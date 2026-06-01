Микел Артета Арсенал билан янги шартнома имзолашга яқин
Микел Артета Англия Премер-лигасидаги ғалабадан сўнг Арсенал билан узоқ муддатли келажагини боғлашга тайёр. Шимолий Лондон клуби Чемпионлар лигаси финалида Пари Сен-Жермен жамоасига пеналтилар сериясида мағлуб бўлганига қарамай, раҳбарият испаниялик мутахассис билан ҳамкорликни давом эттиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал раҳбарияти Артетани 2004-йилдан буён кутилган илк чемпионликни тақдим этгани учун муносиб тақдирламоқчи. Эмиратес Стадиум мутасаддилари мураббийни ўз лойиҳаларининг асоси деб ҳисоблашади ва ёзги танаффус олдидан унинг келажаги борасидаги ҳар қандай ноаниқликка чек қўйишни исташмоқда.
Машҳур журналист Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, томонлар ўртасида музокаралар аллақачон бошланган. Клуб спорт директори Андреа Берта ва эгалари билан юқори даражадаги учрашувлар режалаштирилган. Мақсад — янги мавсум олдидан барча ҳужжатларни расмийлаштириб, бор эътиборни 300 миллион фунт стерлинггача сарфланиши кутилаётган трансфер кампаниясига қаратишдир.
Гарчи ўтмишда Реал Мадрид каби гранд жамоалар томонидан қизиқишлар бўлган бўлса-да, Микел Артета ўзи қурган лойиҳани тарк этиш ниятида эмас. У клуб раҳбарияти билан ўрнатилган яқин муносабатлардан ва ўзига кўрсатилаётган ишончдан тўлиқ мамнун эканини билдирган.
…