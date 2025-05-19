А Серия: Рома Милан устидан йирик ғалабага эришди
А Сериянинг 37-туридан ўрин олган учрашувда Рома ўз майдонида Миланни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўйинда Жанлука Манчини 3-дақиқада ҳисобни очди, Леандро Паредес 58-дақиқада пенальтидан гол урди, ва Брайан Кристанте 87-дақиқада учинчи голни киритди. Миланнинг ягона голига 39-дақиқада Жоан Феликс муаллифлик қилди. Милан футболчиси Сантьяго Хименес 21-дақиқада қизил карточка олди.
Статистика:
• Рома — 15 зарба, 6 дарвозага, тўпни эгаллаш — 54%
• Милан — 12 зарба, 3 дарвозага, тўпни эгаллаш — 46%
• Романинг пас аниқлиги — 91%, Миланники — 92%
• Милан 1 қизил, 2 сариқ карточка олди; Рома — 3 сариқ
Турнир жадвалида Рома 66 очко билан 5-ўринга кўтарилди. Милан эса 60 очко билан 9-ўринда қолмоқда.
Ўйинда Жанлука Манчини 3-дақиқада ҳисобни очди, Леандро Паредес 58-дақиқада пенальтидан гол урди, ва Брайан Кристанте 87-дақиқада учинчи голни киритди. Миланнинг ягона голига 39-дақиқада Жоан Феликс муаллифлик қилди. Милан футболчиси Сантьяго Хименес 21-дақиқада қизил карточка олди.
Статистика:
• Рома — 15 зарба, 6 дарвозага, тўпни эгаллаш — 54%
• Милан — 12 зарба, 3 дарвозага, тўпни эгаллаш — 46%
• Романинг пас аниқлиги — 91%, Миланники — 92%
• Милан 1 қизил, 2 сариқ карточка олди; Рома — 3 сариқ
Турнир жадвалида Рома 66 очко билан 5-ўринга кўтарилди. Милан эса 60 очко билан 9-ўринда қолмоқда.
…