"Реал Мадрид" — 2024 йилнинг энг яхши жамоаси деб эътироф этилди
Қисқача
Мадриднинг “Реал” клуби 2024 йил якунларига кўра “Лауренс” совринида “Йилнинг энг яхши жамоаси” деб эътироф этилди. 2024 йилда жамоа Испания чемпионати (Ла Лига), Испания Суперкубоги, УЕФА Чемпионлар Лигаси ва Қитъалараро кубокни қўлга киритди. Ушбу ютуқлар “Реал”нинг тўлиқ мавсум давомида юқори натижалар қайд этганини кўрсатди.
Жаҳон футболидаги энг нуфузли мукофотлардан бири саналадиган "Laurens" соврини 2024 йил якунларига кўра Мадриднинг “Реал” клубига насиб этди. Испания гранди "Йилнинг энг яхши жамоаси" деб эълон қилинди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2024 — “Реал” учун тўлиқ зафарлар йили бўлди
Бу қарор тасодиф эмас. “Қироллик клуби” ўтган йилда бир неча йирик совринларни ўз илкасига олди:
- Испания чемпионати (Ла Лига)
- Испания Суперкубоги
- УЕФА Чемпионлар Лигаси
- Қитъалараро кубок
Ушбу буюк натижалар билан “Реал” нафақат мухлислар қалбини забт этди, балки “Laurens” сингари глобал мукофот ташкилотларининг ҳам эътиборини тортди.
"Реал" — тўлиқ бир мавсум давомида доимий юксалиш намоён этган жамоа
"Laurens" мукофоти спорт оламидаги эътироф ва нуфуз рамзи бўлиб, унга лаёқатли деб топилиш жуда катта муваффақият ҳисобланади.
Сиз нима деб ўйлайсиз — “Реал” бу йил ҳам ушбу юксак юришни давом эттира оладими? Янги йилда қайси жамоа уларга ҳақиқий рақиб бўла олади?
2024 — “Реал” учун тўлиқ зафарлар йили бўлди
Бу қарор тасодиф эмас. “Қироллик клуби” ўтган йилда бир неча йирик совринларни ўз илкасига олди:
- Испания чемпионати (Ла Лига)
- Испания Суперкубоги
- УЕФА Чемпионлар Лигаси
- Қитъалараро кубок
Ушбу буюк натижалар билан “Реал” нафақат мухлислар қалбини забт этди, балки “Laurens” сингари глобал мукофот ташкилотларининг ҳам эътиборини тортди.
"Реал" — тўлиқ бир мавсум давомида доимий юксалиш намоён этган жамоа
"Laurens" мукофоти спорт оламидаги эътироф ва нуфуз рамзи бўлиб, унга лаёқатли деб топилиш жуда катта муваффақият ҳисобланади.
Сиз нима деб ўйлайсиз — “Реал” бу йил ҳам ушбу юксак юришни давом эттира оладими? Янги йилда қайси жамоа уларга ҳақиқий рақиб бўла олади?
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…