Жозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш берди
Мадриднинг Реал клуби бош мураббийи Жозе Моуринью Испания чемпионатининг иккинчи тури доирасида сафарда Эспанёлга қарши кечадиган баҳс олдидан ўтказилган матбуот анжуманида жамоанинг жорий ҳолати ва юлдуз футболчиларнинг тайёргарлигига оид муҳим фикрларни билдириб ўтди. Goal.com хабар қилишича, тажрибали мутахассис шогирдларини ортиқча ҳавозаликка берилмасликка чақириб, мавсумнинг дастлабки қийинчиликлари ҳақида огоҳлантирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, қироллик клуби учун бу Испания чемпионатининг 2026/2027-йилги мавсумидаги илк расмий сафар ўйини бўлади. Реал Мадриднинг Реал Соседадга қарши биринчи турдаги учрашуви 2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этган футболчиларга қўшимча дам олиш ҳамда тикланиш вақти бериш мақсадида истисно тариқасида қолдирилганди. Натижада жамоа мавсумга тайёргарлик жараёнида ҳар хил гуруҳларга бўлиниб қолган эди.
Моуриньюнинг тайёргарлик жараёни ҳақидаги хавотирлариМатбуот анжуманида мураббий жамоани бир хил жисмоний ҳолатга келтириш қийин кечганини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, айрим футболчилар 36 та машғулот ва 6 тадан ортиқ ўйин ўтказиб улгурган бўлса, бошқалари қисқа муддатли тайёргарлик ва кам сонли ўйинлар билан чекланган.
Шу боисдан ҳам Жозе Моуринью футболчилардан сабр ва максимал масъулият талаб этилишини, қийинчиликлар вақтинчалик характерга эга эканини тушунтирди. "Гапириш осон, лекин ҳаракат қилиш қийинроқ", дея Реал Мадрид юлдузларига ўзига хос қаттиқ хабар йўллади мураббий.
Рақибнинг имкониятлари ва жамоа кайфиятиЭртанги рақиб – Эспанёл жамоаси мавсум бошини ажойиб тарзда бошлаган. Каталонияликлар ўз уйида Левантега қарши кечган баҳсда учта гол уриб, ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган ҳолда йирик ғалаба қозонишди ва дастлабки уч очкони қўлга киритишди. Ўз мухлислари кўз ўнгида ўйнайдиган мезбонлар юқори кайфиятда майдонга тушади.
Моуринью рақибнинг имкониятларини юқори баҳолаб, шундай деди: "Улар яхши жамоа. Бир мураббий қўл остида узоқ вақтдан бери ўйнаб келаётган жамоалар мукаммал тайёргарликка, ўзига хос динамикага эга. Эспанёл яхши ўйнайди ва уларда катта амбиция бор. Биз уларга қарши баҳсга тайёрмиз".
Мутахассис мавсум бошидаги ҳолати ҳақида гапирар экан, ўзини хотиржам ҳис қилаётганини ва яна бир қизиқарли чемпионат синовига тайёрлигини қўшимча қилди. Реал Мадрид юлдузлари – Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Жуд Беллингем ҳамда бошқа етакчилар учун бу мавсум чинакам характер синови бўлиши кутилмоқда.
…