Арсенал чемпионлик парадида 75 киши қутқарилди ва 16 киши ҳибсга олинди
Арсенал жамоасининг 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигасида ғолиб чиққани муносабати билан ўтказилган тантанали парад кўнгилсиз ҳодисалар билан ёдда қолди. Шимолий Лондонда минглаб мухлислар ўз қаҳрамонларини қутлаш учун кўчаларга чиқишди, бироқ байрамона муҳит фавқулодда вазиятлар хизмати учун оғир иш кунига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лондон ўт ўчириш бригадаси (ЛФБ) берган маълумотга кўра, байрам давомида хавфли баландликларга чиқиб олган тахминан 75 киши махсус қутқарув операциялари орқали пастга туширилган. Микел Артета ва унинг шогирдлари ўтирган очиқ автобусни кўриш мақсадида ишқибозлар дарахтлар, бинолар томи ва светофор устунларига чиқиб олишган, бу эса жиддий хавфсизлик чораларини талаб қилди.
Байрам тадбирлари давомида пиротехника воситаларидан фойдаланиш оқибатида маҳаллий меҳмонхоналардан бирида ёнғин келиб чиқди. Адашган сигнал ракетаси бино ташқарисига зарар етказган, бироқ ўт ўчирувчиларнинг тезкор ҳаракати туфайли катта талафотларнинг олди олинди. Шунингдек, ҳудуддаги бир нечта биноларда пиротехника тутуни сабабли ёнғин сигнализациялари ишга тушиб кетган.
Метрополитен полицияси Эмиратес Стадиум атрофидаги тартибни сақлаш учун 500 дан ортиқ ходимни сафарбар қилди. Якшанба оқшомига қадар жами 16 киши ҳибсга олинган. Улар маст ҳолатда тартиббузарлик қилиш, гиёҳванд моддалар сақлаш, жинсий тажовуз ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларига ҳужум қилиш каби жиноятларда айбланмоқда.
Шунга қарамай, расмийлар ушбу воқеани клуб мухлислари учун тарихий лаҳза эканини эътироф этишди. Гарчи кўчалар чиқиндилар ва ағдарилган электрон велосипедлар билан тўлиб кетган бўлса-да, кўпчилик мухлислар ўз жамоасининг муваффақиятини хавфсиз тарзда нишонлашга ҳаракат қилишган.
…