Элит ОЧЛ. "Ал Насср" – "Кавасаки Фронтале" 2:3. Роналду мусобақани тарк этди (видео)
Элит ОЧЛнинг ярим финалидан ўрин олган навбатдаги баҳс якунига етди ва иккинчи финалчи номи аниқланди. Ушбу ярим финалдан ўрин олган баҳсда "Ал Насср" "Кавасаки"га ютқазди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Элит ОЧЛ, ярим финал
"Ал Насср" – "Кавасаки Фронтале" 2:3
Голлар: Садио Мане 28, Айман Яхё 87 – Татсуё Ито 10, Юто Озеки 41, Акихиро Иэнага 76
Ал Насср: 24.Бенто Крепски 2.Ал Ғаннам 3.Муҳаммад Симакан 7.Криштиану Роналду 9.Жон Дюран 10.Садио Мане 11. Марсело Брозович 12.Наваф Бувашл 19.Али Ал Ҳассан 25.Отавио 78.Али Лажами.
Захира: 4.Ал Фатил 8.Ал Сулайҳим 16.Муҳаммад Марран 17.Ал Ҳайбари 20.Ангело Дамацено 22.Аҳмад Алриҳли 23.Айман Яхё 27.Эмирик Ляпорт 29.Абдулраҳмон Ғариб 36.Раҳид Нажжар 80.Уэсли Тейшейра 83.Абдуллоҳ Алнажди.
Кавасаки: 98.Такажи Ямагучи 2.Кота Такаи 8.Кенто Тачибанада 13.Сота Миура 16.Юто Озеки 23.Марчиньо 31.Ван Вермескеркен 32.Сома Канда 35.Юичи Мараяма 37.Татсуё Ито 77.Юки Ямамото.
Захира:1.Жунг Сунг Рёнг 5.Асаҳи Сасаки 9.Эрисон 14.Вакизака 15.Шуто Танабе 19.Со Кавахара 20.Шин Ямада 21.Шунсуке Андо 28.Патрик Верҳон 30.Юсуке Сегава 41.Ахиро Энага 44.Цезар Вильярреал.
Элит ОЧЛ, ярим финал
"Ал Насср" – "Кавасаки Фронтале" 2:3
Голлар: Садио Мане 28, Айман Яхё 87 – Татсуё Ито 10, Юто Озеки 41, Акихиро Иэнага 76
Ал Насср: 24.Бенто Крепски 2.Ал Ғаннам 3.Муҳаммад Симакан 7.Криштиану Роналду 9.Жон Дюран 10.Садио Мане 11. Марсело Брозович 12.Наваф Бувашл 19.Али Ал Ҳассан 25.Отавио 78.Али Лажами.
Захира: 4.Ал Фатил 8.Ал Сулайҳим 16.Муҳаммад Марран 17.Ал Ҳайбари 20.Ангело Дамацено 22.Аҳмад Алриҳли 23.Айман Яхё 27.Эмирик Ляпорт 29.Абдулраҳмон Ғариб 36.Раҳид Нажжар 80.Уэсли Тейшейра 83.Абдуллоҳ Алнажди.
Кавасаки: 98.Такажи Ямагучи 2.Кота Такаи 8.Кенто Тачибанада 13.Сота Миура 16.Юто Озеки 23.Марчиньо 31.Ван Вермескеркен 32.Сома Канда 35.Юичи Мараяма 37.Татсуё Ито 77.Юки Ямамото.
Захира:1.Жунг Сунг Рёнг 5.Асаҳи Сасаки 9.Эрисон 14.Вакизака 15.Шуто Танабе 19.Со Кавахара 20.Шин Ямада 21.Шунсуке Андо 28.Патрик Верҳон 30.Юсуке Сегава 41.Ахиро Энага 44.Цезар Вильярреал.
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