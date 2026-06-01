Деклан Райс Арсенал мухлисларига янги ғалабалар вада қилди
Арсенал жамоаси 2025-26-йилги мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритганини тарихий очиқ автобусдаги парад билан нишонлади. Гарчи клуб Чемпионлар лигаси финалида мағлубиятга учраган бўлса-да, ярим ҳимоячи Деклан Рисе байрам тадбирида келажакдаги катта муваффақиятлар ҳақида ишонч билан гапирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лондон кўчалари бўйлаб ўтган 5,6 миллик маршрут давомида жамоа сардори Мартин Одегаард "Чампионс 25-26" ёзуви туширилган автобусда бошчилик қилди. Арсенал ўз тарихида илк бор Чемпионлар лигаси кубогини ҳам қўлга киритишга яқин келган эди, бироқ Будапештдаги финалда PSJ жамоасига пеналтилар сериясида имкониятни бой берди. Кай Хаверц ҳисобни очганига қарамай, Усман Дембеле мувозанатни тиклади, пеналтилар сериясида эса Эберечи Эзе ва Габриел хатога йўл қўйишди.
Байрам вақтида Деклан Рисе микрофонни қўлига олиб, мухлислар қаршисида қўшиқ куйлади ва жамоанинг келажакдаги режалари ҳақида тўхталди. "Мен бу жамоани ва мураббийни яхши кўраман. Одамларга қувонч улашиш — бу ақл бовар қилмас туйғу. Лекин кейинги йил биз янада кўпроғи учун қайтамиз. Буни биринчи бўлиб мендан эшитдингиз", — деди Англия терма жамоаси аъзоси.
Шунингдек, Чемпионлар лигаси финалида асосий таркибда майдонга тушган 19 ёшли Мйлес Левис-Скеллй ҳам ўз ҳаяжонини яширмади. У Микел Артета қўл остида янги давр бошланаётганини ва бу мавсумдаги муваффақиятлар фақат бошланиши эканини таъкидлади. Ёш иқтидор эгаси жамоанинг бирдамлиги ва мураббийнинг ишончи келгуси ғалабаларга замин яратишини қайд этди.
…