Жозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш берди

·4·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш берди

Мадриднинг Реал клуби бош мураббийи Жозе Моуринью Испания чемпионатининг иккинчи тури доирасида сафарда Эспанёлга қарши кечадиган баҳс олдидан ўтказилган матбуот анжуманида жамоанинг жорий ҳолати ва юлдуз футболчиларнинг тайёргарлигига оид муҳим фикрларни билдириб ўтди. Goal.com хабар қилишича, тажрибали мутахассис шогирдларини ортиқча ҳавозаликка берилмасликка чақириб, мавсумнинг дастлабки қийинчиликлари ҳақида огоҳлантирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, қироллик клуби учун бу Испания чемпионатининг 2026/2027-йилги мавсумидаги илк расмий сафар ўйини бўлади. Реал Мадриднинг Реал Соседадга қарши биринчи турдаги учрашуви 2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этган футболчиларга қўшимча дам олиш ҳамда тикланиш вақти бериш мақсадида истисно тариқасида қолдирилганди. Натижада жамоа мавсумга тайёргарлик жараёнида ҳар хил гуруҳларга бўлиниб қолган эди.

Моуриньюнинг тайёргарлик жараёни ҳақидаги хавотирлари

Матбуот анжуманида мураббий жамоани бир хил жисмоний ҳолатга келтириш қийин кечганини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, айрим футболчилар 36 та машғулот ва 6 тадан ортиқ ўйин ўтказиб улгурган бўлса, бошқалари қисқа муддатли тайёргарлик ва кам сонли ўйинлар билан чекланган.

Шу боисдан ҳам Жозе Моуринью футболчилардан сабр ва максимал масъулият талаб этилишини, қийинчиликлар вақтинчалик характерга эга эканини тушунтирди. "Гапириш осон, лекин ҳаракат қилиш қийинроқ", дея Реал Мадрид юлдузларига ўзига хос қаттиқ хабар йўллади мураббий.

Рақибнинг имкониятлари ва жамоа кайфияти

Эртанги рақиб – Эспанёл жамоаси мавсум бошини ажойиб тарзда бошлаган. Каталонияликлар ўз уйида Левантега қарши кечган баҳсда учта гол уриб, ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган ҳолда йирик ғалаба қозонишди ва дастлабки уч очкони қўлга киритишди. Ўз мухлислари кўз ўнгида ўйнайдиган мезбонлар юқори кайфиятда майдонга тушади.

Моуринью рақибнинг имкониятларини юқори баҳолаб, шундай деди: "Улар яхши жамоа. Бир мураббий қўл остида узоқ вақтдан бери ўйнаб келаётган жамоалар мукаммал тайёргарликка, ўзига хос динамикага эга. Эспанёл яхши ўйнайди ва уларда катта амбиция бор. Биз уларга қарши баҳсга тайёрмиз".

Мутахассис мавсум бошидаги ҳолати ҳақида гапирар экан, ўзини хотиржам ҳис қилаётганини ва яна бир қизиқарли чемпионат синовига тайёрлигини қўшимча қилди. Реал Мадрид юлдузлари – Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Жуд Беллингем ҳамда бошқа етакчилар учун бу мавсум чинакам характер синови бўлиши кутилмоқда.

Жозе МоуриньюРеал МадридЭспанёлИспания чемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маттиа Периннинг Палермо жамоасига ўтишидаги тўсиқлар бартараф этилдиМаттиа Периннинг Палермо жамоасига ўтишидаги тўсиқлар бартараф этилдиБугун, 15:15Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиТоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 14:58Жозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиЖозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиБугун, 14:53Мартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳоладиМартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳоладиБугун, 14:37Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаБугун, 14:17Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаАстон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаБугун, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)