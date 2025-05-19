Гвардиола ёзда Вирц ва Рейндерс учун ҳужумга ўтади

·491·Спорт
Гвардиола ёзда Вирц ва Рейндерс учун ҳужумга ўтади
Манчестер Сити” жорий мавсумни совринсиз якунлаши катта эҳтимолга айланар экан, клуб раҳбарияти бу ҳолатни қоплаш мақсадида ёзги трансфер ойнасида жиддий ҳаракатга киришади. Буюк Британиянинг Mirror нашри тарқатган маълумотларга кўра, Хосеп Гвардиола ўзининг янги режаларига мувофиқ таркибга юқори савияли икки футболчини олиб келишга қарор қилган.

Мутахассиснинг диққат марказида бўлган икки ном — “Байер”нинг ёрқин юлдузи Флориан Вирц ва “Милан”нинг универсал ярим ҳимоячиси Тежани Рейндерс. Манчестерликлар ушбу дуэтни клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати бошланиши кутилаётган 15 июнгача таркибга қўшишни мақсад қилган.

Маълумотларга кўра, “Сити” Вирц учун 119 миллион евро сарфлашга тайёр. Шунингдек, Леверкузен клубини қизиқтираётган Жеймс МакЭйтини битимга қўшиш варианти ҳам кўриб чиқилмоқда.

Тежани Рейндерс учун эса “Милан” 66 миллион евро талаб қилмоқда ва инглизлар буни ҳам тўлашга тайёр эканликларини билдиришган.

Футбол мутахассислари бу икки футболчи учун фақат “Сити” эмас, балки бошқа топ клублар ҳам даъвогар эканини, шу боис музокаралар осон кечмаслигини айтишмоқда.

Zamin.uz таҳририяти бу трансферлар атрофидаги сўнгги ривожларни кузатиб боради. Сиз Гвардиоланинг ушбу икки мақсадини жамоани янада кучайтириш йўлида қанчалик тўғри қарор деб баҳолайсиз?
Манчестер СитиХосеп ГвардиолаФлориан ВирцТежани РейндерсЁзги ТрансферБуюк БританияЖаҳон ЧемпионатиФутбол ТрансферлариКлуб Раҳбарияти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиДжибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиБугун, 20:57Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиБугун, 20:39Бавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБугун, 20:35Машарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиМашарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиБугун, 19:49Қозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиҚозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиБугун, 19:39Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиЖозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 19:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...