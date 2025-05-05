Вадим Абрамов "Шўртан" мағлуб этилган ўйин ҳақида нималар деди?

·312·Спорт
Вадим Абрамов "Шўртан" мағлуб этилган ўйин ҳақида нималар деди?
"Динамо" бош мураббийи Вадим Абрамов Суперлига 8-тур доирасидаги "Шўртан" (3:1)га қарши ўйиндан сўнг матбуот анжуманида иштирок этди.

Ўйин ҳақида
— Яхши ўйин ва яхши об-ҳаво, мухлислар баҳсдан қониқишди деб ўйлайман. Улар тўртта гол кўришди, бу эса футболни чиройли қилади. Биринчи бўлим бироз қийинроқ бўлди, аммо голимизни уриб олгач, рақиб очилди ва вазиятларимиздан фойдаландик. Йигитларга миннатдорчилик билдираман.

— Ҳожимирзаев ва Станоевич эрта алмаштирилди, уларда соғлик билан ҳаммаси жойидами?
— Бу тақвим билан боғлиқ. Барчаси тиғиз. Кейинги ўйинимиз 9 майда. Ўзгаришлар шу билан боғлиқ.

— 8 йил ўтиб Ғузорга Суперлига қайтди. Бу ҳақда нима дея оласиз?
— Ажойиб стадион ва майдон. Бу ерда менга доим ёққан. Олдинда "Шўртан"га омад тилайман.

— "Динамо" "Пахтакор"га қарши ўйинда тўпни рақибга бериб, уларнинг қўлидан нима келишини кутганди. Бугунги ҳам ўйин шундай кечдими?
— "Шўртан" жанговар жамоа. Уларни ўргангандик ва қандай ўйнашини кутгандик.

— Бугун омадли ўзгаришлар бўлди. Хислат Халилов ва Ойбек Ўрмонжонов гол уришди. Уларнинг ўйини ҳақида нима дея оласиз?
— Бу "Динамо"нинг келажаги бўлган ёш ўйинчилар. Уларга ишонч билдирамиз ва улар асосий таркиб ўйинчилари.

— "Динамо" уч ўйиндан бери сафарда. "Динамо" поезд ва автобусда ҳаракатланади. Бу қанчалик қийинчилик туғдиради?
— Жисмоний ҳолатни қўллаб-қувватлаш учун тўғри тикланиш жараёнини ўташ керак. Ҳа, бунга қадар Самарқандда атиги иккита ўйин ўтказдик.

— "Динамо" етакчилар қаторида. Аммо, тўплар нисбатига қарасак 7:2ни кўришимиз мумкин. Етакчиларда 15тадан гол урилган.
— Бу футбол. Бизни ҳам ўрганишади. Футболда жамоани ҳимояланишдан кўра ҳужум қилишга ўргатиш қийин. Бугун учта гол урдик, бу билан тўхтаб қолмоқчи эмасмиз. Бизда вазиятлар бор, аммо улардан фойдаланишда оқсаймиз.

— Ҳожимирзаев ўтган йили 12-13та гол урганди. Жорий мавсумда эса иккита гол, аммо 1:0 ҳисобида тугаган ўйинларда тўп киритди. Шунингдек, ҳал қилувчи иккита ассистни амалга оширди. Унинг жорий мавсумдаги самарадорлиги ҳақида нима дея оласиз?
— Ҳаммаси яхши. Ҳужумчи бошқача боғлиқ ўйинчи, унга ҳам узатмалар бериш керак. Менимча, у янада яхшиланиб боради. Шунингдек, у ҳозирги тўпларга олдинги мавсумдаги тўпларга тепгандек тепмоқда, улар бироз бошқача, машғулотларда ҳам буни кўрмоқдаман. У эса ҳудди олдинги тўпга тепгани каби зарба бермоқда.

Манба: championat.asia
Вадим АбрамовДинамо бош мураббийиШўртан ўйини
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиБугун, 12:37Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиАльваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиБугун, 12:14Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Бугун, 12:02Расман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиРасман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиБугун, 11:59UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?Бугун, 11:56Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Бугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди