милан”га ўтди, € 32 млн.

arenda kvartira tashkent
Шухрат Раззаков
«ЗАМИН.УЗ» муҳаррири
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Италия кубоги. "Милан" - "Рома": Элдор Шомуродов асосий таркибдами?
Италия кубоги. "Милан" - "Рома": Элдор Шомуродов асосий таркибдами?
Бугун, 00:17
Килиан Мбаппе “Реал Мадрид”нинг январь ойидаги энг яхши футболчиси деб топилди
Килиан Мбаппе “Реал Мадрид”нинг январь ойидаги энг яхши футболчиси деб топилди
Бугун, 00:09
Пеп Гвардиола қийин танлов қилиши керак
Пеп Гвардиола қийин танлов қилиши керак
Кеча, 23:57
Ўзбекистон аёллар терма жамоаси бош мураббийи ўз юртида 2024 йилнинг энг яхшиси бўлди
Ўзбекистон аёллар терма жамоаси бош мураббийи ўз юртида 2024 йилнинг энг яхшиси бўлди
Кеча, 21:04
Криштиану Роналду: "Менинг эртагим"
Криштиану Роналду: "Менинг эртагим"
Кеча, 20:22
Карло Анчелотти "Ман Сити" ва Абдуқодир Ҳусанов трансфери ҳақида гапирди
Карло Анчелотти "Ман Сити" ва Абдуқодир Ҳусанов трансфери ҳақида гапирди
Кеча, 17:52
Янгиликлар » Спорт

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари

Элдор Шомуродов Германияда ўйнайди! фото
Элдор Шомуродов Германияда ўйнайди!
29-01-2025, 18:25
Элдор Шомуродов "қўлдан кетди"... фото
Элдор Шомуродов "қўлдан кетди"...
4-02-2025, 08:14
Элдор Шомуродов бўйича “Рома”га босим бошланди... фото
Элдор Шомуродов бўйича “Рома”га босим бошланди...
1-02-2025, 09:59
Хосеп Гвардиола: Энди бу ўйинчини қўйиб юбормаймиз! фото
Хосеп Гвардиола: Энди бу ўйинчини қўйиб юбормаймиз!
3-02-2025, 14:04
Абдуқодир Ҳусановга Гвардиола ўрнига бошқа мураббий устозлик қилиши мумкин фото
Абдуқодир Ҳусановга Гвардиола ўрнига бошқа мураббий устозлик қилиши мумкин
1-02-2025, 22:45
Элдор Шомуродов масаласи ҳал бўлди! фото
Элдор Шомуродов масаласи ҳал бўлди!
1-02-2025, 16:26
Пеп Гвардиола йирик ҳисобдаги мағлубиятдан сўнг нималар деди? фото
Пеп Гвардиола йирик ҳисобдаги мағлубиятдан сўнг нималар деди?
3-02-2025, 01:30
Абдуқодир Ҳусановнинг устози катта ваъда бериб юборди... фото
Абдуқодир Ҳусановнинг устози катта ваъда бериб юборди...
28-01-2025, 08:04