Гвардиола ёзда Вирц ва Рейндерс учун ҳужумга ўтади
“Манчестер Сити” жорий мавсумни совринсиз якунлаши катта эҳтимолга айланар экан, клуб раҳбарияти бу ҳолатни қоплаш мақсадида ёзги трансфер ойнасида жиддий ҳаракатга киришади. Буюк Британиянинг Mirror нашри тарқатган маълумотларга кўра, Хосеп Гвардиола ўзининг янги режаларига мувофиқ таркибга юқори савияли икки футболчини олиб келишга қарор қилган.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Мутахассиснинг диққат марказида бўлган икки ном — “Байер”нинг ёрқин юлдузи Флориан Вирц ва “Милан”нинг универсал ярим ҳимоячиси Тежани Рейндерс. Манчестерликлар ушбу дуэтни клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати бошланиши кутилаётган 15 июнгача таркибга қўшишни мақсад қилган.
Маълумотларга кўра, “Сити” Вирц учун 119 миллион евро сарфлашга тайёр. Шунингдек, Леверкузен клубини қизиқтираётган Жеймс МакЭйтини битимга қўшиш варианти ҳам кўриб чиқилмоқда.
Тежани Рейндерс учун эса “Милан” 66 миллион евро талаб қилмоқда ва инглизлар буни ҳам тўлашга тайёр эканликларини билдиришган.
Футбол мутахассислари бу икки футболчи учун фақат “Сити” эмас, балки бошқа топ клублар ҳам даъвогар эканини, шу боис музокаралар осон кечмаслигини айтишмоқда.
Zamin.uz таҳририяти бу трансферлар атрофидаги сўнгги ривожларни кузатиб боради. Сиз Гвардиоланинг ушбу икки мақсадини жамоани янада кучайтириш йўлида қанчалик тўғри қарор деб баҳолайсиз?
Мутахассиснинг диққат марказида бўлган икки ном — “Байер”нинг ёрқин юлдузи Флориан Вирц ва “Милан”нинг универсал ярим ҳимоячиси Тежани Рейндерс. Манчестерликлар ушбу дуэтни клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати бошланиши кутилаётган 15 июнгача таркибга қўшишни мақсад қилган.
Маълумотларга кўра, “Сити” Вирц учун 119 миллион евро сарфлашга тайёр. Шунингдек, Леверкузен клубини қизиқтираётган Жеймс МакЭйтини битимга қўшиш варианти ҳам кўриб чиқилмоқда.
Тежани Рейндерс учун эса “Милан” 66 миллион евро талаб қилмоқда ва инглизлар буни ҳам тўлашга тайёр эканликларини билдиришган.
Футбол мутахассислари бу икки футболчи учун фақат “Сити” эмас, балки бошқа топ клублар ҳам даъвогар эканини, шу боис музокаралар осон кечмаслигини айтишмоқда.
Zamin.uz таҳририяти бу трансферлар атрофидаги сўнгги ривожларни кузатиб боради. Сиз Гвардиоланинг ушбу икки мақсадини жамоани янада кучайтириш йўлида қанчалик тўғри қарор деб баҳолайсиз?
…