Вадим Абрамов "Шўртан" мағлуб этилган ўйин ҳақида нималар деди?
"Динамо" бош мураббийи Вадим Абрамов Суперлига 8-тур доирасидаги "Шўртан" (3:1)га қарши ўйиндан сўнг матбуот анжуманида иштирок этди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўйин ҳақида
— Яхши ўйин ва яхши об-ҳаво, мухлислар баҳсдан қониқишди деб ўйлайман. Улар тўртта гол кўришди, бу эса футболни чиройли қилади. Биринчи бўлим бироз қийинроқ бўлди, аммо голимизни уриб олгач, рақиб очилди ва вазиятларимиздан фойдаландик. Йигитларга миннатдорчилик билдираман.
— Ҳожимирзаев ва Станоевич эрта алмаштирилди, уларда соғлик билан ҳаммаси жойидами?
— Бу тақвим билан боғлиқ. Барчаси тиғиз. Кейинги ўйинимиз 9 майда. Ўзгаришлар шу билан боғлиқ.
— 8 йил ўтиб Ғузорга Суперлига қайтди. Бу ҳақда нима дея оласиз?
— Ажойиб стадион ва майдон. Бу ерда менга доим ёққан. Олдинда "Шўртан"га омад тилайман.
— "Динамо" "Пахтакор"га қарши ўйинда тўпни рақибга бериб, уларнинг қўлидан нима келишини кутганди. Бугунги ҳам ўйин шундай кечдими?
— "Шўртан" жанговар жамоа. Уларни ўргангандик ва қандай ўйнашини кутгандик.
— Бугун омадли ўзгаришлар бўлди. Хислат Халилов ва Ойбек Ўрмонжонов гол уришди. Уларнинг ўйини ҳақида нима дея оласиз?
— Бу "Динамо"нинг келажаги бўлган ёш ўйинчилар. Уларга ишонч билдирамиз ва улар асосий таркиб ўйинчилари.
— "Динамо" уч ўйиндан бери сафарда. "Динамо" поезд ва автобусда ҳаракатланади. Бу қанчалик қийинчилик туғдиради?
— Жисмоний ҳолатни қўллаб-қувватлаш учун тўғри тикланиш жараёнини ўташ керак. Ҳа, бунга қадар Самарқандда атиги иккита ўйин ўтказдик.
— "Динамо" етакчилар қаторида. Аммо, тўплар нисбатига қарасак 7:2ни кўришимиз мумкин. Етакчиларда 15тадан гол урилган.
— Бу футбол. Бизни ҳам ўрганишади. Футболда жамоани ҳимояланишдан кўра ҳужум қилишга ўргатиш қийин. Бугун учта гол урдик, бу билан тўхтаб қолмоқчи эмасмиз. Бизда вазиятлар бор, аммо улардан фойдаланишда оқсаймиз.
— Ҳожимирзаев ўтган йили 12-13та гол урганди. Жорий мавсумда эса иккита гол, аммо 1:0 ҳисобида тугаган ўйинларда тўп киритди. Шунингдек, ҳал қилувчи иккита ассистни амалга оширди. Унинг жорий мавсумдаги самарадорлиги ҳақида нима дея оласиз?
— Ҳаммаси яхши. Ҳужумчи бошқача боғлиқ ўйинчи, унга ҳам узатмалар бериш керак. Менимча, у янада яхшиланиб боради. Шунингдек, у ҳозирги тўпларга олдинги мавсумдаги тўпларга тепгандек тепмоқда, улар бироз бошқача, машғулотларда ҳам буни кўрмоқдаман. У эса ҳудди олдинги тўпга тепгани каби зарба бермоқда.
Манба: championat.asia
Ўйин ҳақида
— Яхши ўйин ва яхши об-ҳаво, мухлислар баҳсдан қониқишди деб ўйлайман. Улар тўртта гол кўришди, бу эса футболни чиройли қилади. Биринчи бўлим бироз қийинроқ бўлди, аммо голимизни уриб олгач, рақиб очилди ва вазиятларимиздан фойдаландик. Йигитларга миннатдорчилик билдираман.
— Ҳожимирзаев ва Станоевич эрта алмаштирилди, уларда соғлик билан ҳаммаси жойидами?
— Бу тақвим билан боғлиқ. Барчаси тиғиз. Кейинги ўйинимиз 9 майда. Ўзгаришлар шу билан боғлиқ.
— 8 йил ўтиб Ғузорга Суперлига қайтди. Бу ҳақда нима дея оласиз?
— Ажойиб стадион ва майдон. Бу ерда менга доим ёққан. Олдинда "Шўртан"га омад тилайман.
— "Динамо" "Пахтакор"га қарши ўйинда тўпни рақибга бериб, уларнинг қўлидан нима келишини кутганди. Бугунги ҳам ўйин шундай кечдими?
— "Шўртан" жанговар жамоа. Уларни ўргангандик ва қандай ўйнашини кутгандик.
— Бугун омадли ўзгаришлар бўлди. Хислат Халилов ва Ойбек Ўрмонжонов гол уришди. Уларнинг ўйини ҳақида нима дея оласиз?
— Бу "Динамо"нинг келажаги бўлган ёш ўйинчилар. Уларга ишонч билдирамиз ва улар асосий таркиб ўйинчилари.
— "Динамо" уч ўйиндан бери сафарда. "Динамо" поезд ва автобусда ҳаракатланади. Бу қанчалик қийинчилик туғдиради?
— Жисмоний ҳолатни қўллаб-қувватлаш учун тўғри тикланиш жараёнини ўташ керак. Ҳа, бунга қадар Самарқандда атиги иккита ўйин ўтказдик.
— "Динамо" етакчилар қаторида. Аммо, тўплар нисбатига қарасак 7:2ни кўришимиз мумкин. Етакчиларда 15тадан гол урилган.
— Бу футбол. Бизни ҳам ўрганишади. Футболда жамоани ҳимояланишдан кўра ҳужум қилишга ўргатиш қийин. Бугун учта гол урдик, бу билан тўхтаб қолмоқчи эмасмиз. Бизда вазиятлар бор, аммо улардан фойдаланишда оқсаймиз.
— Ҳожимирзаев ўтган йили 12-13та гол урганди. Жорий мавсумда эса иккита гол, аммо 1:0 ҳисобида тугаган ўйинларда тўп киритди. Шунингдек, ҳал қилувчи иккита ассистни амалга оширди. Унинг жорий мавсумдаги самарадорлиги ҳақида нима дея оласиз?
— Ҳаммаси яхши. Ҳужумчи бошқача боғлиқ ўйинчи, унга ҳам узатмалар бериш керак. Менимча, у янада яхшиланиб боради. Шунингдек, у ҳозирги тўпларга олдинги мавсумдаги тўпларга тепгандек тепмоқда, улар бироз бошқача, машғулотларда ҳам буни кўрмоқдаман. У эса ҳудди олдинги тўпга тепгани каби зарба бермоқда.
Манба: championat.asia
…