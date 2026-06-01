Деклан Райс Арсенал мухлисларига янги ғалабалар вада қилди

·51·Спорт
Деклан Райс Арсенал мухлисларига янги ғалабалар вада қилди

Арсенал жамоаси 2025-26-йилги мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритганини тарихий очиқ автобусдаги парад билан нишонлади. Гарчи клуб Чемпионлар лигаси финалида мағлубиятга учраган бўлса-да, ярим ҳимоячи Деклан Рисе байрам тадбирида келажакдаги катта муваффақиятлар ҳақида ишонч билан гапирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лондон кўчалари бўйлаб ўтган 5,6 миллик маршрут давомида жамоа сардори Мартин Одегаард "Чампионс 25-26" ёзуви туширилган автобусда бошчилик қилди. Арсенал ўз тарихида илк бор Чемпионлар лигаси кубогини ҳам қўлга киритишга яқин келган эди, бироқ Будапештдаги финалда PSJ жамоасига пеналтилар сериясида имкониятни бой берди. Кай Хаверц ҳисобни очганига қарамай, Усман Дембеле мувозанатни тиклади, пеналтилар сериясида эса Эберечи Эзе ва Габриел хатога йўл қўйишди.

Байрам вақтида Деклан Рисе микрофонни қўлига олиб, мухлислар қаршисида қўшиқ куйлади ва жамоанинг келажакдаги режалари ҳақида тўхталди. "Мен бу жамоани ва мураббийни яхши кўраман. Одамларга қувонч улашиш — бу ақл бовар қилмас туйғу. Лекин кейинги йил биз янада кўпроғи учун қайтамиз. Буни биринчи бўлиб мендан эшитдингиз", — деди Англия терма жамоаси аъзоси.

Шунингдек, Чемпионлар лигаси финалида асосий таркибда майдонга тушган 19 ёшли Мйлес Левис-Скеллй ҳам ўз ҳаяжонини яширмади. У Микел Артета қўл остида янги давр бошланаётганини ва бу мавсумдаги муваффақиятлар фақат бошланиши эканини таъкидлади. Ёш иқтидор эгаси жамоанинг бирдамлиги ва мураббийнинг ишончи келгуси ғалабаларга замин яратишини қайд этди.

АрсеналДеклан РисеАнглия Премер-лигасиФутболМикел Артета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди