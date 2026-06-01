Микел Артета Арсенал билан янги шартнома имзолашга яқин

·45·Спорт
Микел Артета Арсенал билан янги шартнома имзолашга яқин

Микел Артета Англия Премер-лигасидаги ғалабадан сўнг Арсенал билан узоқ муддатли келажагини боғлашга тайёр. Шимолий Лондон клуби Чемпионлар лигаси финалида Пари Сен-Жермен жамоасига пеналтилар сериясида мағлуб бўлганига қарамай, раҳбарият испаниялик мутахассис билан ҳамкорликни давом эттиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал раҳбарияти Артетани 2004-йилдан буён кутилган илк чемпионликни тақдим этгани учун муносиб тақдирламоқчи. Эмиратес Стадиум мутасаддилари мураббийни ўз лойиҳаларининг асоси деб ҳисоблашади ва ёзги танаффус олдидан унинг келажаги борасидаги ҳар қандай ноаниқликка чек қўйишни исташмоқда.

Машҳур журналист Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, томонлар ўртасида музокаралар аллақачон бошланган. Клуб спорт директори Андреа Берта ва эгалари билан юқори даражадаги учрашувлар режалаштирилган. Мақсад — янги мавсум олдидан барча ҳужжатларни расмийлаштириб, бор эътиборни 300 миллион фунт стерлинггача сарфланиши кутилаётган трансфер кампаниясига қаратишдир.

Гарчи ўтмишда Реал Мадрид каби гранд жамоалар томонидан қизиқишлар бўлган бўлса-да, Микел Артета ўзи қурган лойиҳани тарк этиш ниятида эмас. У клуб раҳбарияти билан ўрнатилган яқин муносабатлардан ва ўзига кўрсатилаётган ишончдан тўлиқ мамнун эканини билдирган.

АрсеналМикел АртетаАнглия Премер-лигасиТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди