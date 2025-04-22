Италияда чемпионлик тақдири “олтин ўйин”да ҳал бўлиши мумкин
Қисқача
33-турдан сўнг “Интер” ва “Наполи” бир хил очко тўплагани сабабли, Италия чемпионлиги “олтин учрашув”да ҳал бўлиши мумкин. Жорий мавсумда жамоалар икки марта тўқнаш келиб, ҳар иккала баҳсда ҳам 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган. Агар 38-тур якунида очколар тенг бўлиб қолса, чемпионлик учун Римдаги “Олимпико” стадионида қўшимча ўйин ўтказилади. Асосий вақт дуранг билан тугаса, ғолиб қўшимча вақциз пеналтилар сериясида аниқланади.
А Серияда жонли ва таъсирли кураш авжида. 33-турдан сўнг “Интер” ва “Наполи” жамоалари бир хил очко тўплаган, шундан келиб чиқиб, Италия чемпионлиги “олтин учрашув”да ҳал этилиши мумкин.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Нима учун “олтин ўйин” керак бўлиши мумкин?
Жорий мавсумда “Интер” ва “Наполи” икки марта ўзаро тўқнаш келган ва ҳар икки учрашув ҳам 1:1 ҳисобида дуранг билан якунланган.
Агар 38-тур якунланганда жамоалар очколари ҳамон тенг бўлиб қолса, итальян футбол қоидаларига мувофиқ, чемпионлик учун қўшимча “олтин учрашув” ўтказилади.
Қачон ва қаерда ўйин бўлиши мумкин?
Айни пайтда маълум бўлишича, бундай “олтин финал” Римдаги “Олимпико” стадионида бўлиб ўтади. Бу нейтрал майдон ҳисобланади.
Агар ўйиннинг асосий вақтида дуранг қайд этилса, қўшимча вақтсиз дарҳол пенальтилар серияси ўтказилади. Яъни чемпионлик масаласи 11 метрлик зарбалар орқали ҳал этилади.
Сиз нима деб ўйлайсиз — “Интер” ва “Наполи” қайси бири сўнгги турларда пешқадамликни ушлаб қолади? Йўқса, футбол тарихида кам учрайдиган “олтин финал”ни кўрамизми?
Нима учун “олтин ўйин” керак бўлиши мумкин?
Жорий мавсумда “Интер” ва “Наполи” икки марта ўзаро тўқнаш келган ва ҳар икки учрашув ҳам 1:1 ҳисобида дуранг билан якунланган.
Агар 38-тур якунланганда жамоалар очколари ҳамон тенг бўлиб қолса, итальян футбол қоидаларига мувофиқ, чемпионлик учун қўшимча “олтин учрашув” ўтказилади.
Қачон ва қаерда ўйин бўлиши мумкин?
Айни пайтда маълум бўлишича, бундай “олтин финал” Римдаги “Олимпико” стадионида бўлиб ўтади. Бу нейтрал майдон ҳисобланади.
Агар ўйиннинг асосий вақтида дуранг қайд этилса, қўшимча вақтсиз дарҳол пенальтилар серияси ўтказилади. Яъни чемпионлик масаласи 11 метрлик зарбалар орқали ҳал этилади.
Сиз нима деб ўйлайсиз — “Интер” ва “Наполи” қайси бири сўнгги турларда пешқадамликни ушлаб қолади? Йўқса, футбол тарихида кам учрайдиган “олтин финал”ни кўрамизми?
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…