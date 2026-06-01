Арсенал чемпионлик парадида 75 киши қутқарилди ва 16 киши ҳибсга олинди

·67·Спорт
Арсенал чемпионлик парадида 75 киши қутқарилди ва 16 киши ҳибсга олинди

Арсенал жамоасининг 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигасида ғолиб чиққани муносабати билан ўтказилган тантанали парад кўнгилсиз ҳодисалар билан ёдда қолди. Шимолий Лондонда минглаб мухлислар ўз қаҳрамонларини қутлаш учун кўчаларга чиқишди, бироқ байрамона муҳит фавқулодда вазиятлар хизмати учун оғир иш кунига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лондон ўт ўчириш бригадаси (ЛФБ) берган маълумотга кўра, байрам давомида хавфли баландликларга чиқиб олган тахминан 75 киши махсус қутқарув операциялари орқали пастга туширилган. Микел Артета ва унинг шогирдлари ўтирган очиқ автобусни кўриш мақсадида ишқибозлар дарахтлар, бинолар томи ва светофор устунларига чиқиб олишган, бу эса жиддий хавфсизлик чораларини талаб қилди.

Байрам тадбирлари давомида пиротехника воситаларидан фойдаланиш оқибатида маҳаллий меҳмонхоналардан бирида ёнғин келиб чиқди. Адашган сигнал ракетаси бино ташқарисига зарар етказган, бироқ ўт ўчирувчиларнинг тезкор ҳаракати туфайли катта талафотларнинг олди олинди. Шунингдек, ҳудуддаги бир нечта биноларда пиротехника тутуни сабабли ёнғин сигнализациялари ишга тушиб кетган.

Метрополитен полицияси Эмиратес Стадиум атрофидаги тартибни сақлаш учун 500 дан ортиқ ходимни сафарбар қилди. Якшанба оқшомига қадар жами 16 киши ҳибсга олинган. Улар маст ҳолатда тартиббузарлик қилиш, гиёҳванд моддалар сақлаш, жинсий тажовуз ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларига ҳужум қилиш каби жиноятларда айбланмоқда.

Шунга қарамай, расмийлар ушбу воқеани клуб мухлислари учун тарихий лаҳза эканини эътироф этишди. Гарчи кўчалар чиқиндилар ва ағдарилган электрон велосипедлар билан тўлиб кетган бўлса-да, кўпчилик мухлислар ўз жамоасининг муваффақиятини хавфсиз тарзда нишонлашга ҳаракат қилишган.

АрсеналАнглия Премер-лигасиМикел АртетаЛондонФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди